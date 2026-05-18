Στρατηγική συνεργασία Ομίλου Green Beverages – Asahi Soft Drinks για την ανάπτυξη της Green Cola στην Ιαπωνία

Μία ελληνική μάρκα εισέρχεται σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου, μέσα από συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ποτών της Ιαπωνίας.

Ο Όμιλος Green Beverages και η Asahi Soft Drinks ανακοινώνουν τη στρατηγική συνεργασία τους για την ανάπτυξη της Green Cola στην Ιαπωνία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη διεθνή πορεία του brand.

Η είσοδος της Green Cola στην ιαπωνική αγορά αποτελεί μία σημαντική διεθνή αναγνώριση για ένα ελληνικό brand που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη πρόταση στην παγκόσμια αγορά αναψυκτικών. Χαρακτηριστικό της διατήρησης της ελληνικής ταυτότητας του brand στη νέα αυτή αγορά είναι το γεγονός ότι οι φιάλες που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία φέρουν τη φράση “Born in Greece. Bottled in Japan.”, αποτυπώνοντας συμβολικά τη σύνδεση της ελληνικής προέλευσης της Green Cola με μία από τις πιο επιδραστικές αγορές καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως.

Η αποκλειστική συνεργασία με την Asahi Soft Drinks, μία από τις κορυφαίες εταιρείες μη αλκοολούχων ποτών στην Ιαπωνία, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της Green Cola σε μία αγορά που λειτουργεί ως διεθνές σημείο αναφοράς για την καινοτομία, την ποιότητα και τις νέες καταναλωτικές τάσεις. Η συνεργασία αφορά τη διανομή της Green Cola σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Μογγολία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του brand στην ευρύτερη ασιατική αγορά. Με ισχυρό δίκτυο διανομής και παρουσία σε όλα τα βασικά κανάλια της αγοράς, η Asahi Soft Drinks δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Green Cola στην Ιαπωνία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Green Cola έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο brand που συνδέεται με τις παγκόσμιες καταναλωτικές τάσεις γύρω από τη συνειδητή κατανάλωση, μέσα από χαρακτηριστικά όπως η απουσία ζάχαρης και ασπαρτάμης και η χρήση συστατικών φυτικής προέλευσης.

Όπως δήλωσε, ο Γιώργος Βενιέρης, CEO του Ομίλου Green Beverages, «Το γεγονός ότι ένα ελληνικό brand εισέρχεται στην Ιαπωνία μέσα από συνεργασία με έναν από τους σημαντικότερους ομίλους ποτών παγκοσμίως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη Green Cola. Η παρουσία μας σε μία αγορά που λειτουργεί ως διεθνές σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τις εξελισσόμενες καταναλωτικές τάσεις ενισχύει το όραμά μας να αναπτύσσουμε brands με διεθνή απήχηση και ουσιαστική σύνδεση με τις επιλογές των καταναλωτών σήμερα.»

Ο Toru Takahashi, General Manager Marketing Department της Asahi Soft Drinks, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Green Beverages εντάσσεται στη στρατηγική της Asahi Soft Drinks για τη δημιουργία νέας αξίας και την ανάπτυξη σύγχρονων επιλογών στην κατηγορία των αναψυκτικών, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες καταναλωτικές τάσεις της ιαπωνικής αγοράς. Αντιλαμβανόμαστε τη Green Cola ως μία καινοτόμο πρόταση με υψηλή προστιθέμενη αξία, που συνδέεται με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για επιλογές χωρίς ζάχαρη, συστατικά φυτικής προέλευσης και πιο συνειδητή κατανάλωση. Πιστεύουμε ότι το λανσάρισμα της Green Cola στην Ιαπωνία αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράδειγμα σύγχρονης ανάπτυξης brand για μία νέα γενιά καταναλωτών.»

Η επίσημη είσοδος της Green Cola στην ιαπωνική αγορά πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026, με ένα διήμερο launch event στη Shibuya του Τόκιο. Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος, η Green Cola μετέτρεψε συμβολικά την περιοχή σε ένα "green takeover" της πόλης, μεταφέροντας τη φιλοσοφία του brand στο κέντρο του Τόκιο. Influencers και καταναλωτές συμμετείχαν ενεργά στην εμπειρία του brand, δημιουργώντας φωτογραφίες και βίντεο που προβάλλονταν σε πραγματικό χρόνο σε μεγάλη ψηφιακή οθόνη στην κεντρική πλατεία της Shibuya, δημιουργώντας έντονο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα θετικές πρώτες αντιδράσεις από το κοινό.

Η παρουσία της Green Cola στην Ιαπωνία αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στη διεθνή εξέλιξη του brand, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου Green Beverages σε μία αγορά που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις μελλοντικές τάσεις του παγκόσμιου κλάδου αναψυκτικών.