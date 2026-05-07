«Πονάω αλλά συνεχίζω»: η αθόρυβη καθημερινότητα εκατομμυρίων μαμάδων

Οι πονοκέφαλοι τάσης, ο πόνος στον αυχένα και στη μέση είναι συχνά συμπτώματα που προέρχονται από τις έντονες καθημερινές υποχρεώσεις των μαμάδων και των γυναικών με πολλές υποχρεώσεις.Το αδιάκοπο τρέξιμο ανάμεσα σε εργασία, οικογένεια και προσωπικές ευθύνες αφήνει συχνά τα σημάδια του στο σώμα, μέσα από το άγχος, την κόπωση και τη σωματική επιβάρυνση. Αν και δεν είναι πάντα ορατοί, αυτοί οι πόνοι επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή την πραγματικότητα: 1 στις 6 γυναίκες βιώνει σοβαρό πόνο κάθε ημέρα, ενώ οι γυναίκες πονούν πιο συχνά και πιο έντονα συγκριτικά με τους άνδρες — γεγονός που η επιστήμη αναγνωρίζει ως βιολογική πραγματικότητα, όχι αδυναμία. Ωστόσο, 1 στις 2 γυναίκες αισθάνεται ότι ο πόνος της αγνοείται ή παραβλέπεται εξαιτίας του φύλου της. Η αναγνώριση και η έγκαιρη αντιμετώπιση αυτού του πόνου δεν είναι πολυτέλεια — είναι ανάγκη.

Η αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση του πόνου μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ευεξίας των μητέρων και στην ικανότητά τους να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς τους ρόλους. Σε πολλές περιπτώσεις μυοσκελετικού πόνου και πονοκεφάλου, η χρήση αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων μπορεί να μειώσει τον πόνο και τη φλεγμονή. Ένα από τα πιο γνωστά συστατικά για την αντιμετώπιση τέτοιων πόνων είναι η ιβουπροφαίνη.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το Nurofen 400 mg μαλακή κάψουλα, που περιέχει 400 mg υγρής ιβουπροφαίνης. Αν και το Nurofen χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών πόνου, επισημαίνουμε ιδιαίτερα τη δράση του στον μυοσκελετικό πόνο που είναι ένας από τους πιο συχνούς και υποτιμημένους «συντρόφους» της καθημερινότητας των μητέρων και των γυναικών με πολλές υποχρεώσεις. Πόνοι στη μέση, στον αυχένα και στις αρθρώσεις, που προέρχονται από την παρατεταμένη σωματική επιβάρυνση, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά χάρη στη μορφή της μαλακής κάψουλας, που επιτρέπει στην ιβουπροφαίνη να απορροφάται πιο γρήγορα από τον οργανισμό σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δισκία.— ένα σημαντικό πλεονέκτημα για γυναίκες που δεν έχουν χρόνο να περιμένουν. Η εύκολη κατάποση το καθιστά ιδανική επιλογή για όσους δυσκολεύονται με τα παραδοσιακά δισκία. Είναι σημαντικό ότι τα 400 mg προσφέρουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τα 600 mg, με καλύτερο προφίλ ασφάλειας. Με τη λήψη 3 καψουλών την ημέρα, που συνολικά ισοδυναμούν με 1.200 mg, η συνιστώμενη ημερήσια δόση, ο πάσχων εξασφαλίζει ουσιαστική ανακούφιση και κάλυψη για ολόκληρο το 24ωρο. Όπως κάθε φάρμακο, πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και, σε περίπτωση αμφιβολίας ή επιμονής των συμπτωμάτων, συνιστάται η συμβουλή με γιατρό ή φαρμακοποιό.

Η διαχείριση του πόνου δεν είναι πολυτέλεια — είναι ανάγκη. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, η ενημέρωση και η υπεύθυνη χρήση διαθέσιμων επιλογών αποτελούν βασικά βήματα για κάθε γυναίκα που θέλει να διατηρεί την υγεία και την ευεξία της, χωρίς να θυσιάζει τον εαυτό της στο βωμό των υποχρεώσεων.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Μητέρας είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε όχι μόνο τη φροντίδα που προσφέρουν οι μητέρες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ακόμη και όταν αυτές δεν είναι ορατές.

Η φροντίδα ξεκινά και από τις ίδιες.