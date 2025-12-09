Smoku Athens Α Japanese pub born in Athens

Φωτιά, Yuzu & Urban Pulse: Το Smoku Athens υποδέχεται τις γιορτές στην καρδιά της Αθήνας με το ανατρεπτικό εορταστικό μενού του Δημήτρη Κατριβέση.

Οι γιορτές στην Αθήνα αποκτούν νέο soundtrack — το τσιτσίρισμα της robata, το άρωμα του yuzu και η ατμόσφαιρα του Smoku. Εδώ, το fine dining γίνεται πιο ζεστό, πιο ζωντανό, πιο αστικό. Και φέτος, το Smoku στην πρώτη του εορταστική περίοδο λειτουργίας υποδέχεται τις πιο φωτεινές νύχτες του χρόνου με δύο signature μενού που συνδυάζουν ιαπωνική τελετουργία και μεσογειακή ενέργεια.

Στρείδι με μαύρη τρούφα.

Τραγανό bao με χαβιάρι.

Carabinero στα κάρβουνα.

Wagyu που σχεδόν λιώνει.

Monte Blanc με yuzu

που κλείνει τη βραδιά με μια δροσερή υπογραφή.

Ο Δημήτρης Κατριβέσης δημιούργησε δύο εορταστικά μενού ως παράλληλες αφηγήσεις διαφορετικές, αλλά συνδεδεμένες από την ίδια φιλοσοφία. Η ακρίβεια της ιαπωνικής τεχνικής, η ζεστασιά της φωτιάς, η καθαρότητα των γεύσεων, η ειλικρίνεια των υλικών.

Πιάτα που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με θόρυβο, αλλά με λεπτότητα: ησυχία, ακρίβεια, ισορροπία.

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στην καρδιά της Αθήνας

| SMOKU Christmas Eve|

MENU

Καλωσόρισμα

Τραγανό bao με ελληνικό καπνιστό χοιρινό και mustard miso

Starter

Kabocha pumpkin velouté με ελληνικό ελαιόλαδο και shichimi

Main Course

Μπακαλιάρος ψημένος σε λευκό miso, άγρια χόρτα, λεμονένιο dashi

Dessert

Matcha millefeuille με μαστίχα

***

| SMOKU New Year’s Eve |

MENU

Welcome Drink

Αφρώδες cocktail με ιαπωνικό εσπεριδοειδές

Welcome Snacks

Επιλογή μικρών γεύσεων εμπνευσμένων από Ιαπωνία και Μεσόγειο

Στρείδι

Σάλτσα κρεμμυδιού με vin jun, tentsuyu, μαύρη τρούφα

Τηγανιτό bao

Χαβιαρη , stracciatella, αρωματικά βότανα

Carabinero

Ελαφρά ψημένο στα κάρβουνα, φιστίκι, ζεστή bearnaise

Wagyu

Miso, βούτυρο σε ζύμωση , γιαπωνέζικη μέντα, καπνιστή πατάτα, μανιτάρι king oyster

Pre Dessert

Ανανάς, λάιμ, μαύρο ρούμι

Mont Blanc

Κρέμα κάστανου, μαρέγκα, βανίλια yuzu

Mignardises

Εποχικά petits fours

WHY smoku

the urban izakaya experience.

Ο Δημήτρης Κατριβέσης κάνει come back στην Αθηναϊκή σκηνή,

δημιουργώντας πιάτα στη robata.

Μοναδικά Japanese highballs & signature cocktails

Ατμόσφαιρα με Japanese hip hop & Afrobeat