PAVED: Μια ταινία για την ομαδικότητα, το ταλέντο και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής στα βουνά

Μια σύμπραξη του Red Bull Media House και του brand Burton Snowboards, το “PAVED”, είναι μια ολοκληρωμένη και φαντασμαγορική ωδή στο snowboard, που θα ανεβάσει στα ύψη τους δείκτες αδρεναλίνης, τον φετινό χειμώνα. Μετά από δύο χρόνια ασταμάτητης δουλειάς και προσπάθειας, οι κορυφαίοι αναβάτες του κόσμου βρίσκονται στην οθόνη σου ωθώντας τα όρια του backcountry snowboard, κυριολεκτικά στα άκρα. Σε σκηνοθεσία Ian Durkin και παραγωγή της Pirate Movie Productions, το “PAVED” συνδυάζει μικτά μέσα, φωτογραφία και εικονογράφηση, δημιουργώντας ένα ανεπεξέργαστο πορτρέτο του snowboard στην πιο αυθεντική του μορφή – ιστορίες ανθεκτικότητας, πρώτων εμπειριών και προόδου σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία του κόσμου, μαζί με αποκλειστικά πλάνα της επερχόμενης χειμερινής συλλογής της Burton.

Το “PAVED” είναι πλέον διαθέσιμο αποκλειστικά στο Red Bull TV.

Κύρια στοιχεία της ταινίας

Μετά από μια παγκόσμια περιοδεία με περισσότερες από 50 στάσεις, το “PAVED” κάνει πρεμιέρα στο Red Bull TV και μπορείς να το παρακολουθήσεις δωρεάν. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη ταινία της Burton εδώ και χρόνια, με κύρια χαρακτηριστικά την ομαδικότητα, το στυλ και την αστείρευτη ενέργεια μερικών από τους πιο επιδραστικούς riders της σύγχρονης εποχής του snowboard που έχουν συμβάλει στην συνολική κληρονομιά του backcountry freestyle snowboarding,

Περιεχόμενο γεμάτο αδρεναλίνη

Ξεκινώντας με μια αναφορά στις ρίζες της εταιρείας, η ιστορία «βουτάει» κατευθείαν στην Αλάσκα, όπου οι βετεράνοι Mark McMorris και Danny Davis κάνουν snowboard δίπλα στα all-terrain είδωλα Mikkel Bang, Ben Ferguson και Brock Crouch.

Από εκεί, το ταξίδι επεκτείνεται στη βαθιά «πούδρα» της Ιαπωνίας, στα άγρια τοπία της Βρετανικής Κολομβίας, στο Tahoe, αλλά και πέρα από αυτά. Από επικίνδυνα heli-drops έως αυτοσχέδια άλματα, η δράση φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα.

Το “PAVED” κινείται ανάμεσα σε έντονες σκηνές δράσης αλλά και χαλαρές στιγμές, όπου τα βουνά καθορίζουν τη διάθεση και οι αναβάτες αποκαλύπτουν τι πραγματικά έχουν στο μυαλό τους. Κάθε προορισμός προσθέτει ένα νέο κομμάτι στην ιστορία, αποκαλύπτοντας τις προσωπικότητες και τις σχέσεις που δίνουν ζωή στην ομάδα.

Η ομάδα του “PAVED” είναι πραγματικά εντυπωσιακή: ο τρεις φορές Ολυμπιονίκης Mark McMorris, ο δημιουργικός «μάγος» Zeb Powell, ο δυναμικός αναβάτης backcountry Ben Ferguson, η Ολυμπιονίκης και πρωτοπόρος του backcountry Zoi Sadowski-Synnott, η δύο φορές Ολυμπιονίκης Anna Gasser, οι ανερχόμενοι backcountry riders Brock Crouch, Ylfa Rúnarsdóttir και Takeru Otsuka, οι backcountry θρύλοι Danny Davis και Mikkel Bang, καθώς και εμφανίσεις των Maria Thomsen, Mikey Ciccarelli, Mikey Rencz και Raibu Katayama από την ομάδα της Burton.

