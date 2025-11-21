Πρωτοποριακή συνεργασία της MINOAN LINES με την tbi bank

Η MINOAN LINES, πάντα πιστή στη δέσμευσή της για καινοτομία και αναβαθμισμένη εμπειρία ταξιδιού, ενώνει δυνάμεις με την tbi bank, μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και προσφέρει στους επιβάτες της τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων σε 3 ή 4 άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, επιβεβαιώνοντας τον πελατοκεντρικό της χαρακτήρα.

Ταξιδέψτε εύκολα, άνετα, προσιτά!

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου website www.minoan.gr, καλύπτει ποσά από 20€ έως 1.000€ με άμεση διαδικασία έγκρισης χωρίς να απαιτούνται περίπλοκα έγγραφα. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, οι ταξιδιώτες επιλέγουν πληρωμή μέσω tbi bank στο checkout και ολοκληρώνουν τη διαδικασία εξολοκλήρου online, σε λίγα μόλις λεπτά.

Η αποπληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής tbi bank, που οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν δωρεάν στο κινητό τους ώστε να διαχειρίζονται το πλάνο αποπληρωμής τους άνετα, εύκολα και με ασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με το νέο, ευέλικτο τρόπο πληρωμής, οι επιβάτες μπορούν να προγραμματίσουν νωρίτερα τις διακοπές τους, να εξασφαλίσουν τις θέσεις και τις προσφορές που επιθυμούν και να πληρώσουν σταδιακά, με μεγαλύτερη ευκολία στη διαχείριση των εξόδων τους.

Η MINOAN LINES εκτελεί όλον τον χρόνο καθημερινά δρομολόγια Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο και αντίστροφα με τα πλοία KNOSSOS PALACE & FESTOS PALACE. Επίσης πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι και αντίστροφα, με το πλοίο KYDON PALACE, σε συνεργασία με το EUROPALINK της GRIMALDI LINES.

Επισκεφθείτε το www.minoan.gr και ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη οικονομία & άνεση για εσάς και τους αγαπημένους σας.