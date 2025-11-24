Στήριξη και Έμπνευση: Η Καλλιμάνης στο 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων

H Καλλιμάνης συμμετείχε ως χορηγός στο 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο με στόχο την στήριξη της τοπικής κοινωνίας και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Forum αποτελεί τη μεγαλύτερη πανελλήνια συνάντηση συλλόγων και φορέων πολιτισμού. Φέτος επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά ότι ο πολιτισμός ενώνει, εμπνέει και καθοδηγεί. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν πλήθος σημαντικών ομιλητών και εμπνευσμένων εισηγητών από όλη τη χώρα, πάνω από 25 Ομοσπονδίες και Ενώσεις, περισσότεροι από 50 πολιτιστικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πατρών, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και πάνω από 10 καλλιτέχνες, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής για την διοργάνωση. Αποτελώντας ζωντανό πεδίο διαλόγου, το Forum προσέφερε ευκαιρίες ανταλλαγής ιδεών και έμπνευσης για νέες πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Με τη συμμετοχή της, η Καλλιμάνης υπογράμμισε τη στήριξή της στην τοπική κοινωνία και την πολιτιστική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Αιγιάλειας ως σημείου συνάντησης, συνεργασίας και δημιουργικότητας, όπου σύλλογοι, φορείς και καλλιτέχνες βρίσκουν έμπνευση και αλληλεπίδραση.