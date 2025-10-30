Skip Wonder Wash: Για 2η χρονιά η ταχύτητα του Μαραθωνίου συναντά την ταχύτητα της πλύσης στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Skip Wonder Wash δίνει ραντεβού με χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στις 8 και 9 Νοεμβρίου, ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ.

Ακριβώς έξω από την είσοδο του Καλλιμάρμαρου, στο Sponsors Village, το Skip Wonder Wash θα υποδεχθεί το κοινό σε ένα ξεχωριστό booth που θυμίζει σύγχρονο launderette. Εκεί, οι επισκέπτες θα μυρίσουν τα χαρακτηριστικά αρώματα της σειράς, θα πάρουν μαζί τους δείγματα του προϊόντος για να τα δοκιμάσουν στην καθημερινότητά τους, και θα μπουν στη δράση “Ready? Set, Wonderwash!” για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα.

Η συμμετοχή στον Μαραθώνιο έρχεται να υπενθυμίσει και να αναδείξει την καινοτομία του Skip Wonder Wash: ένα απορρυπαντικό που αλλάζει τα δεδομένα της πλύσης, προσφέροντας πεντακάθαρα ρούχα και αίσθηση φρεσκάδας ακόμα και στον σύντομο κύκλο των 15 λεπτών. Με γρήγορη δράση που καταπολεμά λεκέδες και οσμές, αποτελεσματικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες και φροντίδα ινών και χρωμάτων, το Skip Wonder Wash αποτελεί τον ιδανικό «σύμμαχο» για δρομείς και μη, κάθε φορά που χρειάζονται μια άμεση λύση.

Το Skip Wonder Wash, με τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του, καλεί όλες και όλους να επισκεφθούν το Sponsors Village, να ζήσουν από κοντά μια εμπειρία γεμάτη κίνηση, φρεσκάδα και καινοτομία, και να γίνουν μέρος της πιο «γρήγορης» ιστορίας καθαριότητας.

