Πώς να ετοιμάσεις τη βαλίτσα των διακοπών χωρίς να πάρεις… ολόκληρη την ντουλάπα μαζί σου

Η στιγμή που ετοιμάζουμε τη βαλίτσα είναι για πολλούς το πραγματικό ξεκίνημα των διακοπών. Είναι εκείνη η ώρα που αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τις βουτιές, τις βόλτες, τα ηλιοβασιλέματα και τις ξέγνοιαστες ημέρες μακριά από την καθημερινότητα.

Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα.

Οι περισσότεροι από εμάς πακετάρουμε με τη λογική του «μήπως το χρειαστώ». Έτσι, η βαλίτσα γεμίζει με ρούχα που δεν θα φορεθούν ποτέ, τρία διαφορετικά ζευγάρια παπούτσια για κάθε ενδεχόμενο και καλλυντικά που καταλαμβάνουν τον μισό διαθέσιμο χώρο.

Το αποτέλεσμα είναι μια βαλίτσα βαριά, δύσχρηστη και γεμάτη περιττά αντικείμενα. Η σωστή οργάνωση, όμως, μπορεί να κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο.

Ξεκίνα από τον προορισμό

Πριν βάλεις έστω και ένα ρούχο μέσα στη βαλίτσα, σκέψου πού ακριβώς πηγαίνεις. Άλλες ανάγκες έχει ένα νησί όπου θα περνάς όλη την ημέρα στην παραλία και άλλες μια πόλη όπου θα περπατάς πολλές ώρες.

Ρίξε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού και σκέψου τι δραστηριότητες έχεις προγραμματίσει. Έτσι θα αποφύγεις να πάρεις πράγματα που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσεις.

Φτιάξε outfits και όχι… στοίβες ρούχων

Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι βάζουμε στη βαλίτσα πολλά διαφορετικά κομμάτια χωρίς να έχουμε σκεφτεί πώς συνδυάζονται μεταξύ τους.

Η πιο πρακτική λύση είναι να δημιουργήσεις από πριν ολοκληρωμένα outfits.

Ένα λινό παντελόνι που συνδυάζεται με τρία διαφορετικά tops είναι πολύ πιο χρήσιμο από τρία παντελόνια που ταιριάζουν μόνο με ένα συγκεκριμένο μπλουζάκι.

Όσο περισσότερους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις, τόσο λιγότερα ρούχα χρειάζεσαι.

Ο κανόνας των τριών παπουτσιών

Τα παπούτσια πιάνουν τον περισσότερο χώρο.

Για τις περισσότερες καλοκαιρινές διακοπές αρκούν τρία ζευγάρια.

Ένα άνετο sneaker για το ταξίδι και τις βόλτες. Ένα σανδάλι για την καθημερινότητα. Και ένα πιο κομψό πέδιλο ή espadrille για τις βραδινές εξόδους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρειαστείς τίποτα περισσότερο.

Μην υπερφορτώνεις το νεσεσέρ

Είναι πολύ δελεαστικό να πάρεις μαζί σου όλα τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιείς στο σπίτι. Στην πραγματικότητα όμως θα χρησιμοποιήσεις μόνο τα βασικά.

Αντηλιακό, ενυδατική, καθαριστικό προσώπου, οδοντόβουρτσα, προϊόντα μαλλιών και λίγα αγαπημένα καλλυντικά αρκούν για τις περισσότερες διακοπές.

Προτίμησε travel size συσκευασίες ή επαναγεμιζόμενα μπουκαλάκια για να εξοικονομήσεις χώρο.

Τα μαγιό χρειάζονται σωστή επιλογή

Δεν χρειάζεται να πάρεις δέκα διαφορετικά μαγιό. Δύο ή τρία είναι αρκετά για μια εβδομάδα διακοπών, αρκεί να στεγνώνουν σωστά ανάμεσα στις χρήσεις.

Ένα μονόχρωμο και ένα πιο ιδιαίτερο σχέδιο καλύπτουν σχεδόν κάθε περίσταση.

Μην ξεχάσεις ένα ελαφρύ πανωφόρι

Ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, τα βράδια σε αρκετά νησιά μπορεί να έχει αέρα.

Ένα λινό πουκάμισο, μια λεπτή ζακέτα ή ένα ελαφρύ jacket είναι αρκετά για να σε προστατεύσουν χωρίς να πιάνουν πολύ χώρο.

Τα αξεσουάρ αλλάζουν τα outfits

Αντί να πάρεις περισσότερα ρούχα, πάρε λίγα σωστά αξεσουάρ.

Ένα ψάθινο καπέλο, ένα μεταξωτό μαντήλι, ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια και δύο διαφορετικές τσάντες μπορούν να κάνουν το ίδιο φόρεμα να δείχνει κάθε φορά διαφορετικό.

Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δημιουργήσεις ποικιλία χωρίς να γεμίσεις τη βαλίτσα.

Δίπλωσε ή τύλιξε τα ρούχα;

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να τυλίγουν τα ρούχα σε ρολά αντί να τα διπλώνουν.

Η μέθοδος αυτή εξοικονομεί χώρο, βοηθά να οργανωθεί καλύτερα η βαλίτσα και μειώνει αρκετές από τις έντονες τσακίσεις.

Ακόμη καλύτερα αποτελέσματα προσφέρουν οι θήκες οργάνωσης (packing cubes), που κρατούν τα πάντα τακτοποιημένα.

Τα πράγματα που ξεχνάμε πιο συχνά

Όσο καλά κι αν οργανωθείς, υπάρχουν ορισμένα αντικείμενα που ξεχνιούνται σχεδόν κάθε χρόνο.

Φορτιστής κινητού.

Power bank.

Γυαλιά ηλίου.

Αντηλιακό.

Φάρμακα.

Ταυτότητα ή διαβατήριο.

Καλό είναι να έχεις μια μικρή checklist στο κινητό σου και να τη συμβουλεύεσαι πριν κλείσεις οριστικά τη βαλίτσα.

Άφησε λίγο ελεύθερο χώρο

Οι περισσότεροι γεμίζουμε τη βαλίτσα μέχρι το τελευταίο εκατοστό. Όμως σχεδόν πάντα επιστρέφουμε με κάτι παραπάνω.

Ένα τοπικό προϊόν, ένα βιβλίο, ένα αναμνηστικό ή λίγα ψώνια χρειάζονται χώρο. Άφησε λοιπόν ένα μικρό κενό ώστε να μη δυσκολευτείς στην επιστροφή.

Οι καλύτερες διακοπές δεν χρειάζονται τη μεγαλύτερη βαλίτσα

Όσο μεγαλώνουμε, συνειδητοποιούμε ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν συνδέονται με το πόσα ρούχα φορέσαμε.

Συνδέονται με τις στιγμές. Με τα πρωινά στη θάλασσα, τα ηλιοβασιλέματα, τα γέλια με την παρέα και τις βόλτες στα σοκάκια ενός νησιού.

Η σωστή βαλίτσα δεν είναι εκείνη που χωράει τα πάντα. Είναι εκείνη που περιέχει μόνο όσα πραγματικά χρειάζεσαι, ώστε να ταξιδεύεις πιο άνετα, πιο οργανωμένα και χωρίς περιττό άγχος.

Γιατί στο τέλος, οι διακοπές είναι για να γεμίζουμε εμπειρίες και όχι… αποσκευές.