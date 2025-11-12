Roadshow προσλήψεων πιλότων στην Αθήνα από την Emirates

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, εντείνει τις προσπάθειες προσλήψεων στην Ελλάδα, προκειμένου να ανταποκριθεί στη σημαντική αύξηση της ζήτησης από το επιβατικό κοινό. Η εταιρεία διοργανώνει εκδήλωση προσλήψεων (pilot roadshow) στην Αθήνα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, με στόχο την προσέλκυση έμπειρων επαγγελματιών πιλότων.

Η επικείμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Divani Caravel Hotel στις 8 Δεκεμβρίου στις 10.00 π.μ. και στη 1 μ.μ., καθώς και στις 9 Δεκεμβρίου στις 10.00πμ. Έμπειροι πιλότοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Emirates ως First Officers Type Rated, Direct Entry Captains ή μέσω του Accelerated Command Programme είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Η αεροπορική εταιρεία έχει ανακοινώσει πρόσφατα τη δέσμευσή της να προσλάβει περισσότερους από 1.500 πιλότους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με στόχο τους 550 εντός του τρέχοντος έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν απαιτείται προεγγραφή και οι πιλότοι χρειάζεται απλώς να παρευρεθούν σε μία από τις διαθέσιμες συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι πιλότοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη διαδικασία πρόσληψης, τις διαθέσιμες ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την αναμενόμενη επαγγελματική εξέλιξη και τα οφέλη, καθώς και να συνομιλήσουν με πιλότους που ήδη πετούν με την Emirates. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.

Ο Ahmad Tamim, Country Manager της Emirates, δήλωσε: «Οι πιλότοι της Emirates πετούν έναν από τους νεότερους και πιο σύγχρονους στόλους αποκλειστικά wide-body αεροσκαφών παγκοσμίως, εξυπηρετώντας περισσότερους από 152 προορισμούς. Θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εντατική εσωτερική εκπαίδευση στις υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της Emirates, ενώ θα έχουν ως βάση τη ζωντανή πόλη του Ντουμπάι. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε περισσότερους πιλότους από την Ελλάδα στην Emirates, καθώς ενισχύουμε τις παγκόσμιες επιχειρήσεις μας.»

Πετώντας με την Emirates

Με δίκτυο που εκτείνεται σε 152 προορισμούς, οι πιλότοι της Emirates έχουν την ευκαιρία να πετούν σε ένα ιδιαίτερα ποικιλόμορφο πρόγραμμα δρομολογίων. Η αεροπορική εταιρεία έχει ήδη παραλάβει τα πρώτα 13 Airbus A350, από συνολική παραγγελία 65 αεροσκαφών. Παράλληλα, αναμένει την παραλαβή των Boeing 777X, για τα οποία έχει παραγγείλει συνολικά 205 αεροσκάφη.

Η Emirates προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων στους πιλότους και τις οικογένειές τους, το οποίο περιλαμβάνει ανταγωνιστικό αφορολόγητο μισθό, 42 ημέρες ετήσιας άδειας με εισιτήρια για τον/την ίδιο/α και τα άμεσα μέλη της οικογένειας, εταιρική κατοικία σε φυλασσόμενες κοινότητες, επίδομα εκπαίδευσης παιδιών, ασφάλιση ζωής καθώς και ιατρική και οδοντιατρική κάλυψη. Επιπλέον, παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις στα ταξίδια για το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, μαζί με πλήθος επιπρόσθετων παροχών.

Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση

Η Emirates προσφέρει στους νέους πιλότους ολοκληρωμένη εκπαίδευση εντός της εταιρείας, βασισμένη σε evidence- και competency-based μεθοδολογία, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή ένταξή τους στον νέο τους ρόλο. Οι επιτυχόντες θα ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις προηγμένες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης πιλότων της Emirates στο Ντουμπάι, οι οποίες διαθέτουν αυτή τη στιγμή δέκα εξομοιωτές πτήσης.

Η νέα και ιδιαίτερα προηγμένη εκπαιδευτική εγκατάσταση της Emirates εκτείνεται σε 63.318 τετραγωνικά και αποτελεί επένδυση ύψους 135 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει έξι Full Flight Simulator Bays για τα αεροσκάφη A350 και 777X, ενώ πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής και τα οφέλη κάθε θέσης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.