Ρεκόρ διακρίσεων για την LG στα βραβεία CES INNOVATION awards 2026

Η LG Electronics (LG) τιμήθηκε με πολυάριθμα Βραβεία Καινοτομίας CES® 2026, συμπεριλαμβανομένων δύο διακρίσεων Best of Innovation, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στις λύσεις επόμενης γενιάς για την «έξυπνη ζωή» και στην αριστεία της τεχνολογίας οθονών.

Τα βραβεία Καινοτομίας, που απονέμονται κάθε χρόνο από την Consumer Technology Association (CTA) πριν από την έκθεση CES τη μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών και τεχνολογίας στον κόσμο αναγνωρίζουν πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες που καθορίζουν το μέλλον της τεχνολογίας και του σχεδιασμού.

Οι φετινές διακρίσεις της LG περιλαμβάνουν πολλές κατηγορίες προϊόντων, με τις OLED τηλεοράσεις και οθόνες της να αποσπούν συνολικά πέντε βραβεία Καινοτομίας στις κατηγορίες Imaging, Gaming & eSports και Computer Hardware & Components. Κορυφαία ανάμεσά τους είναι η LG SIGNATURE OLED T, η οποία απέσπασε το βραβείο Best of Innovation στην κατηγορία Imaging. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει την κυριαρχία της LG στην τεχνολογία OLED και τη δέσμευσή της να προσφέρει νέα αξία και εμπειρίες χρήσης.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μια τηλεόραση OLED της LG διακρίνεται με το κορυφαίο βραβείο καινοτομίας στα βραβεία του 2026. Η επιτυχία αυτή ακολουθεί μια εντυπωσιακή πορεία προηγούμενων νικών για: την LG OLED evo με την τεχνολογία Brightness Enhancement (2025), την πρώτη ασύρματη OLED TV της LG (2024), και την εύκαμπτη gaming OLED TV LG OLED Flex (2023). Για το 2026, η πρώτη πραγματικά ασύρματη και transparent τηλεόραση στον κόσμο η LG SIGNATURE OLED T συνεχίζει αυτήν την κληρονομιά καινοτομίας, στο υψηλότερο επίπεδο της βιομηχανίας τηλεοράσεων.

Η LG SIGNATURE OLED T επαναπροσδιορίζει την εμπειρία θέασης με μια εντυπωσιακή 77 ιντσών transparent OLED οθόνη, με ανάλυση 4K (3.840 x 2.160) και τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης AV. Συνδυάζοντας πρωτοποριακή σχεδίαση με κορυφαία απόδοση, η LG SIGNATURE OLED T θέτει νέα πρότυπα στον σχεδιασμό καθηλωτικών εμπειριών. Τον προηγούμενο μήνα, η OLED T απασχόλησε το ενδιαφέρον στη Σύνοδο Κορυφής των CEO του APEC 2025 στην Κορέα, στην πόλη Γκιεόνγκτζου, όπου η LG παρουσίασε έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο από 28 transparent τηλεοράσεις μια δημιουργία που αποτύπωσε το όραμά της για την τεχνολογία οθονών του μέλλοντος.

Η πλατφόρμα webOS των έξυπνων τηλεοράσεων της LG, βασικός πυλώνας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, έλαβε διπλή διάκριση φέτος με βραβεία Καινοτομίας στις κατηγορίες Τεχνητής Νοημοσύνης και Κυβερνοασφάλειας. Το webOS τιμάται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία Κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας τη φήμη του ως μια ασφαλής και έξυπνη πλατφόρμα ψυχαγωγίας.

Στην κατηγορία Οικιακών Συσκευών, η νέα ρομποτική σκούπα της LG απέσπασε βραβείο Καινοτομίας για τον έξυπνο ενσωματωμένο σχεδιασμό και τη προηγμένη λειτουργικότητά της. Όταν δεν χρησιμοποιείται, παραμένει κρυμμένη και μπορεί να εγκατασταθεί σε ανεκμετάλλευτους χώρους, όπως κάτω από νεροχύτες ή πίσω από πόρτες. Διαθέτει το πρώτο στον κόσμο σύστημα καθαρισμού με ατμό, που εφαρμόζεται τόσο στη ρομποτική σκούπα όσο και στον σταθμό φόρτισης, αναβαθμίζοντας την απόδοση του καθαρισμού και την υγιεινή.

Άλλα προϊόντα της LG που αναγνωρίστηκαν στα Βραβεία Καινοτομίας CES 2026 είναι η premium LCD τηλεόραση με τεχνολογία Micro RGB, η επόμενης γενιάς φορητή lifestyle οθόνη LG StanbyME 2, και η επαγγελματική οθόνη LG UltraFine evo 6K, η πρώτη στον κόσμο που υποστηρίζει τόσο ανάλυση 6K (6.144 × 3.456) όσο και η νέα διεπαφή Thunderbolt™ .

Η πλήρης λίστα και οι λεπτομέρειες των βραβευμένων προϊόντων της LG στα CES 2026 Innovation Awards θα αποκαλυφθεί στην έκθεση CES 2026 στο Λας Βέγκας στις 6 Ιανουαρίου 2026.