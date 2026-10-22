Πώς έκανα τη μαμά μου tech savvy στα 65 της

Με κομψό σχεδιασμό, παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, ύπνου και ευεξίας, το νέο HUAWEI WATCH D3 συνδυάζει στιλ, τεχνολογία και φροντίδα της υγείας για κάθε ηλικία.

Η μαμά μου είναι 65 ετών και, μεταξύ μας, υπάρχουν μέρες που έχει περισσότερη ενέργεια από εμένα. Θα σηκωθεί νωρίς, θα πάει για τα ψώνια της, θα βγει για περπάτημα με τις φίλες της, θα κανονίσει τον καφέ της και θα πάει και για μπάνιο στη θάλασσα. Ναι, ακόμη και στα τέλη Οκτωβρίου! Την ώρα που εγώ ήδη σκεπάζομαι με κουβερτούλα στον καναπέ, εκείνη αναρωτιέται αν η θάλασσα στην Αγία Μαρίνα θα είναι καλή το Σαββατοκύριακο.

Έχει τους δικούς της ρυθμούς, τις συνήθειές της και μια καθημερινότητα γεμάτη μικρές απολαύσεις. Μια από αυτές είναι να ψωνίζει ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Ωστόσο δεν έχει φορέσει ποτέ smartwatch και, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα σκεφτόταν από μόνη της να αποκτήσει ένα. Μέχρις ότου ανακάλυψε το νέο HUAWEI WATCH D3… οκ για να είμαι ειλικρινής εγώ της μίλησα για αυτό.

Όταν έμαθα για τις δυνατότητές του, ήταν η πρώτη που σκέφτηκα. Γιατί, όσο κι αν έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε τα smartwatches με την άσκηση, τα βήματα και τις ειδοποιήσεις του κινητού, υπάρχουν πλέον συσκευές που μπορούν να προσφέρουν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό στην καθημερινότητά μας.

«Αυτό είναι ωραίο!»

Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση, γιατί, ναι, η τεχνολογία είναι σημαντική, αλλά το στιλ παραμένει στιλ.

Το HUAWEI WATCH D3 έχει λεπτό σώμα, πάχους μόλις 11,3 χιλιοστών, μεγάλη οθόνη AMOLED 1,92 ιντσών και έναν σχεδιασμό που θυμίζει περισσότερο κομψό αξεσουάρ παρά συσκευή παρακολούθησης υγείας. Και με αυτονομία έως έξι ημερών με τυπική χρήση, δεν χρειάζεται να είναι με έναν φορτιστή στο χέρι.

Επέλεξε το Mocha Gold γιατί σύμφωνα με την ίδια ταιριάζει με όλα, ωστόσο έρχεται σε άλλα δύο χρώματα, White και Black.

Η πρωινή βόλτα αποκτά άλλο ενδιαφέρον

Η μαμά μου δεν είναι από τους ανθρώπους που βγαίνουν για περπάτημα επειδή μια εφαρμογή τους υπενθύμισε ότι πρέπει να κινηθούν. Περπατάει επειδή της αρέσει, επειδή έχει δουλειές και όταν βγαίνει τον καθημερινό της περίπατο με τις φίλες της.

Φαντάζεστε, λοιπόν, την έκπληξή της όταν ανακάλυψε πόσα πράγματα μπορεί να καταγράψει το νέο της smartwatch κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης της ημέρας.

Το WATCH D3 διαθέτει λειτουργίες παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας, καρδιακών παλμών και διαφορετικά προγράμματα άσκησης. Ακόμη και μια απλή βόλτα στη γειτονιά μπορεί να γίνει αφορμή για να αποκτήσει κανείς καλύτερη εικόνα του πόσο κινείται καθημερινά.

Υπάρχει και μια λειτουργία που ήμουν σχεδόν βέβαιη ότι θα της άρεσε… οι κλήσεις μέσω Bluetooth. «Δηλαδή, μπορώ να μιλήσω χωρίς να βγάλω το κινητό από την τσάντα;» Αυτή ήταν η πρώτη της ερώτηση. Και για εμένα που έχω προσπαθήσει να βρω κάποια στιγμή κάτι μέσα στην τσάντα της, η απάντηση έχει ιδιαίτερη αξία.

Και όπως όλα τα wearables της HUAWEI, το HUAWEI WATCH D3 είναι συμβατό με Android και iOS συσκευές.

Η πιο χρήσιμη δυνατότητα κρύβεται στο λουράκι του

Πίσω, όμως, από την εμφάνιση και τις καθημερινές ευκολίες βρίσκεται και ένα χαρακτηριστικό που με έκανε να ξεχωρίσω το HUAWEI WATCH D3, κι αυτό είναι η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.

Το νέο WATCH D3 διαθέτει έναν καινοτόμο μηχανικό αερόσακο ενσωματωμένο στο λουράκι του, που επιτρέπει τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης απευθείας από τον καρπό. Μάλιστα, έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πιστοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος CE-MDR.

Ακόμη, έχει λειτουργία 24ωρης περιπατητικής καταγραφής αρτηριακής πίεσης (ABPM). Αντί για μια μεμονωμένη μέτρηση, προσφέρει προγραμματισμένες μετρήσεις μέσα στην ημέρα και τη νύχτα, δημιουργώντας μια συνολικότερη εικόνα των μεταβολών της πίεσης.

Και κάπου εδώ βρίσκεται, για μένα, η πραγματική αξία αυτής της τεχνολογίας. Δεν είναι ότι ένα smartwatch μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό – ούτε φυσικά είναι αυτός ο σκοπός του. Είναι ότι μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για το σώμα μας, όχι μόνο μέσα από μια μεμονωμένη μέτρηση, αλλά παρακολουθώντας τις μεταβολές του στην καθημερινότητα.

Και όταν σκέφτομαι τη μαμά μου, που μέχρι σήμερα δεν είχε τη συνήθεια να παρακολουθεί συστηματικά την πίεσή της, αυτή η δυνατότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γιατί η ουσία δεν είναι να ανησυχεί διαρκώς για την υγεία της, αλλά να τη φροντίζει πιο συνειδητά. Και αν κάποια στιγμή χρειαστεί να συμβουλευτεί έναν γιατρό, να έχει περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή της.

Από τον απογευματινό καφέ μέχρι τον βραδινό ύπνο

Δεν πρόκειται όμως μόνο για ένα smartwatch που μετρά την πίεση. Παρακολουθεί επίσης τον ύπνο, τους καρδιακούς παλμούς, το στρες και τους δείκτες συναισθηματικής ευεξίας. Η λειτουργία Health Glance συγκεντρώνει έως 11 δείκτες υγείας σε μια γρήγορη επισκόπηση περίπου 60 δευτερολέπτων, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και το επιπέδου οξυγόνου στο αίμα.

Και επειδή η μαμά μου δεν θέλει να περνά ώρες μπροστά από μια οθόνη αναζητώντας πληροφορίες, της άρεσε ιδιαίτερα να έχει συγκεντρωμένα βασικά στοιχεία σε ένα σημείο. Άλλωστε, η φροντίδα του εαυτού μας δεν αφορά μόνο τις στιγμές που κάτι μας προβληματίζει, αλλά και τις καθημερινές συνήθειες, την ξεκούραση και τη γενικότερη ευεξία μας.

Και κάτι που μας αφορά όλους

Υπάρχει ακόμη μια λειτουργία που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, το Family Health Community. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει, με την κατάλληλη ενεργοποίηση και τη συγκατάθεση του χρήστη, την κοινοποίηση επιλεγμένων δεδομένων υγείας σε μέλη της οικογένειας και την εμφάνιση σχετικών ειδοποιήσεων.

Γιατί μπορεί οι γονείς μας να είναι ανεξάρτητοι, δραστήριοι και να έχουν το δικό τους πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε να νοιαζόμαστε για εκείνους.

Τελικά, η τεχνολογία δεν έχει ηλικία

Η μαμά μου όσο και αν μεγαλώσει δεν έχει σκοπό να περιορίσει τις βόλτες της, να σταματήσει να βλέπει τις φίλες της ή να αποχαιρετήσει τη θάλασσα επειδή μπήκε ο Οκτώβριος. Και πολύ καλά κάνει!

Γι’ αυτό και όταν σκέφτηκα ένα smartwatch που θα μπορούσε να της ταιριάξει, δεν με ενδιέφερε μόνο να μετρά την πίεση ή να καταγράφει τα βήματα. Ήθελα να είναι όμορφο, πρακτικό, εύχρηστο και να μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς της χωρίς να απαιτεί να αλλάξει τις συνήθειές της.

Το νέο HUAWEI WATCH D3 συνδυάζει ακριβώς αυτή τη λογική… έναν κομψό σχεδιασμό με λειτουργίες που έχουν πρακτική αξία για ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Γιατί τελικά η τεχνολογία δεν χρειάζεται να αλλάζει τον τρόπο που ζούμε αλλά να μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτόν.

Και όσο για τη μαμά μου; Το HUAWEI WATCH D3 έχει κερδίσει μια θέση στην καθημερινότητά της, γιατί ανακάλυψε ότι ένα smartwatch μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από ένα όμορφο ρολόι. Το φοράει στις βόλτες, στα ταξίδια, στον καφέ και έχει ανακαλύψει έναν καινούργιο κόσμο δυνατοτήτων στον καρπό της. Παράλληλα, έχει αποκτήσει και ένα ολοκαίνουργιο θέμα συζήτησης με τις φίλες της, αφού δεν χάνει ευκαιρία να τους δείχνει το smartwatch της και όλα όσα μπορεί να κάνει. Και κάτι μου λέει πως, αν τη ρωτούσα αν θα το αποχωριζόταν, η απάντησή της θα ήταν ένα ξεκάθαρο «όχι».

Πού θα βρεις το νέο HUAWEI WATCH D3

Το HUAWEI WATCH D3 είναι διαθέσιμο από σήμερα στα καταστήματα των επίσημων συνεργατών της Huawei σε όλη την Ελλάδα, με δώρο τη ζυγαριά HUAWEI Scale 3 με κάθε αγορά, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Μάλιστα, η άφιξή του στην ελληνική αγορά συνοδεύεται από μια νέα συνεργασία της Huawei με το ToFarmakeioMou, που φέρνει την τεχνολογία των wearables ακόμη πιο κοντά στην καθημερινή φροντίδα της υγείας. Έτσι, εκτός από το δίκτυο επίσημων συνεργατών της Huawei, το WATCH D3 θα διατίθεται και στα 7 φυσικά φαρμακεία του ToFarmakeioMou σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και online στο tofarmakeiomou.gr.

Και αν θες να το δεις από κοντά πριν αποφασίσεις, μπορείς να το δοκιμάσεις, να γνωρίσεις τις λειτουργίες του και να ενημερωθείς από το εξειδικευμένο προσωπικό στα φυσικά καταστήματα.