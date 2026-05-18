Eγκαίνια για την Έκθεση Reflections vs. Colours της Caroline De Souza

18/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 29.05.2026 - 17:23)
Καλλιτέχνης: Caroline de Souza Επιμέλεια: Νεκτάριος – Αλφρέδος Γκούβερης

Η ANiMA Gallery παρουσιάζει έργα της Caroline De Souza με τίτλο Reflections vs. Colours, όπου το χρώμα, οι αντανακλάσεις και οι γλυπτικές φόρμες μετατρέπονται σε απεικονίσεις γεμάτες συναίσθημα.

Η Caroline De Souza, με καταγωγή από τη Βραζιλία και δημιουργική πορεία ανάμεσα στη μόδα και τις εικαστικές τέχνες, δημιουργεί έργα που κινούνται ανάμεσα στην pop αισθητική, τη σύγχρονη γλυπτική και τη χειρονομιακή ζωγραφική. Metallic καρδιές, λουλούδια που μοιάζουν να πάλλονται από φως και έντονα χρωματικά πεδία συνθέτουν έναν κόσμο γεμάτο contrasts ευαισθησία, δύναμη, λάμψη, συναίσθημα και την ηρεμία της σκέψης.

Τα έργα της χρησιμοποιούν ρητίνη, ακρυλικά χρώματα, μέταλλο και στοιχεία μεικτής τεχνικής, δημιουργώντας επιφάνειες που αλλάζουν ανάλογα με το φως και την κίνηση του θεατή. Κάθε έργο λειτουργεί σαν μια αντανάκλαση μνήμης, αγάπης και εσωτερικής ενέργειας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 20 Μαΐου.

Ωράριο: 

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12:00 – 20:00

Τετάρτη, Σάββατο 12:00 – 17:00

