Superior Taste Awards 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος κέρδισε 6 διακρίσεις για τη σειρά «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη»

Διεθνής αναγνώριση για έξι προϊόντα που αναδεικνύουν την ποιότητα και την αυθεντικότητα της ελληνικής γης

Έξι προϊόντα της σειράς «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη» της ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκαν στα Superior Taste Awards 2026, αποσπώντας βραβεία ανώτερης γεύσης με χρυσά αστέρια στην ετήσια αξιολόγηση του International Taste Institute, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης τροφίμων και ποτών.

Ειδικότερα, με δύο χρυσά αστέρια ξεχώρισαν τα προϊόντα Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ Αμφιλοχίας, Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ και Κασέρι ΠΟΠ Ελασσόνας και από ένα χρυσό αστέρι έλαβαν τα προϊόντα Μανούρι ΠΟΠ Θεσσαλίας, Γραβιέρα Αμφιλοχίας και Κέτσαπ Ψητή Πιπεριά.

Πρόκειται για μία σημαντική, διεθνή αναγνώριση, που επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της ΑΒ Βασιλόπουλος στην ποιότητα και ενισχύει τη δυναμική της σειράς «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη», η οποία αναδεικνύει σταθερά προϊόντα με αυθεντικό χαρακτήρα, υψηλή ποιότητα και ουσιαστική σύνδεση με την ελληνική παραγωγή και τη γαστρονομική μας παράδοση.

Τα βραβευμένα τυριά της σειράς «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη» ξεχωρίζουν για την αυθεντική τους γεύση, καθώς παράγονται από αγνά ελληνικά γάλατα και βασίζονται σε παραδοσιακές συνταγές από φημισμένες περιοχές της Ελλάδας, φέρνοντας στο καθημερινό τραπέζι γεύσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με την ελληνική γαστρονομική κληρονομιά. Αντίστοιχα, η Κέτσαπ Ψητή Πιπεριά από την Ξάνθη χαρακτηρίζεται από τον ιδιαίτερο γευστικό της χαρακτήρα, καθώς παρασκευάζεται από πιπεριές που επιλέγονται μία προς μία από την εύφορη γη της περιοχής, συνδυάζοντας φυσική καπνιστή γεύση με τη γλυκύτητα της τομάτας.

Τα Superior Taste Awards, που απονέμονται από το International Taste Institute, αποτελούν μία από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς πιστοποιήσεις γεύσης για τρόφιμα και ποτά. Τα προϊόντα αξιολογούνται μέσα από τυφλές δοκιμές από επιτροπή κορυφαίων σεφ και σομελιέ, με βάση επιμέρους χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση, το άρωμα, η γεύση και η υφή τους.