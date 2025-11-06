Skroutz Book Awards 2025: Το κοινό ανέδειξε τους νικητές

Με αθρόα συμμετοχή του κοινού και με περισσότερες από 88.000 ψήφους ολοκληρώθηκαν τα πρώτα βραβεία κοινού από το Skroutz που ανέδειξαν τα αγαπημένα βιβλία της χρονιάς 2024-2025.

Οι απανταχού βιβλιόφιλοι και βιβλιοφάγοι επισκέφτηκαν την ειδικά διαμορφωμένη σελίδα, ψήφισαν τα αγαπημένα τους βιβλία και ανέδειξαν τους νικητές. Οι νικητές των Skroutz Book Awards 2025 ανά κατηγορία είναι:

Μυθιστόρημα Ελληνικής Λογοτεχνίας

Κόκκινη Γραμμή – Λένα Μαντά

Μυθιστόρημα Μεταφρασμένης Λογοτεχνίας

Η πρόσκληση – Sebastian Fitzek

Παιδικό Βιβλίο (έως 12 ετών)

Μάγκας (Graphic Novel) – Πηνελόπη Σ. Δέλτα, Διασκευή & Εικονογράφηση: Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης

Βιβλίο Εφηβικής Λογοτεχνίας (12+ ετών)

Θύελλα Όνυξ (The Empyrean #3) – Rebecca Yarros

Βιβλίο Αυτοβελτίωσης/Ψυχολογίας

Η μέθοδος Αφήστε τους – Mel Robbins

Βιογραφικό/Ιστορικό Βιβλίο

Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος κι ένας Βίκινγκ μπαίνουν σ’ένα μπαρ – Θεόδωρος Παπακώστας

Παιδικό Παραμύθι (2-6 ετών)

Θα σ’ αγαπώ όπως κι αν είσαι – Debi Gliori

Βιβλίο Ποίησης ή Στοχαστικό Κείμενο

Ακολουθώντας το Φεγγάρι – James Norbury

Εξώφυλλο Βιβλίου

Το μυστήριο της οικίας του μελισσουργού – Χρυσόστομος Ν. Καλαντζής

Πρωτοεμφανιζόμεν@ Συγγραφέας

Άθραυστες – Emilia Hart

Τα βραβεία αυτά αποτελούν όχι μόνο το επιστέγασμα της σημασίας που κατέχει η κατηγορία “Βιβλίο” για το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα αλλά και το στρατηγικό του στόχο να αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για κάθε βιβλιόφιλο καθώς και να στηρίζει την ανάπτυξη των βιβλιοπωλείων ανά την Ελλάδα (σχεδόν μία στις δύο πωλήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία προέρχονται από μικρά βιβλιοπωλεία*).