Πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες: Η Emirates απογειώνει τον τουρισμό του Μαυρίκιου

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η Emirates αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης της τουριστικής στρατηγικής του Μαυρίκιου, ενισχύοντας σταθερά τις διεθνείς αφίξεις και διευρύνοντας την παρουσία του νησιού σε νέες, δυναμικές αγορές παγκοσμίως.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τουρίστες που επισκέφθηκαν τον Μαυρίκιο ταξίδεψαν με την Emirates, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 20% του συνόλου των αφίξεων την περίοδο 2022–2025. Η αύξηση της τουριστικής ροής είχε θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα – από τα ξενοδοχεία και την εστίαση έως τους τουριστικούς πράκτορες – στηρίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυό της που καλύπτει περισσότερους από 150 προορισμούς, καθώς και πάνω από 1.700 επιπλέον σημεία μέσω συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, η Emirates διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην τουριστική ανάκαμψη του Μαυρίκιου, με το 2025 να καταγράφεται ως χρονιά-ορόσημο και έτος ρεκόρ για τις αφίξεις στο νησί.

Το 2024 η εταιρεία μετέφερε σχεδόν 309.000 επισκέπτες στον Μαυρίκιο από βασικές ευρωπαϊκές αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ρωσία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ολλανδία και η Ελβετία. Παράλληλα, σε συνεργασία με εταίρους της τουριστικής βιομηχανίας, καλλιέργησε δυναμικά και άλλες σημαντικές αγορές αναψυχής, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Νότια Κορέα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική ανάπτυξης του προορισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Μαυρίκιος υποδέχθηκε το 2025 συνολικά 1.436.250 επισκέπτες, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2024. Η Emirates κινήθηκε σε ακόμη υψηλότερους ρυθμούς, καταγράφοντας αύξηση 5,7% στον αριθμό των επιβατών που μετέφερε προς το νησί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο Nabil Sultan, Executive Vice President Passenger Sales & Country Management της Emirates, δήλωσε: «Ο Μαυρίκιος παραμένει ένα “διαμάντι” στο χαρτοφυλάκιό μας στον Ινδικό Ωκεανό και ένας από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για τους ταξιδιώτες του δικτύου μας. Η Emirates παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του νησιού μέσα από στρατηγικές συνεργασίες σε όλο το φάσμα της τουριστικής αλυσίδας».

Ευχαρίστησε, επίσης, τις αρχές του Μαυρίκιου για τη συνεχή υποστήριξη στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δρομολογίων με αεροσκάφη Airbus A380 και Boeing 777, τονίζοντας ότι η σταθερή παρουσία της εταιρείας συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με βασικές διεθνείς αγορές. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμπληρωματική συμβολή του εθνικού αερομεταφορέα Air Mauritius στην επιτυχία της γραμμής.

Η Emirates ανακοίνωσε επίσης ότι από τις 29 Μαρτίου θα δρομολογήσει αναβαθμισμένο Boeing 777 με καμπίνα Premium Οικονομική στις πτήσεις EK709 και EK710, προσφέροντας βελτιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία στη γραμμή Μαυρίκιος–Ντουμπάι.

Προβάλλοντας τον Μαυρίκιο στη διεθνή σκηνή

Με κοινό στρατηγικό στόχο την ανάδειξη του Μαυρίκιου ως κορυφαίου προορισμού αναψυχής για το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό, η Emirates συνεργάζεται στενά από το 2012 με την Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Η συνεργασία αυτή ενισχύεται από το εκτεταμένο πρόγραμμα πτήσεων της εταιρείας, το οποίο από τον Δεκέμβριο του 2025 περιλαμβάνει τρεις καθημερινές πτήσεις προς το νησί. Συγκεκριμένα, η Emirates εκτελεί δύο καθημερινά δρομολόγια με Airbus A380 και μία επιπλέον πτήση με Boeing 777, προσφέροντας περίπου 10.500 θέσεις εβδομαδιαίως προς τον Μαυρίκιο.

Η σταθερή και συστηματική κοινή προωθητική προσπάθεια με την MTPA, που αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση της Emirates στον προορισμό, οδήγησε από το 2022 στη συμμετοχή περισσότερων από 30 κορυφαίων τουριστικών πρακτόρων από βασικές αγορές της Ευρώπης και των χωρών του Κόλπου (GCC) σε ταξίδια εξοικείωσης (fam trips). Μέσα από την άμεση εμπειρία του προορισμού, οι επαγγελματίες του τουρισμού ενίσχυσαν τη δυνατότητά τους να προωθήσουν αποτελεσματικά τον Μαυρίκιο σε ταξιδιώτες με διαφορετικούς προϋπολογισμούς, προτιμήσεις και ταξιδιωτικά προφίλ.

Παράλληλα, τουριστικοί πράκτορες από το εκτεταμένο δίκτυο της Emirates συμμετέχουν σε roadshows, εργαστήρια και παρουσιάσεις για τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο, καθώς και σε κοινές δράσεις με ξενοδοχειακές μονάδες που διοργανώνει η εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται κίνητρα και πρόσθετα οφέλη για την προώθηση του προορισμού, μέσα από αποκλειστικά και εξατομικευμένα ταξιδιωτικά πακέτα.

Μέσω στοχευμένων ενεργειών δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ, η Emirates στηρίζει διαρκώς την προβολή του Μαυρίκιου με εξειδικευμένες διαφημιστικές καμπάνιες που αναδεικνύουν το νησί ως ιδανικό προορισμό διακοπών. Επιπλέον, διοργανώνει τακτικά θεματικά ταξίδια εμπειρίας για influencers και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, προβάλλοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του νησιού σε ιδιαίτερα ενεργά διεθνή κοινά.

Μόνο τον τελευταίο χρόνο, η Emirates συμπεριέλαβε τον Μαυρίκιο σε πολυάριθμες εποχικές καμπάνιες, προσέφερε διπλά μίλια στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας του Προγράμματος Skywards της Emirates για διαμονές σε ξενοδοχεία της αλυσίδας Marriott Hotels και συνεργάστηκε με τη RIU Resorts για την προώθηση των ξενοδοχειακών της μονάδων μέσω ταξιδιών εξοικείωσης.

Για την ενίσχυση των πωλήσεων ταξιδιωτικών πακέτων, κορυφαίοι συνεργάτες από βασικές αγορές του δικτύου της Emirates επιβραβεύθηκαν με ταξίδια στον Μαυρίκιο, έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση και συμμετείχαν σε παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), εμπορικές εκδηλώσεις και roadshows με επίκεντρο τον προορισμό.

Ευχαριστώντας την Emirates για τη διαχρονική της στήριξη και τη συμβολή της στην ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας του Μαυρίκιου, ο Dinesh Burrenchobay, Πρόεδρος της Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), δήλωσε:

«Η Emirates διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων προς τον Μαυρίκιο από το 2002, αξιοποιώντας τον κόμβο του Ντουμπάι για να μας συνδέει με τον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα, έχει ενισχύσει το τουριστικό μας προϊόν και την εμπειρία των επισκεπτών μας με το μοναδικό αεροσκάφος A380, το οποίο αποτελεί πλέον καθημερινή παρουσία στο Διεθνές Αεροδρόμιο SSR. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασίες προς όφελος του προορισμού και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η MTPA».

Πρωταγωνιστικός ρόλος στην τουριστική ανάπτυξη μετά την πανδημία

Με την επανεκκίνηση του τουρισμού το 2021, η Emirates συνέβαλε καθοριστικά στην ανάκαμψη του Μαυρίκιου, συμβάλλοντας ώστε οι αφίξεις να ξεπεράσουν τα προ πανδημίας επίπεδα το 2025. Μόνο το τελευταίο έτος, η εταιρεία μετέφερε 309.000 τουρίστες στο νησί, σημειώνοντας αύξηση 50% σε σχέση με το 2022, όταν οι αφίξεις μέσω της εταιρείας είχαν ανέλθει σε 207.000.

Χάρη στις επιτυχημένες προωθητικές ενέργειες στο παγκόσμιο δίκτυό της, η Emirates μετέφερε σταδιακά ολοένα και περισσότερους επισκέπτες στον Μαυρίκιο, με τουρίστες από περίπου 60 χώρες. Εκτός από επιβάτες που ταξίδεψαν απευθείας μέσω του δικτύου της, σημαντικός αριθμός προήλθε και από αγορές όπως το Καζακστάν, η Σλοβακία και η Ρουμανία, μέσω της συνεργασίας κοινού κωδικού (codeshare) με τη flydubai.

Ο Μαυρίκιος στο επίκεντρο της Emirates Holidays

Η Emirates Holidays, ο τουριστικός βραχίονας του Ομίλου Emirates, προβάλλει δυναμικά τον Μαυρίκιο σε όλα τα ιδιόκτητα και επί πληρωμή κανάλια επικοινωνίας της, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εκδόσεων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διεθνούς ιστοσελίδας της. Μέσα από την ενισχυμένη αυτή προβολή, η Emirates αναβαθμίζει περαιτέρω τη στήριξή της στον τουριστικό τομέα του νησιού.

Ο Μαυρίκιος παραμένει βασικός προορισμός για την Emirates Holidays σε αγορές-κλειδιά όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σαουδική Αραβία και τη Σουηδία. Όλο και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών που συνδυάζουν χαλάρωση στις παραλίες με εκδρομές, γαστρονομικές εμπειρίες και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η ιστοσελίδα της Emirates Holidays διαθέτει ειδική σελίδα προορισμού για τον Μαυρίκιο, με επιλεγμένα πακέτα και εξατομικευμένες εμπειρίες για ζευγάρια, οικογένειες και νεόνυμφους. Παράλληλα, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι προορισμών προσφέρουν προσωποποιημένες προτάσεις, από ειδυλλιακές διαμονές δίπλα στη θάλασσα έως βιωματικές πολιτιστικές εμπειρίες, διατηρώντας την εικόνα του Μαυρίκιου ως premium και πολυεπίπεδου προορισμού.

Αυξανόμενη ζήτηση και ενισχυμένη συνδεσιμότητα

Ο Μαυρίκιος κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των πελατών της Emirates παγκοσμίως. Σύμφωνα με την καλοκαιρινή έκθεση ταξιδιωτικών τάσεων της εταιρείας για το 2025, οι αναζητήσεις πτήσεων προς το νησί αυξήθηκαν κατά 41%, κατατάσσοντάς το στη δεύτερη θέση των πιο περιζήτητων προορισμών στο δίκτυό της, αμέσως μετά το Βιετνάμ.

Ανταποκρινόμενη στη ζήτηση, η Emirates προσέθεσε τρίτη καθημερινή πτήση προς τον Μαυρίκιο κατά τις περιόδους αιχμής, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα και αυξάνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα κατά 30% στη γραμμή Ντουμπάι–Μαυρίκιος.

Το 2025 η εταιρεία εγκαινίασε νέο, σύγχρονο Travel Store στο Πορτ Λουί, επενδύοντας περαιτέρω στη μακρόχρονη παρουσία της στο νησί. Το κατάστημα προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα να σχεδιάσουν το ταξίδι τους, να γνωρίσουν τα προϊόντα εν πτήσει της Emirates και να λάβουν εξατομικευμένη υποστήριξη για κρατήσεις και διαχείριση των ταξιδιωτικών τους επιλογών.

Η Emirates είναι σήμερα η μοναδική αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί τον Μαυρίκιο με το A380 – το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο – και η μόνη που προσφέρει υπηρεσίες Πρώτης Θέσης στη συγκεκριμένη γραμμή.

Η συνεργασία της Emirates με τον Μαυρίκιο ξεκίνησε το 2002 και παραμένει ισχυρή μέχρι σήμερα. Εκατοντάδες Μαυρικιανοί εργάζονται στον Όμιλο Emirates, σε θέσεις πιλότων, πληρωμάτων καμπίνας, μηχανικών, εξυπηρέτησης πελατών και διοικητικών στελεχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και πολυεπίπεδη σχέση της εταιρείας με το νησί.