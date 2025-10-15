PALLAS G3 Σχεδιασμένο να εξελίσσεται, κατασκευασμένο για να προστατεύει

Με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και στηριζόμενο στην επιτυχημένη πορεία της βραβευμένης σειράς Pallas, το νέο μοντέλο απαντά σε μια βασική ανησυχία στον τομέα της οδικής ασφάλειας: την πρώιμη μετάβαση των παιδιών σε εμπρόσθια θέση.

Τα παραδοσιακά συστήματα ζωνών συχνά δεν προσφέρουν επαρκή προστασία σε τέτοιες περιπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο κακής χρήσης ή εσφαλμένης εγκατάστασης. Το Pallas G3 προσφέρει όχι μόνο μια πιο ασφαλή εναλλακτική, αλλά και εύκολη εγκατάσταση με ένα κλικ, προσφέροντας στους γονείς σιγουριά, ενώ τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν άνεση και χαλάρωση στη διάρκεια της διαδρομής.

Το κάθισμα Pallas G3 είναι κατάλληλο για παιδιά από 15 μηνών έως περίπου 12 ετών (76 cm έως 150 cm, περίπου 9 έως 50 κιλά), με την καινοτόμο τεχνολογία προστατευτικού μαξιλαριού να μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών στον αυχένα κατά **25%**². Πρόκειται για την ιδανική επιλογή για γονείς που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια. Η κυκλοφορία του Pallas G3 επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της CYBEX στην ενημέρωση των γονέων και στην προσφορά προηγμένων λύσεων ασφάλειας για εμπρόσθιας κατεύθυνσης καθίσματα αυτοκινήτου.

Ασφαλής και έξυπνη επιλογή

Το Pallas G3 διαθέτει ενσωματωμένο προστατευτικό μαξιλάρι που εξασφαλίζει σταθερότητα και μειώνει σημαντικά τους τραυματισμούς στον αυχένα κατά **25%**². Ο συμπαγής σχεδιασμός του λειτουργεί με αρχές παρόμοιες με αυτές ενός αερόσακου, «αγκαλιάζοντας» το παιδί και απορροφώντας την πρόσκρουση.

Χάρη στην Προηγμένη Τεχνολογία Προστατευτικού Μαξιλαριού, το παιδί απολαμβάνει πιο άνετα το ταξίδι σε εμπρόσθια θέση, διευκολύνοντας την επικοινωνία με τον γονέα, ενώ παραμένει προστατευμένο. Το καινοτόμο ανακλινόμενο προσκέφαλο κρατάει το κεφάλι του παιδιού σε ασφαλή θέση, προσφέροντας μέχρι και 7 φορές μεγαλύτερη ασφάλεια³, ενώ το ενσωματωμένο Σύστημα Πλευρικής Προστασίας L.S.P. Plusμειώνει τις δυνάμεις πρόσκρουσης κατά **έως 20%**⁴.

Ελαχιστοποίηση λαθών με ρυθμιζόμενο προστατευτικό μαξιλάρι μίας κίνησης

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Pallas G3 είναι το έξυπνο και εύχρηστο προστατευτικό μαξιλάρι με κλείδωμα one-click. Με μία μόνο κίνηση, οι γονείς μπορούν εύκολα να τοποθετήσουν ή να αφαιρέσουν το παιδί, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών συστημάτων ζωνών.

Ένας έξυπνος δείκτης ασφαλείας εμφανίζεται επάνω στο μαξιλάρι και παραμένει ορατός έως ότου ασφαλιστεί σωστά, προσφέροντας επιπλέον βεβαιότητα στους γονείς.

Κάθισμα 2 σε 1: σχεδιασμένο να “μεγαλώνει” με το παιδί σας

Το Pallas G3 συνοδεύει το παιδί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του από την προσχολική ηλικία έως την εφηβεία. Η μετάβαση από το προστατευτικό μαξιλάρι στη ζώνη ασφαλείας πραγματοποιείται όταν το παιδί φτάσει σε ύψος 105 cm ή βάρος 21 kg, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια χρήση αυτού του ευέλικτου καθίσματος 2 σε 1.

Αυτή η προσαρμοστικότητα καθιστά το Pallas G3 έναν πολύτιμο και αξιόπιστο «συνοδοιπόρο» στην οικογενειακή καθημερινότητα, προσφέροντας ηρεμία και σιγουριά. Με το νέο αυτό μοντέλο, η CYBEX επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην παιδική ασφάλεια και εξασφαλίζει πως κάθε διαδρομή είναι μια ευχάριστη και ασφαλής εμπειρία.

Το Pallas G3 θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα και online από τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.cybex-online.com