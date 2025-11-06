Skroutz Book Awards 2025: Το κοινό ανέδειξε τους νικητές

Με αθρόα συμμετοχή του κοινού και με περισσότερες από 88.000 ψήφους ολοκληρώθηκαν τα πρώτα βραβεία κοινού από το Skroutz που ανέδειξαν τα αγαπημένα βιβλία της χρονιάς 2024-2025.
Οι απανταχού βιβλιόφιλοι και βιβλιοφάγοι επισκέφτηκαν την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα, ψήφισαν τα αγαπημένα τους βιβλία και ανέδειξαν τους νικητές. Οι νικητές των Skroutz Book Awards 2025 ανά κατηγορία είναι:
Τα βραβεία αυτά αποτελούν όχι μόνο το επιστέγασμα της σημασίας που κατέχει η κατηγορία “Βιβλίο” για το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα αλλά και το στρατηγικό του στόχο να αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για κάθε βιβλιόφιλο καθώς και να στηρίζει την ανάπτυξη των βιβλιοπωλείων ανά την Ελλάδα (σχεδόν μία στις δύο πωλήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία προέρχονται από μικρά βιβλιοπωλεία*).