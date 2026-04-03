Play Identity: Η Αθήνα υποδέχεται την πρώτη διεθνή συνάντηση για το παιχνίδι, τη θετική εκπαίδευση και την ψυχική ανθεκτικότητα

Στις 24–26 Απριλίου 2026, στο Ωδείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το Play Identity | International meeting on play & education, η πρώτη συνάντηση με συμμετοχή ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με κοινό στόχο ένα νέο παιδαγωγικό παράδειγμα που καλλιεργεί θετική εκπαίδευση, ψυχική ανθεκτικότητα και ουσιαστική σύνδεση.

Σε μια εποχή που το παιχνίδι γίνεται ολοένα και πιο μοναχικό ενώ ένα μεγάλο του μέρος έχει καταστεί ηλεκτρονικό, η Αθήνα ανοίγει χώρο για κάτι βαθιά ανθρώπινο: το παιχνίδι που ξαναγίνεται σχέση, φύση, τέχνη και μάθηση.

Το Play Identity γεννήθηκε από την ανάγκη επανασύνδεσης της μάθησης με όλα όσα την καθιστούν μια ζωντανή, εξελικτική διαδικασία: τη χαρά της ανακάλυψης, το αίσθημα του «ανήκειν» και την ενεργητική συμμετοχή. Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συχνά λειτουργεί με περιορισμένους πόρους, συστημικό άγχος και νοοτροπία εστιασμένη στο πρόβλημα, το Play Identity προτείνει ένα διαφορετικό βλέμμα: παιχνίδι, φύση, τέχνη και συνεργασία στο κέντρο της εκπαίδευσης. Η συνάντηση, φιλοδοξεί επίσης να προσθέτει μια διαφορετική προοπτική σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και στα εταιρικά περιβάλλοντα. Επαγγελματίες του κλάδου διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού θα εμπνευστούν από το περιεχόμενο του Play Identity για να καινοτομήσουν στα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων στις εταιρείες τους.

Το τριήμερο περιλαμβάνει πάνελ συζήτησης, βιωματικά εργαστήρια δημιουργικής μάθησης (σε εσωτερικούς χώρους και στο ύπαιθρο), εικαστικές παρεμβάσεις και διαδραστικά έργα, καθώς και δράσεις που συνδέουν το παιχνίδι με τη φύση, τις τέχνες, τη φιλοσοφία, την τεχνολογία και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, παιδαγωγούς, γονείς, φροντιστές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καλλιτέχνες και ανθρώπους που καινοτομούν στον επιχειρηματικό χώρο.

Η διοργάνωση θέτει επίσης έναν σαφή στόχο με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα: τα έσοδα θα διατεθούν για τη δημιουργία «Living Labs Θετικής Εκπαίδευσης» στην Ελλάδα. Τα Living Labs είναι πρακτικές εφαρμογές που θα φέρουν τη θετική εκπαίδευση στην πραγματική καθημερινότητα σε σχολεία, κοινότητες, χώρους υγείας και οργανισμούς, μέσα από βιωματικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, υποστήριξη για γονείς και εκπαιδευτικούς, διαδραστικά εργαλεία μάθησης και παρεμβάσεις που μεταμορφώνουν χώρους σε περιβάλλοντα παιχνιδιού, σύνδεσης και ανάπτυξης. Έτσι, το Play Identity δεν ολοκληρώνεται με τη λήξη της εκδήλωσης, συνεχίζει και επιστρέφει στην κοινωνία.

