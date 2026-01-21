Purina GOURMET™: Εορταστική γαστρονομική εμπειρία στο Delta

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια εμπειρία fine dining, εμπνευσμένη από τη μεγάλη ποικιλία της μάρκας.

Η Purina GOURMET™ γιορτάζει και φέτος την επιτομή της γευστικής απόλαυσης για γάτες, με μια ξεχωριστή γαστρονομική εκδήλωση στο βραβευμένο ως “Best Restaurant in Greece 2026” εστιατόριο Delta, στο ΚΠΙΣΝ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η νέα γαστρονομική πρόταση GOURMET™ REVELATIONS™ Fine Cuts σε Ζελέ, η πρώτη τροφή με υφή ζελέ που περιέχει ψιλοκομμένα, τρυφερά κομματάκια κρέατος ή ψαριού σε ένα κομψό, πυραμιδοειδές σχήμα, που διευκολύνει το σερβίρισμα ενώ παράλληλά προσφέρει στη γάτα μια ολοκληρωμένη εμπειρία δαγκώματος, γλειψίματος και μάσησης.

Η ανάπτυξη του GOURMET™ REVELATIONS™ Fine Cuts σε Ζελέ βασίστηκε σε επιστημονική μελέτη της Purina για τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των γατών, αναδεικνύοντας τον ρόλο του σχήματος και της υφής της τροφής.

Η σειρά GOURMET™ αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες μάρκες υγρής τροφής γάτας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα γεύσεων και υφών μέσα από τέσσερις βασικές ποικιλίες: GOURMET™ Gold, GOURMET™ Perle, GOURMET™ Nature’s Creations και GOURMET™ Revelations. Η γκάμα της GOURMET™ υπερβαίνει τους 70 κωδικούς, με κάθε κωδικό να προσφέρει και μια διαφορετική γευστική εμπειρία. Η συνεχής επένδυση σε νέες συνταγές και καινοτόμες υφές αντανακλά την ηγετική θέση της μάρκας στην κατηγορία της υγρής τροφής γάτας και τη δυναμική εμπορική της απήχηση σε καταναλωτές και λιανεμπόριο.

Η κ. Σοφία Δουράτσου, Γενική Διευθύντρια της Nestlé PURINA® Petcare για την Ελλάδα δήλωσε: «Στην Purina, πιστεύουμε ότι η γαστρονομία δεν είναι προνόμιο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των γατών που αποτελούν αναπόσπαστο μέλος της οικογένειάς μας. Γι’ αυτό και επιλέξαμε να γιορτάσουμε φέτος με μία εκδήλωση στο Delta, ένα εστιατόριο-σύμβολο της σύγχρονης γαστρονομικής δημιουργίας, προσφέροντας στους καλεσμένους μας μια εμπειρία fine dining εμπνευσμένη από τις συνταγές GOURMET™. Η σειρά GOURMET™ REVELATIONS™ εκφράζει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο αυτή τη φιλοσοφία καθώς συνδυάζει εκλεπτυσμένη παρουσίαση, πρωτοποριακό σχήμα, φίνα υφή και υπέροχες γεύσεις που ικανοποιούν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους γατογονείς να μετατρέπουν το καθημερινό γεύμα σε μια μικρή, αλλά ουσιαστική στιγμή απόλαυσης και δεσμού με το κατοικίδιό τους.»