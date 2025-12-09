Smoku Athens Α Japanese pub born in Athens
Οι γιορτές στην Αθήνα αποκτούν νέο soundtrack — το τσιτσίρισμα της robata, το άρωμα του yuzu και η ατμόσφαιρα του Smoku. Εδώ, το fine dining γίνεται πιο ζεστό, πιο ζωντανό, πιο αστικό. Και φέτος, το Smoku στην πρώτη του εορταστική περίοδο λειτουργίας υποδέχεται τις πιο φωτεινές νύχτες του χρόνου με δύο signature μενού που συνδυάζουν ιαπωνική τελετουργία και μεσογειακή ενέργεια.
Στρείδι με μαύρη τρούφα.
Τραγανό bao με χαβιάρι.
Carabinero στα κάρβουνα.
Wagyu που σχεδόν λιώνει.
Monte Blanc με yuzu
που κλείνει τη βραδιά με μια δροσερή υπογραφή.
Ο Δημήτρης Κατριβέσης δημιούργησε δύο εορταστικά μενού ως παράλληλες αφηγήσεις διαφορετικές, αλλά συνδεδεμένες από την ίδια φιλοσοφία. Η ακρίβεια της ιαπωνικής τεχνικής, η ζεστασιά της φωτιάς, η καθαρότητα των γεύσεων, η ειλικρίνεια των υλικών.
Πιάτα που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με θόρυβο, αλλά με λεπτότητα: ησυχία, ακρίβεια, ισορροπία.
Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στην καρδιά της Αθήνας
| SMOKU Christmas Eve|
MENU
Καλωσόρισμα
Τραγανό bao με ελληνικό καπνιστό χοιρινό και mustard miso
Starter
Kabocha pumpkin velouté με ελληνικό ελαιόλαδο και shichimi
Main Course
Μπακαλιάρος ψημένος σε λευκό miso, άγρια χόρτα, λεμονένιο dashi
Dessert
Matcha millefeuille με μαστίχα
***
| SMOKU New Year’s Eve |
MENU
Welcome Drink
Αφρώδες cocktail με ιαπωνικό εσπεριδοειδές
Welcome Snacks
Επιλογή μικρών γεύσεων εμπνευσμένων από Ιαπωνία και Μεσόγειο
Στρείδι
Σάλτσα κρεμμυδιού με vin jun, tentsuyu, μαύρη τρούφα
Τηγανιτό bao
Χαβιαρη , stracciatella, αρωματικά βότανα
Carabinero
Ελαφρά ψημένο στα κάρβουνα, φιστίκι, ζεστή bearnaise
Wagyu
Miso, βούτυρο σε ζύμωση , γιαπωνέζικη μέντα, καπνιστή πατάτα, μανιτάρι king oyster
Pre Dessert
Ανανάς, λάιμ, μαύρο ρούμι
Mont Blanc
Κρέμα κάστανου, μαρέγκα, βανίλια yuzu
Mignardises
Εποχικά petits fours
WHY smoku
the urban izakaya experience.
Ο Δημήτρης Κατριβέσης κάνει come back στην Αθηναϊκή σκηνή,
δημιουργώντας πιάτα στη robata.
Μοναδικά Japanese highballs & signature cocktails
Ατμόσφαιρα με Japanese hip hop & Afrobeat