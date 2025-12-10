Στις μινωικές γραμμές το βραβειο “PASSENGER LINE OF THE YEAR 2025”

Σε μια λαμπρή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα, η διεθνούς κύρους ναυτιλιακή εφημερίδα Lloyd’s List, στο πλαίσιο των βραβείων Greek Shipping Awards 2025, απένειμε στις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ το βραβείο Passenger Line of the Year.

Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές και τιμητικές διεθνείς διακρίσεις στον χώρο της ναυτιλίας. Η MINOAN LINES, με σταθερή παρουσία άνω των πενήντα χρόνων στον κλάδο, ξεχώρισε, σύμφωνα με την επιτροπή του θεσμού, ως μία από τις κορυφαίες, αξιόπιστες, καινοτόμες και κοινωνικά ευαισθητοποιημένες εταιρείες στην ελληνική επιβατηγό ναυτιλία.

Η αναγνώριση αυτή αφορά: α) τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, που προσφέρουν στο επιβατικό κοινό μία ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία β) την προσθήκη της Μήλου ως καθημερινού ολόχρονου προορισμού στο δρομολόγιο ΠEIΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ και αντίστροφα, γ) τις πρόσφατες στρατηγικές επενδυτικές της κινήσεις, με την ναυπήγηση δύο νέων πλοίων, νέας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, που θα δρομολογηθούν στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΗΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ και αντίστροφα, καθώς και με την ενεργή συμμετοχή, σε κοινοπρακτικό σχήμα με την Grimaldi Euromed, στη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη των λιμένων Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου, και δ) το ευρύ κοινωνικό έργο της εταιρίας.

Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Λουκάς Σιγάλας, ο οποίος, στο χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Με ιδιαίτερη τιμή αποδέχομαι αυτό το βραβείο και ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής γι’ αυτή την εξαιρετική διάκριση, η οποία αποτελεί επίσημη αναγνώριση της βιώσιμης πορείας, της προσπάθειας, της κοινωνικής προσφοράς και των σημαντικών επιτευγμάτων της εταιρείας μας. Επιθυμώ να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένεια Grimaldi και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο, Emanuele Grimaldi, για την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη στη δυναμική της εταιρίας, στο προσωπικό μας – στη θάλασσα και στη στεριά – για την σταθερή προσήλωσή τους στο να προσφέρουν μια υψηλού επιπέδου ταξιδιωτική εμπειρία, καθώς και στους πελάτες, επιβάτες και μεταφορείς, για τη διαρκή υποστήριξή τους. Το μέλλον της εταιρείας προδιαγράφεται ιδιαίτερα αισιόδοξο, με την προσθήκη δύο καινούργιων, ιδιόκτητων, επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων, υπερσύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον, τα οποία θα ενταχθούν στον στόλο της στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, τα αμέσως επόμενα χρόνια και με την συμμετοχή της στη διαχείριση των λιμένων Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου.

Στην τελετή παρευρέθησαν, πέραν του κ. Paul Kyprianou, μέλος Δ.Σ. Μinoan Lines / Επικεφαλής Εξωτερικών Σχέσεων Ομίλου Grimaldi, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΜΙΝΟΑΝ και των λιμένων και στενοί συνεργάτες της εταιρείας, τιμώντας με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική στιγμή για τις ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.