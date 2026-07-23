Πρώτη φορά δοκιμάζεις τσίπουρο σε cocktail; Θα είναι Dirty.

Ένα πρωτότυπο activation σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη ανέδειξε το O/PURIST Dirty Fizz και τη σύγχρονη πλευρά του τσίπουρου.

Οι πρώτες φορές είναι εκείνες που μένουν στη μνήμη. Είναι οι στιγμές που μας βγάζουν από το γνώριμο, μας συστήνουν κάτι διαφορετικό και μετατρέπονται σε εμπειρίες που θυμόμαστε για καιρό.

Με αυτή τη φιλοσοφία, το O/PURIST, το botanical τσίπουρο που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία, πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό activation σε επιλεγμένα bars της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά του τσίπουρου: εκείνη που εκφράζεται μέσα από τη σύγχρονη cocktail κουλτούρα.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρέθηκε το O/PURIST Dirty Fizz, το signature cocktail του brand, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια διαφορετική πλευρά του αποστάγματος, μέσα από έναν ανατρεπτικό τρόπο απόλαυσης.

Παράλληλα, μέσα από το concept «Δοκίμασε το δικό σου. Κέρασε το επόμενο.», το activation ανέδειξε τη χαρά του μοιράσματος. Με το πάτημα ενός κόκκινου buzzer στο τραπέζι, ένα O/PURIST Dirty Fizz σερβιριζόταν στην παρέα, ενώ ένα δεύτερο προσφερόταν ως κέρασμα σε μια άλλη παρέα του bar, μετατρέποντας μια απλή παραγγελία σε αφορμή για αλληλεπίδραση, δημιουργώντας μικρές, αυθόρμητες στιγμές επικοινωνίας ανάμεσα στους επισκέπτες.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το O/PURIST επιβεβαίωσε τον σύγχρονο χαρακτήρα του αναδεικνύοντας τη θέση του στη σύγχρονη bartending σκηνή.

Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις κι εσύ το O/PURIST Dirty Fizz και να δεις το τσίπουρο… αλλιώς.