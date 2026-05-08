Platinum, Gold και Bronze βραβείο για την ΙΚΕΑ στα Promotional Marketing Awards 2026

Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, απέσπασε τρία βραβεία στα Promotional Marketing Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 6 Μαΐου. Η φετινή επιτυχία επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της IKEA στον σχεδιασμό και την υλοποίηση βιωματικών εμπειριών για το κοινό, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της.

Αναλυτικά, η ΙΚΕΑ διακρίθηκε στις παρακάτω κατηγορίες:

Platinum και Gold βραβείο με τη The Newtons Laboratory στην κατηγορία “Best Price Discount Promotion” για το IKEA Advent Calendar. Το ψηφιακό αυτό calendar μετέτρεψε την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα σε μια καθημερινή εμπειρία προσφορών. Από 1 έως 25 Δεκεμβρίου, οι χρήστες του IKEA.gr ανακάλυπταν καθημερινά ένα νέο προϊόν σε προνομιακή τιμή μέσω μοναδικού κουπονιού. Η ενέργεια ενίσχυσε την επαναλαμβανόμενη επισκεψιμότητα και το online engagement, συνδυάζοντας την εμπορική αποτελεσματικότητα με το γιορτινό storytelling της IKEA.

Bronze βραβείο με την Gravity The Newtons στην κατηγορία "Best Launch / Awareness Activation", για τον Διαγωνισμό Μαντινάδας. «Ο Τοίχος της Έμπνευσης», όπως ονομάστηκε, ήταν μια ενέργεια που πραγματοποίησε η ΙΚΕΑ στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου της καταστήματος, μετατρέποντας τη μαντινάδα – ένα αυθεντικό στοιχείο της κρητικής κουλτούρας – σε ένα σύγχρονο, διαδραστικό teaser activation στον δημόσιο χώρο. Μέσα από ένα branded installation με videowall και QR codes, οι περαστικοί δημιούργησαν τις δικές τους μαντινάδες και συμμετείχαν σε κλήρωση δώρων, ενισχύοντας τη συναισθηματική σύνδεση με το brand.

Τα Promotional Marketing Awards αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό που επιβραβεύει τις πιο δημιουργικές και αποτελεσματικές πρακτικές στον χώρο του promotional marketing και της βιωματικής επικοινωνίας, αναδεικνύοντας καμπάνιες που ξεχωρίζουν για την καινοτομία και την απήχησή τους.

Οι φετινές βραβεύσεις αναδεικνύουν τη δέσμευση της ΙΚΕΑ να δημιουργεί εμπειρίες με ουσιαστικό αντίκτυπο για το κοινό της, αξιοποιώντας δημιουργικές ιδέες και σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας που ενισχύουν τη σύνδεση του brand με τους καταναλωτές.