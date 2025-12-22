ROL: Όταν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκτά συμμετοχικό χαρακτήρα

70 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια, με ενεργή συμμετοχή των πολιτών

Το ROL επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μετατρέποντας τη δωρεά σε μια ανοιχτή, συμμετοχική διαδικασία, όπου οι πολίτες δεν είναι απλοί αποδέκτες του μηνύματος, αλλά έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της προσφοράς.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ROL – 70 Χρόνια Δίπλα στην Ελληνική Οικογένεια», που πραγματοποιήθηκε από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025, το brand ROL προσέφερε συνολικά 9 τόνους απορρυπαντικών, καλύπτοντας βασικές ανάγκες οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε όλη την Ελλάδα.

Η δράση ξεκίνησε με 6 τόνους προϊόντων από το ROL.. Για πρώτη φορά όμως, η τελική προσφορά δεν αποφασίστηκε μόνο από την εταιρεία. Μέσα από μια ανοιχτή ηλεκτρονική ψηφοφορία, οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν πού θα κατευθυνθεί η στήριξη. Η ενεργή αυτή συμμετοχή είχε άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα: η συνολική δωρεά αυξήθηκε κατά 50%, προσθέτοντας επιπλέον 3 τόνους προϊόντων, αποδεικνύοντας ότι όταν η κοινωνία συμμετέχει, η προσφορά πολλαπλασιάζεται.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε τρία διαδοχικά μηνιαία κύματα, δίνοντας χρόνο και χώρο στο κοινό να ενημερωθεί, να επιλέξει και να συμμετάσχει συνειδητά.

Έτσι, η ΕΚΕ μετατράπηκε από μια μονοδιάστατη ενέργεια σε μια ζωντανή διαδικασία διαλόγου και συλλογικής ευθύνης.

Η συνολική προσφορά διατέθηκε σε έξι κοινωνικούς Οργανισμούς: Παιδικά Χωριά SOS, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, Κιβωτός του Κόσμου, Θεόφιλος Εργαστήρι και ΔΕΣΜΟΣ, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο τους.

Η δράση αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ROLCO και αποτυπώνει μια σύγχρονη φιλοσοφία: η φροντίδα δεν είναι απλώς προσφορά είναι συμμετοχή, επιλογή και συλλογική δράση.

ROL – 70 Χρόνια Δίπλα στην Ελληνική Οικογένεια. Σήμερα, με έναν πιο ανοιχτό και ουσιαστικό τρόπο.