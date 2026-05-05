Στηρίζοντας τα όνειρα χωρίς όρια: Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ & ΒΙΚΟΣ φυσικό μεταλλικό νερό συνεχίζουν μαζί

LIFE
05/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 05.05.2026 - 17:35)
Στηρίζοντας τα όνειρα χωρίς όρια: Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ & ΒΙΚΟΣ φυσικό μεταλλικό νερό συνεχίζουν μαζί
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η κοινή αυτή πορεία αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση των δύο πλευρών, της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. και της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, να συνεχίσουν να επενδύουν στην ενδυνάμωση των αθλητών με αναπηρία και στην προώθηση ενός αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς, με αξίες, όραμα και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2026 – Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες προχωρά σε ανανέωση της χορηγικής της συνεργασίας με την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. και το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ για ακόμη τρία χρόνια, έως το 2028, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ουσιαστική στήριξη της εταιρείας στο έργο και τους αθλητές και τις αθλήτριες της Ομοσπονδίας.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τη διαχρονική προσήλωση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. και του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και του ευ αγωνίζεσθαι, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού ως μοχλό ενδυνάμωσης και έμπνευσης.

Με αφορμή την ανανέωση της συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, κ. Κωνσταντίνος Σιάχος, δήλωσε: «Η διαχρονική στήριξη του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στο έργο της Ομοσπονδίας μας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας και της ουσιαστικής προσήλωσής του στις αξίες του αθλητισμού. Συνεχίζουμε μαζί, με συνέπεια και αισιοδοξία, με κοινό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των αθλητών μας και την ευρύτερη ανάδειξη του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία».

Από την πλευρά της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε., ο Brand & Media Manager, κ. Ηλίας Λυμπέρης, ανέφερε: «Στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός αποτελεί πεδίο ίσων ευκαιριών, δύναμης και έμπνευσης. Η συνεργασία μας με την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ υπερβαίνει το πλαίσιο μιας χορηγικής σχέσης και αποτελεί μια συνειδητή επιλογή στήριξης ανθρώπων που, μέσα από τη στάση ζωής και την προσπάθειά τους, μας υπενθυμίζουν καθημερινά το αληθινό νόημα της υπέρβασης».

Η κοινή αυτή πορεία αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση των δύο πλευρών, της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. και της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, να συνεχίσουν να επενδύουν στην ενδυνάμωση των αθλητών με αναπηρία και στην προώθηση ενός αθλητισμού χωρίς αποκλεισμούς, με αξίες, όραμα και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

 

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Με την υπογραφή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών–Γυναικών 2026
LIFE

Με την υπογραφή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών–Γυναικών 2026

16.04.2026 - 14:13
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΒΙΚΟΣ
Διπλή Gold διάκριση για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στα Sports Marketing Awards 2026
LIFE

Διπλή Gold διάκριση για το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στα Sports Marketing Awards 2026

03.04.2026 - 17:39
Sports Marketing Awards 2026, ΒΙΚΟΣ
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει το 5ο Race for Autism Gr
LIFE

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει το 5ο Race for Autism Gr

02.04.2026 - 19:52
Race for Autism Gr, ΒΙΚΟΣ
Adrenaline mode ON: Το TERRAIN PARK by ΒΙΚΟΣ COLA απογειώνει τη δράση στα Καλάβρυτα
LIFE

Adrenaline mode ON: Το TERRAIN PARK by ΒΙΚΟΣ COLA απογειώνει τη δράση στα Καλάβρυτα

01.04.2026 - 17:35
TERRAIN PARK, ΒΙΚΟΣ, ΒΙΚΟΣ COLA, Καλάβρυτα
VIKOS Premium Mixers: Η νέα εποχή των cocktails στο Salonica Bar Show
LIFE

VIKOS Premium Mixers: Η νέα εποχή των cocktails στο Salonica Bar Show

01.04.2026 - 17:28
COCKTAILS, Salonica Bar Show, VIKOS Premium Mixers, ΒΙΚΟΣ
Δίψα για Πάσχα. Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1
LIFE

Δίψα για Πάσχα. Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1

30.03.2026 - 18:46
ΒΙΚΟΣ, ΒΙΚΟΣ COLA
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη
LIFE

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη

19.03.2026 - 18:26
ΒΙΚΟΣ, Κατερίνα Παπαδιώτη
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ υποδέχεται τον Παναγιώτη Καραΐσκο στο δυναμικό των αθλητών που στηρίζει
LIFE

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ υποδέχεται τον Παναγιώτη Καραΐσκο στο δυναμικό των αθλητών που στηρίζει

18.02.2026 - 16:36
ΒΙΚΟΣ, Παναγιώτης Καραΐσκος