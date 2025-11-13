Πώς η TCL διαμορφώνει ένα πιο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μέλλον: Συμπεράσματα από τις προβλέψεις της CCS Insight για το 2025

Μετά την ετήσια εκδήλωση Predictions 2025 and Beyond της CCS Insight στο Λονδίνο, κορυφαία στελέχη του κλάδου συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν πώς διαμορφώνεται ο διασυνδεδεμένος κόσμος του αύριο. Ανάμεσά τους, ο David Derrida, Market Intelligence Director της TCL Europe, συμμετείχε σε πάνελ ειδικών τεχνολογίας, όπου εξερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία στις οθόνες και η συνδεσιμότητα μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αναδυόμενων κοινωνικών προκλήσεων από την κόπωση που προκαλεί η χρήση οθονών έως την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών.

Η εκδήλωση CCS Predictions αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές συναντήσεις για στελέχη λήψης αποφάσεων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, συγκεντρώνοντας ανώτερα στελέχη και αναλυτές που προβλέπουν τις τάσεις που θα καθορίσουν τα επόμενα πέντε χρόνια της ψηφιακής ζωής.

Η συζήτηση ανέδειξε το αυξανόμενο ενδιαφέρον παρόχων, διανομέων και γονέων σχετικά με το πώς οι τεχνολογικές εταιρείες μπορούν να συνδυάσουν την καινοτομία με την ενσυναίσθηση ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της TCL.

Ένα Υπεύθυνο Όραμα Ανάπτυξης

«Ζούμε σε μια εποχή διαρκούς έκθεσης σε οθόνες από το σπίτι έως τις σχολικές αίθουσες και τον χώρου εργασίας και αυτό αλλάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν, σκέφτονται και αισθάνονται», δήλωσε ο David Derrida, Market Intelligence Director της TCL Europe.

«Στην TCL αναγνωρίζουμε την κοινωνική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία μας θα αποτελέσει μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.»

Οι δηλώσεις του Derrida βασίστηκαν στη δυναμική πορεία της TCL στην αγορά: η εταιρεία κατατάχθηκε πρόσφατα Νο1 στην κατηγορία ‘’Glasses’’ στην Κίνα, Νο2 στην Ευρώπη στον τομέα του Mobile Broadband, ενώ κατέκτησε τρεις παγκόσμιες πρωτιές στους τομείς των Ultra-Large TVs, Mini LED TVs και Google TVs, σύμφωνα με τις εταιρείες ερευνών Omdia και Counterpoint.

Οι διακρίσεις αυτές υπογραμμίζουν την ικανότητα της TCL να γεφυρώνει τη γνώση του καταναλωτή με τη βιομηχανική καινοτομία μια προσέγγιση που ο Derrida περιγράφει ως «ηγεσία με ενσυναίσθηση».

Από την Οθόνη στη Λύση

Στην εκδήλωση, η TCL παρουσίασε πώς το χαρτοφυλάκιό της εξελίσσεται ώστε να αντανακλά τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες. Το smartphone NXTPAPER 5G Junior και τα έξυπνα ρολόγια MOVETIME Kids Watches αναδείχθηκαν ως παραδείγματα τεχνολογίας που έχουν σχεδιαστεί για να ισορροπούν τη συνδεσιμότητα με την ασφάλεια των νεότερων χρηστών.

«Βλέπουμε μια γενικευμένη ανάγκη στον κλάδο για πιο ανθρωποκεντρικές οθόνες», εξήγησε ο Derrida.

«Η καινοτομία NXTPAPER προσφέρει άνεση και καθαρότητα χωρίς συμβιβασμούς, μειώνοντας το μπλε φως και τις αντανακλάσεις, ενώ διατηρεί τη φωτεινότητα και την απόδοση.»

Παράλληλα, οι πιο πρόσφατες οθόνες NXTPAPER της TCL που αναπτύχθηκαν αρχικά για τις αγορές της εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν πλέον ένα ευρύτερο πρόβλημα: την κόπωση των ματιών, τη σωματική καταπόνηση και τη διαταραχή του ύπνου που προκαλούνται από τη μακροχρόνια έκθεση σε οθόνες.

Μαζί για ένα Υγιέστερο Ψηφιακό Οικοσύστημα

Για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και το ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα από τους διανομείς και μεταπωλητές έως τις οικογένειες τα σχόλια του Derrida μετέφεραν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η συνεργασία για την τεχνολογία με υπευθυνότητα δεν αποτελεί απλώς μια ηθική επιλογή, αλλά και μια στρατηγική ευκαιρία.

«Οι πάροχοι βρίσκονται σε μια μοναδική θέση να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται», σημείωσε ο Derrida.«Σε συνεργασία με την TCL, μπορούν να προσφέρουν συσκευές που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις απόδοσης, αλλά και αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ευημερία, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή ισορροπία.»

Προσέθεσε επίσης, ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης της TCL επικεντρώνεται στην επέκταση των Mini LED τηλεοράσεων, των 5G RedCap CPEs και των συσκευών NXTPAPER, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των παρόχων να προσφέρουν πιο έξυπνα, αποδοτικά και κοινωνικά ουσιαστικά προϊόντα.

Το Ανθρωποκεντρικό Μέλλον

Κλείνοντας τη συμμετοχή του, ο Derrida αναφέρθηκε στο πώς οι τεχνολογικές εταιρείες μπορούν να ισορροπήσουν την πρόοδο με την ενσυναίσθηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης:

«Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση θα μεταμορφώσουν τον κλάδο μας, αλλά η δημιουργικότητα, η εμπιστοσύνη και η συναισθηματική ευφυΐα θα παραμείνουν αποκλειστικά ανθρώπινες αξίες», δήλωσε. «Η πρόκληση για εμάς είναι να αναπτύσσουμε τεχνολογίες που τις τιμούν και τις προστατεύουν γιατί μόνο έτσι η καινοτομία αποκτά πραγματικά βιώσιμο χαρακτήρα.»

Προς το τέλος της συνάντησης, ο Derrida επανέλαβε ότι αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη διευρυμένη αποστολή της TCL: να διατηρεί την τεχνολογία βασισμένη στην ενσυναίσθηση και στη συνάφεια με τις ανθρώπινες ανάγκες.

«Ξεκινήσαμε με την καινοτομία στις οθόνες και σήμερα επεκτείνουμε αυτήν την ίδια αίσθηση ευθύνης στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, μαθαίνουν και συνδέονται», δήλωσε. «Το μέλλον μας δεν αφορά τις ταχύτερες συσκευές, αλλά τις πιο έξυπνες και πιο ουσιαστικές, που υπηρετούν πρώτα τον άνθρωπο.»