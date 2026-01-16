Στην CONCEPT PR η Στρατηγική Επικοινωνίας του ελληνικού fashion brand SEMIOLOGY

Η εταιρεία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνολικού πλάνου επικοινωνίας της Semiology, που περιλαμβάνει Στρατηγική Επικοινωνίας, Media Relations, Brand Storytelling, Digital & Social Media Strategy, Influencer & Cultural Collaborations, καθώς και τη δημιουργία εμπειριών που θα ενισχύσουν το positioning του brand.

Με περισσότερα από 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας και πολυετή εμπειρία στον τομέα του fashion, η CONCEPT PR ξεχωρίζει για τη στρατηγική της προσέγγιση και την ικανότητά της, μέσα από την ουσιαστική κατανόηση της φιλοσοφίας κάθε ταυτότητας που διαχειρίζεται, να εντοπίζει και να αναδεικνύει την πραγματική δυναμική κάθε εταιρείας και να προάγει τη διαφοροποίησή της σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας ξεκάθαρη τοποθέτηση και διακριτή φωνή.

Δημιουργεί εμπειρίες που δεν περιορίζονται στην προβολή, αλλά ενισχύουν τη στρατηγική τοποθέτηση, εμβαθύνουν τη σχέση με το κοινό και μεταφράζουν το brand DNA σε ουσιαστικό, σύγχρονο και διαχρονικό αφήγημα. Η νέα συνεργασία με τη Semiology επιβεβαιώνει τον ρόλο του agency ως στρατηγικού συνεργάτη για fashion brands που επιδιώκουν να εξελιχθούν, να διαφοροποιηθούν και να χτίσουν μακροπρόθεσμη αξία.

Η Γιώτα Χουλιαρά, Founder της CONCEPT Communication Strategies, δηλώνει: «Η Semiology εκπροσωπεί τη σύγχρονη δυναμική της ελληνικής μόδας — ένα brand με καθαρή ταυτότητα, δημιουργικό βάθος και διεθνή αντίληψη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την αρχή αυτού του δημιουργικού ταξιδιού και συμπόρευσης με ένα brand όπως η Semiology, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες με ισχυρή προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση και διάθεση να επαναπροσδιορίζουν το κατεστημένο, να διεκδικούν τον ρόλο τους και να εξελίσσονται δυναμικά στην καθημερινότητά τους. Aξίες που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία μας ως agency, το οποίο από την απαρχή της λειτουργίας του τοποθετεί τη γυναίκα στο επίκεντρο — ως πρωταγωνίστρια, δημιουργό και φορέα επιρροής σε κάθε επίπεδο».