Προτάσεις δώρων από την État Libre d’Orange για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο niche γαλλικός οίκος αρωματοποιίας γιορτάζει 20 χρόνια και προτείνει τέσσερα iconic αρώματά του που «υπογράφουν» το πιο πολυτελές και ατίθασο γράμμα αγάπης

Αρώματα με χαρακτήρα, ένταση και αποτύπωμα. Ο niche γαλλικός οίκος αρωματοποιίας État Libre d’Orange που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια πορείας, προτείνει τέσσερις iconic επιλογές από το εντυπωσιακό portfolio του που δεν λειτουργούν ως «δώρο», αλλά ως εξομολόγηση. You Or Someone Like You, Story of Your Life, Ghost in the Shell και Nostos: Δημιουργίες που δεν ακολουθούν στερεότυπα ρομαντισμού, αλλά αφηγούνται διαφορετικές εκδοχές του έρωτα: τον τρυφερό, τον μυστηριώδη, τον απρόβλεπτο, τον απόλυτο. Ανακαλύψτε τον κόσμο της État Libre d’Orange που εδώ και δύο δεκαετίες επαναπροσδιορίζει τα όρια της σύγχρονης αρωματοποιίας και μετατρέπει το άρωμα σε γλώσσα, σε βλέμμα, σε αφή.

YOU OR SOMEONE LIKE YOU

Ένα άρωμα σαν πρωινό φως σε λευκά σεντόνια.

Φρέσκος δυόσμος, ροζ γκρέιπφρουτ, τριαντάφυλλο και musk συνθέτουν μια αίσθηση καθαρότητας και ανεπιτήδευτης οικειότητας. Το άρωμα της αγάπης που γεννιέται ήσυχα, σχεδόν ανεπαίσθητα – αλλά μένει.

ΠΛΤ.: €160 / 100ML

STORY OF YOUR LIFE

Ένα άρωμα σαν σελίδα ημερολογίου.

Ένα καπνιστό άρωμα με κεχριμπαρένιο χρώμα, το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός μεγάλου έρωτα.

Με νότες brioche, θα σας ταξιδέψει και θα σας κάνει να θέλετε να ερωτευτείτε. Θα σας μεθύσει με τις νότες από ρούμι, βανίλια και κακάο και θα αφήσει την υπογραφή του με το οrcanox,το ξύλο κεχριμπαριού και το πατσουλί. Σαν μια ιστορία αγάπης που γράφεται αργά επάνω στο γυμνό δέρμα.

ΠΛΤ.: €160 / 100ML

GHOST IN THE SHELL

Αέρινο, καθαρό, σχεδόν άυλο.

Ένα άρωμα που μιλά για την ανθρώπινη φύση και τις αντιφάσεις της. Σύγχρονο και διακριτικά αισθησιακό με νότες γάλακτος, yuzu, musk και λουλουδιών, φοριέται ελεύθερα, κατά βούληση, ως προσωπική εμπειρία αλλά και ως μέσο έκφρασης προς τον άλλον. Το ιδανικό δώρο για έναν έρωτα που δεν χρειάζεται «θόρυβο», μόνο παρουσία.

ΠΛΤ.: €160/ 100ML

NOSTOS

Το άρωμα της επιστροφής.

Βαθύ, γήινο, αισθησιακό. Κεχριμπάρι, σαφράν και θυμίαμα σε ένα άρωμα ωδή στις εορταστικές τελετουργίες των Ελλήνων της αρχαιότητας που μας τυλίγει με μια υπόγεια ζεστασιά που θυμίζει αγκαλιά. Για εκείνες τις σχέσεις που μοιάζουν με «σπίτι» – όσα χρόνια κι αν περάσουν.

ΠΛΤ.: €240 / 100ML