Smoku Athens Kissed by Legacy and Fire 

Το Smoku Athens είναι το νέο, ανατρεπτικό πρότζεκτ του Δημήτρη Κατριβέση στην καρδιά της Αθήνας — ένας χώρος όπου η ιαπωνική τελετουργία συναντά τη μεσογειακή ψυχή, και η φωτιά μεταμορφώνεται σε σύμβολο δημιουργίας και γεύσης.

Το concept ξεδιπλώνεται σε δύο επίπεδα: μπροστά, ένα ζωντανό urban Japanese bar, μια αθηναϊκή εκδοχή της Japanese pub με cocktails και μικρά delicacies· στο βάθος, ένα speakeasy culinary space που προετοιμάζει τους επισκέπτες για το Smoku The Tasting Room, το Fine Dining 20 θέσεων που θα ανοίξει στις αρχές του 2026. Το project φέρνει στην πόλη μια νέα κουλτούρα: izakaya με αθηναϊκή ενέργεια.

Το Smoku Bar έκανε δυναμική εμφάνιση στο Athens Bar Week, δίνοντας το στίγμα για την εμπειρία που θα ακολουθήσει: craft cocktails με ιαπωνικά αρώματα, μεσογειακές νότες και signature τελετουργίες φωτιάς.

Μέλι, χαμομήλι, μάραθος, αγκινάρα, σύκα και ιαπωνικά citrus συναντούν εκλεκτά spirits σε ποτά που ξεχωρίζουν για την καθαρότητα και την ακρίβεια τους. Όλα συνοδεύονται από ένα μικρό, επιμελημένο bar food menu με ωμές παρασκευές, fire-kissed bites και izakaya classics σε εκδοχή Smoku.

Japanese IZAKAYA made in Athens

limited experience

Τον Δεκέμβριο, το Smoku παρουσιάζει ένα pop-up Japanese IZAKAYA, μία teaser–εμπειρία πριν από το πλήρες άνοιγμα τον Φεβρουάριο του 2026.

Για 60 ημέρες μόνο – Limited seated available

Menu Highlights:

Βεντρέσκα τόνου σε άλμη • ταχίνι • φυστίκι • baby μαρούλι

Αγκινάρα • ponzu • αυγοτάραχο

Ταραμάς • wasabi • tobiko • μυρωδικά

Ελιές καψαλισμένες • λεμόνι • δεντρολίβανο • μαστίχα

Αγγούρι • kimchi • shiso • τραγανό σουσάμι

Σεβίτσε τόνου • ponzu • tiger milk • μάνγκο • ρύζι σούσι

Ταρτάρ μοσχαριού • stracciatella • sushi rice • chilli • truffle

Μελιτζάνα • miso tahini • ρόδι • mint • κουκουνάρι

Πατάτες τηγανητές • miso butter • furikake

Tempura γαρίδας • tentsuyu • spicy mayo • togarashi

Άγρια μανιτάρια • yuzu truffle dressing • gorgonzola • honey

Yakitori • yuzu kosho • tare με στάχτη • miso butter

Desserts

Τιραμισού καφέ • μαστίχα • μάτσα

Βασκικό cheesecake • yuzu

Ναμελάκα • φουντούκι • τόνκα

Burned milk soft ice cream

Με καραμέλα μισό κ κουκουνάρια σε κρούστα ζάχαρης

| SMOKU the tasting room |

opening 2026

Μετά τις γιορτές, ξεκινά η προετοιμασία για το Smoku the tasting room, ένα Fine Dining Restaurant 20 θέσεων. Ένα project που θα επιμεληθεί ο Δημήτρης Κατριβέσης σε συνεργασία με τον Ebbe Volmer, σεφ τριών αστεριών Michelin, προσφέροντας ένα τελετουργικό tasting menu βασισμένο στη φωτιά, τη ζύμωση, την ωμή κουζίνα και το ιαπωνικό craftsmanship.

The philosophy.

Το Smoku είναι μια ωδή στη φωτιά, στον χρόνο και στην τέχνη της απλότητας. Το tradinovation μέσα από την ιαπωνική πειθαρχία συναντά την ελληνική πρώτη ύλη και το μεσογειακό ένστικτο. Το αποτέλεσμα είναι καθαρές γεύσεις, ακρίβεια, μεταμόρφωση και δημιουργία χωρίς όρια.

Δεν είναι μόνο προορισμός για ποτό ή φαγητό· είναι μια πρόσκληση σ ’ένα ταξίδι αισθήσεων, όπου η Αθήνα και η Ιαπωνία συνυπάρχουν.

WHY smoku

the urban izakaya experience.

Ο Δημήτρης Κατριβέσης ξανά πίσω από τις φωτιές, δημιουργώντας πιάτα στη robata

Μοναδικά Japanese highballs & signature cocktails

Ατμόσφαιρα με Japanese hip hop & Afrobeat

signature dishes.

Ceviche από τα χέρια του Δημήτρη Κατριβέση – φρέσκο, ακριβές και γεμάτο ισορροπία, ένα all-time classic του σεφ που ξαναγεννιέται στη μπάρα του Smoku.

Yakitori κοτόπουλο: ψημένο στη robata, με μαγιονέζα και ηφαιστειακή στάχτη

Donburi – comfort bowl με ιαπωνική τεχνική και μεσογειακή ψυχή, ένα πιάτο που ενώνει παράδοση και πειραματισμό.

Πατάτες τηγανητές: τραγανές, πασπαλισμένες με furikake και σερβιρισμένες με miso butter – ένα από τα αγαπημένα μικρά bites του Smoku.

Άγρια μανιτάρια –διαφορετικά είδη με yuzu truffle, gorgonzola και miso, ένα signature tasting από την καρδιά του Smoku, που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

cocktails.

Geisha Highball – ελαφρύ, δροσιστικό και γεμάτο ιαπωνικά αρώματα

Mango Teriyaki – φρουτώδες και πικάντικο

Smoku Dirty Martini – gin infused σε oyster shells, με νότες από sushi rice water και olive oil, ένα cocktail που είναι τόσο τέχνη όσο και γεύση.

Δεν είναι απλώς ένα ακόμη bar ή εστιατόριο.

Είναι ένα urban izakaya social club .

Εδώ θα ζήσετε την αυθεντική εμπειρία του Japanese izakaya με ελληνική υπογραφή. Κάθε πιάτο είναι μια προσεκτικά επιλεγμένη σύνθεση γεύσεων, συνοδευόμενο από clean drinks και cool sounds. Το περιβάλλον του Smoku είναι ο ιδανικός χώρος για να ζήσεις την urban izakaya εμπειρία με έναν τρόπο που δεν θα βρεις πουθενά αλλού στην Αθήνα.