Super Bowl 2026: live στο Hard Rock Cafe Athens

To Hard Rock Cafe Athens, την Κυριακή στις 8 Φεβρουαρίου, προβάλλει το «Big Game» σε ένα μοναδικό watch party, όπου θα χτυπήσει η καρδιά του αμερικανικού football στην Αθήνα και προσκαλεί όλους τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση του Super Bowl ανάμεσα στους Seattle Seahawks και τους New England Patriots, σε μια βραδιά γεμάτη αδρεναλίνη…

Και ένα super special menu με κλασσικές αμερικάνικες γεύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στη συγκεκριμένη βραδιά. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα διάσημα Legendary Nachos με tortilla chips, μαύρα φασόλια, queso, pico de gallo και jalapeños, ή τα τραγανά Chicken Dippers με επιλογή από δύο σάλτσες. Η εμπειρία απογειώνεται με τα Fried Chicken Sliders που περιλαμβάνουν jalapeno coleslaw και spicy honey, τον εντυπωσιακό πύργο από Onion Rings, καθώς και τις Loaded Fries με μπέικον και queso sauce. Φυσικά, δεν λείπουν τα εμβληματικά Wings του Hard Rock, αργοψημένα και γλασαρισμένα με σάλτσες όπως η Classic Buffalo ή το Stardust Dry Rub. Οι προσφορές φαγητού είναι διαμορφωμένες για κάθε παρέα, με δυνατότητα επιλογής συνδυασμών ανάμεσα σε 2, 3 ή 4 πιάτα. Όλες οι επιλογές συνοδεύονται ιδανικά από παγωμένη μπύρα Mythos, η οποία διατίθεται σε combo των 5 ή των 25 μπουκαλιών για όλη την παρέα.

Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης αθλητικής γιορτής του πλανήτη!

Σημ.: Η προσέλευση ξεκινά από τις 23:30 το βράδυ της Κυριακής για το απαραίτητο pre-game warm up, με τον μεγάλο αγώνα να μεταδίδεται ζωντανά στις 01:30 (ξημερώματα Δευτέρας).

Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, Μοναστηράκι

Για κρατήσεις και πληροφορίες: 210 3245170

https://cafe.hardrock.com/athens/