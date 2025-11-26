Πενθήμερη Black Friday από τη Leonardo Hotels: 30% έκπτωση στις κρατήσεις για όλο το 2026

Με τη Black Friday προσφορά, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean καλεί τους ταξιδιώτες να σχεδιάσουν εκ των προτέρων τις αποδράσεις της νέας χρονιάς, αξιοποιώντας μια από τις πιο προνομιακές περιόδους κρατήσεων.

Από 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά το επίσημο site της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean και να εξασφαλίζει με 30% έκπτωση τις διαμονές του για όλο το 2026, είτε πρόκειται για διακοπές, είτε για επαγγελματικά ταξίδια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με χαρτοφυλάκιο 11 ξενοδοχείων σε δύο χώρες, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, συνδέοντας διαφορετικούς τύπους εμπειριών κάτω από μία συνεκτική πρόταση φιλοξενίας.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα NYX Esperia Palace Athens και NYX Hotel Thessaloniki αποτελούν προορισμούς για όσους επιλέγουν σύντομες αστικές αποδράσεις, design-oriented φιλοξενία και εύκολη πρόσβαση στην καρδιά της πόλης. Αποτελούν επίσης ιδανική πρόταση για σύγχρονα business trips.

Το SEAFOS Luxury Resort & Spa Nafplio (Limited Edition) ενισχύει την παρουσία του ομίλου στον τομέα των luxury escapes. Με φόντο το τοπίο του Ναυπλίου, προσφέρει μια ισορροπία ανάμεσα στη χαλάρωση, την οικογενειακή εμπειρία και τις ανάγκες των corporate retreats.