Pharmasept Hygienic Shower: Το αφρόλουτρο που νίκησε τον ιδρώτα

Η PHARMASEPT παρουσιάζει το Hygienic Shower, το αφρόλουτρο καθημερινής χρήσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Καθαρισμού & Απόσμησης. Πρόκειται για μια καινοτόμο τεχνολογία, η οποία επιβεβαιώθηκε μέσω in vivo κλινικής μελέτης, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά της.

Έτσι, η μοναδική σύνθεση του Hygienic Shower προσφέρει:

Αποδεδειγμένη αποσμητική δράση, με μέγιστη αποτελεσματικότητα

Καθαρή εφίδρωση, χωρίς την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών

Αντιμικροβιακή προστασία, που ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας

Η ειδικά μελετημένη σύνθεσή του είναι κατάλληλη για χρήση σε σώμα, πρόσωπο και ευαίσθητη περιοχή, ενώ χάρη στο pH 5.5 σέβεται τη φυσιολογική ισορροπία του δέρματος. Παράλληλα, η απουσία αλκαλίων και σαπουνιού, σε συνδυασμό με τα φυτικά εκχυλίσματα και τις βιταμίνες που περιέχει, συμβάλλουν στην ενυδάτωση και ενδυνάμωση του επιδερμικού φραγμού, αποτρέποντας την ξηρότητα και τους ερεθισμούς και καλύπτοντας τις ανάγκες όλης της οικογένειας. Το αφρόλουτρο hygienic είναι δερματολογικά ελεγμένο σε ευαίσθητες επιδερμίδες, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος.

Πιστή στη φιλοσοφία της βιώσιμης κατανάλωσης, η PHARMASEPT διαθέτει το Hygienic Shower και σε eco-friendly refill pouch, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, καθώς η χρήση πλαστικού περιορίζεται έως και 70%.

Με το μήνυμα «Το αφρόλουτρο που νίκησε τον ιδρώτα», η νέα καμπάνια της PHARMASEPT αναδεικνύει τη μοναδική αποσμητική του δράση και επαναπροσδιορίζει την έννοια της καθημερινής φροντίδας: το Hygienic Shower είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό αφρόλουτρο – είναι η απόλυτη εμπειρία καθαριότητας, φρεσκάδας και αυτοπεποίθησης.

Η σειρά Hygienic της PHARMASEPT διατίθεται σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών.