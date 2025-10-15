Πραγματοποιήθηκαν ο αγιασμός και τα εγκαίνια του The Birth Center την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

Μια πρωτοβάθμια δομή υγείας που προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα, δίνοντας στις γυναίκες την επιλογή να γεννήσουν με φυσικό τοκετό εντός ενός ασφαλούς, μη νοσοκομειακού, περιβάλλοντος, βιώνοντας την εμπειρία του τοκετού όπως την ονειρεύονται. To The Birth Center, μετά την σχετική αδειοδότησή του, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο και ήδη τα πρώτα μωρά ήρθαν στη ζωή μέσα στους φιλόξενους χώρους του.

Την υποδοχή και ξενάγηση των καλεσμένων στις ειδικώς διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του Κέντρου στη Νέα Φιλοθέη ανέλαβαν οι συν-ιδρύτριες του The Birth Center κα Εριέττα Κούρκουλου Λάτση και κα Κατερίνα Γεωργακούλα οι οποίες στις σύντομες ομιλίες τους αναφέρθηκαν στη φιλοσοφία, τους στόχους και τις προκλήσεις αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος.

Ειδικότερα, η κα Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση ανέφερε:

Αυτός είναι ο σκοπός του κέντρου μας. Η ενημέρωση των γυναικών έτσι ώστε όπου και όπως και να γεννήσουν να είναι προετοιμασμένες, ενδυναμωμένες και αποφασισμένες να απαιτήσουν έναν τοκετό με σεβασμό!

Έτσι μόνο θα αλλάξει το σύστημα.

«Τέλος καλό όλα καλά» έχουμε συνηθίσει να λέμε.

Όμως o τοκετός δεν σηματοδοτεί το «τέλος», αλλά την αρχή. Την αρχή της ζωής. Την αρχή της μητρότητας. Την αρχή της σχέσης της μαμάς με το μωρό της. Και η αρχή έχει τεράστια σημασία!

Η κα Κατερίνα Γεωργακούλα είπε:

Το όραμα μας γεννήθηκε από την κοινή μας διαπίστωση ότι η γέννα δεν είναι και δε θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ιατρικό γεγονός. Είναι μια εμπειρία ζωής, είναι δύναμη, είναι μια μετάβαση, μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή. Η διεθνής συνομοσπονδία μαιών αναφέρει ότι ο τοκετός είναι ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και συναισθηματικό γεγονός, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής ζωής. Οπότε κάθε γυναίκα πρέπει να το βιώνει με σεβασμό και φροντίδα βασισμένη στις ανάγκες της. Στόχος μας δεν ήταν η δημιουργία απλά ενός χώρου αλλά μιας κοινότητας, ενός τόπου όπου η επιστήμη, η γνώση και η φροντίδα συναντούν την εμπιστοσύνη στο σώμα, την εμπιστοσύνη στην φυσιολογική διαδικασία του τοκετού και εν τέλη στην γέννα.

Στην τελετή παρέστησαν η κα Μαριάννα Λάτση, ο κ. Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης και ο κ. Φίλιππος Κούρκουλος Λάτσης ενώ την Ελληνική Πολιτεία εκπροσώπησαν ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Έλενα Ράπτη, η βουλευτής κα Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κα Λίλιαν – Βενετία Βιλδιρίδη, η Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κα Θεανώ Καρποδίνη και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής.

