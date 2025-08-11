realme Note 70T: Ισχυρό Entry-Level Smartphone με Μπαταρία 6.000mAh και Ανθεκτικότητα Κατηγορίας Rugged

Η realme παρουσίασε επίσημα το Note 70T, το νέο entry-level smartphone που συνδυάζει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, αξιόπιστη απόδοση και ανθεκτικότητα για την καθημερινή χρήση.

Ισορροπημένη Απόδοση για Όλες τις Ανάγκες

Στην «καρδιά» του realme Note 70T βρίσκεται το chipset Unisoc T7250, μια αναβαθμισμένη εκδοχή του T615, κατασκευασμένο με τεχνολογία 12nm. Ο οκταπύρηνος επεξεργαστής διαθέτει 2 πυρήνες Cortex-A75 στα 1,8 GHz για άμεση απόκριση και 6 πυρήνες Cortex-A55 στα 1,6 GHz για αποδοτική διαχείριση ενέργειας, σε συνδυασμό με την GPU Mali-G57 MP1.

Το Note 70T έρχεται με Android 15 και realme UI 5.0 προεγκατεστημένα, προσφέροντας ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήσης σε πολλαπλές εργασίες, παιχνίδια και καθημερινές εφαρμογές.

Η συσκευή διαθέτει οθόνη LCD 6,74 ιντσών με ανάλυση 720p+ και ρυθμό ανανέωσης 90Hz, προσφέροντας καθαρή εικόνα και ομαλή κύλιση σε streaming, gaming και social media.

Αντοχή Όλη την Ημέρα με Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κατηγορίας A

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του realme Note 70T είναι η εντυπωσιακή μπαταρία 6.000mAh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως και δύο ημερών με κανονική χρήση. Με γρήγορη φόρτιση 15W, η συσκευή επιτυγχάνει ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε μακρά διάρκεια και αποδοτική φόρτιση – ιδανική για χρήστες με έντονη καθημερινότητα.

Το Note 70T φέρει ενεργειακή αξιολόγηση κατηγορίας Α στην ΕΕ και προσφέρει αυτονομία έως και 65 ώρες και 25 λεπτά. Η μπαταρία διατηρεί πάνω από 80% της αρχικής της χωρητικότητας ακόμα και μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης.

Το smartphone έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την ανθεκτικότητα, με πιστοποίηση IP54 για προστασία από σκόνη και πιτσιλιές – ιδανική για ατυχήματα ή μετακινήσεις υπό βροχή. Επιπλέον, έχει περάσει τις στρατιωτικές δοκιμές MIL-STD-810H, αντέχοντας κραδασμούς, πτώσεις και ακραίες θερμοκρασίες, καθιστώντας το ιδανικό για απαιτητική καθημερινή χρήση.

Κάμερες: Πρακτική Απεικόνιση για Καθημερινές Στιγμές

Το σύστημα κάμερας του Note 70T είναι ιδανικό για καθημερινή φωτογράφιση, με κύριο αισθητήρα 13MP που αποτυπώνει ζωντανά τοπία, πορτρέτα και καθημερινές στιγμές. Η εγγραφή βίντεο φτάνει έως 1080p, με ομαλή απόδοση χάρη στο ισχυρό chipset.

Στην πρόσοψη, η κάμερα 5MP που βρίσκεται στην εγκοπή της οθόνης αναλαμβάνει τις selfies και τις βιντεοκλήσεις με καθαρή και φυσική απεικόνιση. Ένας LED δακτύλιος ειδοποιήσεων γύρω από την κάμερα ειδοποιεί διακριτικά τον χρήστη ακόμη και όταν η οθόνη είναι ανενεργή.

Διαθεσιμότητα

Το realme Note 70T κυκλοφορεί σε δύο κομψά χρώματα, Obsidian Black και Beach Gold, και διατίθεται σε δύο εκδόσεις αποθήκευσης: 4GB RAM + 128GB στην τιμή των 99€ και 4GB RAM + 256GB στην τιμή των 109€.