Στηρίζοντας τα όνειρα χωρίς όρια: Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ & ΒΙΚΟΣ φυσικό μεταλλικό νερό συνεχίζουν μαζί

Αθήνα, 4 Μαΐου 2026 – Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες προχωρά σε ανανέωση της χορηγικής της συνεργασίας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ για ακόμη τρία χρόνια, έως το 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη της εταιρείας στο έργο και τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ομοσπονδίας.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη διαχρονική προσήλωση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. και του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και του ευ αγωνίζεσθαι, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού ως μοχλό ενδυνάμωσης και έμπνευσης.

Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, κ. Κωνσταντίνος Σιάχος, δήλωσε: «Η διαχρονική στήριξη του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στο έργο της Ομοσπονδίας μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας και της ουσιαστικής προσήλωσής του στις αξίες του αθλητισμού. Συνεχίζουμε μαζί, με συνέπεια και αισιοδοξία, με κοινό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των αθλητών μας και την ευρύτερη ανάδειξη του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία».

Από την πλευρά της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε., ο Brand & Media Manager, κ. Ηλίας Λυμπέρης, ανέφερε: «Στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός αποτελεί πεδίο ίσων ευκαιριών, δύναμης και έμπνευσης. Η συνεργασία μας με την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ υπερβαίνει το πλαίσιο μιας χορηγικής σχέσης και αποτελεί μια συνειδητή επιλογή στήριξης ανθρώπων που, μέσα από τη στάση ζωής και την προσπάθειά τους, μας υπενθυμίζουν καθημερινά το αληθινό νόημα της υπέρβασης».

Η κοινή αυτή πορεία αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση των δύο πλευρών, της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. και της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, να συνεχίσουν να επενδύουν στην ενδυνάμωση των αθλητών με αναπηρία και στην προώθηση ενός αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς, με αξίες, όραμα και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.