Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

Το Φεστιβάλ έρχεται πιο πλούσιο από ποτέ επιφυλάσσοντας ένα ακόμη συναρπαστικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Γίνεται η φωνή των παιδιών και των εφήβων αντανακλώντας όλα όσα τους απασχολούν σήμερα – οικογενειακές σχέσεις, φιλίες, απώλειες, τα πρώτα σκιρτήματα της καρδιάς, ζητήματα ταυτότητας και αποδοχής, bullying και διαφορετικότητα. Οι ήρωες των φετινών ταινιών επαναστατούν, διεκδικούν τον δημόσιο χώρο και την προστασία του πλανήτη και των πλασμάτων του, γίνονται πρότυπα ψυχικής ανθεκτικότητας και μας εμπνέουν με την τρυφερότητα, τον ρομαντισμό και την ευαλωτότητά τους – πολύτιμες αρετές, κόντρα στο πνεύμα της εποχής.

Φέτος, το Φεστιβάλ τιμά το θρυλικό ιαπωνικό Studio GHIBLI μ’ ένα αφιέρωμα, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια αξεπέραστης κινηματογραφικής μαγείας που χάρισαν στον κόσμο οι μεγάλοι δάσκαλοι του animation. Το Φεστιβάλ θα προβάλει για πρώτη φορά με ελληνική μεταγλώττιση τρεις σπουδαίες ταινίες του Χαγιάο Μιγιαζάκι, ταινίες με επίκαιρο αντιπολεμικό μήνυμα. Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.

«Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι δυσάρεστες ειδήσεις και ο κυνισμός, τα παιδιά έχουν ανάγκη από ιστορίες που τους χαρίζουν χαρά και ελπίδα· το Φεστιβάλ γίνεται ο χώρος όπου συναντούν ήρωες που τα εμπνέουν και τα ενδυναμώνουν, ώστε να φτιάξουν τον κόσμο σύμφωνα με τις δικές τους αξίες» δηλώνει η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ.

Για 2η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό και δημιουργούν αξία για την κοινωνία. Η συνεργασία με τη ΔΕΗ αντανακλά την κοινή μας δέσμευση να επενδύουμε στη νέα γενιά.

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, κα. Έλενα Χριστοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ, ως πυλώνας ενέργειας και προόδου συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά τον πολιτισμό και τις τέχνες, επενδύοντας σε θεσμούς που συνομιλούν με τη νέα γενιά. Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ καλλιεργεί τη φαντασία, προάγει την αποδοχή και ανοίγει δρόμους για έναν κόσμο πιο δημιουργικό και συμπεριληπτικό. Με την ενεργό συμμετοχή μας, υπογραμμίζουμε τη δέσμευσή μας να είμαστε δίπλα στις πρωτοβουλίες που εμπνέουν, εκπαιδεύουν και δίνουν φωνή στο μέλλον».

ΠΡΟΒΟΛΕΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι προβολές και οι παράλληλες δράσεις του Φεστιβάλ έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν έμπνευση και μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας για όλες τις οικογένειες, με ταινίες για όλη την οικογένεια. Φέτος, η αυλαία ανοίγει με την ταινία «Ταξίδι στον Χρόνο» (Jump!) της Όλγας Οσόριο, από την Ισπανία. Μια ακαταμάχητη οικογενειακή περιπέτεια θα ξεκινήσει για τον Τέο και τον Όσκαρ, δύο αδέρφια, όταν η μητέρα τους, επιστήμονας που ειδικεύεται στις χωροχρονικές γέφυρες, θα εξαφανιστεί ξαφνικά. Το φινάλε του Φεστιβάλ θα γράψει η ταινία animation «Γεια σου, Φρίντα» (Hola Frida)των Αντρέ Καντί και Καρίν Βεζινά, συμπαραγωγή Γαλλίας- Καναδά. Πρόκειται για μια τρυφερή ταινία που εστιάζει στην παιδική ηλικία της σπουδαίας ζωγράφου και τη μάχη της με την πολιομυελίτιδα, μάχη που την οδήγησε να αναζητήσει καταφύγιο στον κόσμο της φαντασίας.

Σταθερή αξία του Φεστιβάλ παραμένει η φροντίδα για τους λιλιπούτειους θεατές με το πρόγραμμα Baby & Me (ηλικίες 0-3) που προβάλλεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για οικογένειες και αγκαλιές, αλλά και με την ενότητα Μικρά για τα Μικρά (I & II) που περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια μικρού μήκους χωρίς διαλόγους, για παιδιά ηλικίας από 3 ετών.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος συνεχίζεται η παράδοση της Ζωντανής Μεταγλώττισης, με ηθοποιούς να ζωντανεύουν επί σκηνής παράδοξους και τολμηρούς ήρωες την ώρα που προβάλλεται η κάθε ταινία. Το μικρόφωνο θα κρατήσουν οι: Φωτεινή Αθερίδου, Αθηνά Μουστάκα, Άρια Παπανικολάου, Λήδα Πλατσή και Αλέξανδρος Σιάτρας.

Οι ενότητες Kid’s Picks & Teen’s Picks θα ανοίξουν και φέτος κινηματογραφικούς δρόμους για τους συνομήλικούς τους με προγράμματα που διαμορφώνουν επιτροπές μαθητών από Δημοτικά και Γυμνάσια της Ελλάδας. Φέτος, το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου 2025 powered by ΔΕΗ προχωρά ένα βήμα ακόμη θεσπίζοντας το Kids Jury, μία κριτική επιτροπή παιδιών 11-13 ετών με στόχο να ακούσει τη δική τους φωνή. Τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες, μοιράζονται μεταξύ τους τις εντυπώσεις και τις σκέψεις τους και, μέσα από δημιουργική συζήτηση, επιλέγουν ποιες ταινίες τα συγκίνησαν περισσότερο, απονέμοντας το Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ταινίας Μεγάλου Μήκους και το Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ταινίας Μικρού Μήκους.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί για δεύτερη χρονιά υπό το άγρυπνο βλέμμα των Young Reporters, της δημοσιογραφικής ομάδας εφήβων: κινητά και φωτογραφικές μηχανές επιστρατεύονται για να αποτυπώσουν τις καλύτερες στιγμές του Φεστιβάλ μέσα από συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Οι Young Reporters, πριν αναλάβουν δράση, θα πάρουν μέρος σε εργαστήρι δημοσιογραφίας, που εντάσσεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Φεστιβάλ, τα οποία θα καλύψουν και φέτος μια ευρεία γκάμα κινηματογραφικών εμπειριών για παιδιά κι εφήβους.

Το τμήμα ATHICFF For Professionals επιστρέφει για τρίτη χρονιά, προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, έμπνευση και ευκαιρίες δικτύωσης σε Έλληνες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου. Το διήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια και masterclasses από καταξιωμένους Ευρωπαίους επαγγελματίες.

ΌΛΟΙ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ| Η δράση «Όλοι στο Κάδρο» συνεχίζει με συνέπεια τις πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ για συμπερίληψη εντείνοντας την προσπάθεια να ενισχυθεί η εκπροσώπηση, η ισότιμη συμμετοχή και η ορατότητα των ατόμων με αναπηρία στα οπτικοακουστικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό θα προβληθεί η ταινία «Λώξη» των Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. Η πρωτοβουλία «Όλοι στο Κάδρο» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και υποστηρίζεται επίσης από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Το Μυστικό των Αηδονιών (The Songbirds’ Secret) | Αντουάν Λανσιό, Γαλλία, 77’, 2025, με ζωντανή μεταγλώττιση στα ελληνικά | 5+ ετών

* Η αντίστοιχη προβολή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Η 9χρονη Λουσί καταφθάνει στο Μπεκτουάλ για τις διακοπές της. Εκεί η μαμά της, Καρολίν διευθύνει μια αρχαιολογική ανασκαφή μαζί με το συνάδελφό της, Πιερό. Στο Μπεκτουάλ, όμως, κρύβεται ένα παλιό οικογενειακό μυστικό, που η Λουσί είναι έτοιμη να ξεθάψει με τη βοήθεια του νέου της φίλου, Γιαν, και δύο αηδονιών με ξεχωριστά ταλέντα.

– Με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Άρκο, ο Χρονοταξιδιώτης (Arco) | Ουγκό Μπιενβενί, Γαλλία, ΗΠΑ, 82’, 2025, μεταγλωττισμένο στα ελληνικά | 7+ ετών

Το 2075, η 10χρονη Ίρις βλέπει ξαφνικά ένα μυστηριώδες αγόρι με στολή ουράνιου τόξου να πέφτει από τον ουρανό. Είναι ο Άρκο και έχει έρθει από το μακρινό μέλλον. Η Ίρις τον κρύβει και είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει να επιστρέψει στη δική του εποχή.

Μια Καινούργια Αρχή (Pixie: New Beginning) | Κρίστοφ Κομάντερ, Πολωνία, Τσεχία, 95’, 2025, πολωνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 10+ ετών

Η 11χρονη Χάνια δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα της πόλη και στο σχολείο, όπου οι συμμαθητές της την απορρίπτουν επειδή πιστεύει στα ξωτικά. Με τη βοήθεια του Μιχάλ, ενός συμμαθητή της που επίσης νιώθει διαφορετικός, καταστρώνει ένα σχέδιο για να αποδείξει σε όλους ότι οι νεράιδες και τα ξωτικά είναι αληθινά.

Ο Μυστικός Όροφος (The Secret Floor) | Νόρμπερτ Λέχνερ, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, 95’, 2025, γερμανικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 11 +

Ο 12χρονος Κάρλι μετακομίζει σε ένα παλιό ξενοδοχείο στις Άλπεις με τους γονείς του. Εκεί θα ανακαλύψει ένα μυστικό ανελκυστήρα που λειτουργεί ως χρονοπύλη και που θα τον μεταφέρει στο 1938. Στη νέα του ζωή γίνεται φίλος με τη θαρραλέα εβραιοπούλα Χάνα και το λουστράκο Γκέοργκ. Όταν ο Γκέοργκ κατηγορείται άδικα για κλοπή, τα παιδιά πρέπει να λύσουν το μυστήριο που κρύβεται στους τοίχους του ξενοδοχείου την ώρα που η σκιά του ναζισμού απλώνεται παντού γύρω τους.

– Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα.

Τα Παιδιά της Οδού Σίλβερ (The Children of Silver Street) | Μεχντί Αβάζ, Δανία, 102’, 2025, δανέζικα με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους| 11+

Τα 4 αδέλφια του διαμερίσματος της οδού Σίλβερ ζουν χωρίς ενήλικη επίβλεψη, μετά την εξαφάνιση της μητέρας τους, γεγονός που έχουν κρατήσει μυστικό. Όταν, όμως, ο διευθυντής του σχολείου αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά, καταστρώνουν ένα σχέδιο για να μην καταλήξουν σε ορφανοτροφείο: θα προσλάβουν οικονόμο για να τα φροντίζει. Το σχέδιό τους θα αλλάξει όταν επιλέξουν τη δεσποινίδα Νέλι, έναν άντρα που προτιμά να φοράει φούστες και τακούνια. Για πόσο καιρό θα καταφέρουν, όμως, να κρύβουν την αλήθεια;

Ζωή XXL (Living Large) | Κριστίνα Ντούφκοβα, Τσεχία, Σλοβακία, Γαλλία, 80΄, 2024, αγγλικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους | 12+

Ο 12χρονος Μπεν, εκκολαπτόμενος ροκ σταρ, μπαίνει στην εφηβεία και ξαφνικά το βάρος του γίνεται πρόβλημα. Οι συμμαθητές τον κοροϊδεύουν, οι γονείς του και η νοσοκόμα του σχολείου ανησυχούν. Παρ’ όλη την αγάπη του για το φαγητό και το ταλέντο του στη μαγειρική, ο Μπεν αποφασίζει να ξεκινήσει δίαιτα και να κερδίσει και την καρδιά της Κλάρα, της κοπέλας που του αρέσει. Μέσα από αυτό του το ταξίδι, θα ανακαλύψει την αξία της αποδοχής του εαυτού του.

– Με την υποστήριξη του προγράμματος “Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας” που υλοποιείται από το Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (GREEN)| Σταθερή δέσμευσή του Φεστιβάλ είναι να μεταδώσει στην επόμενη γενιά την αγάπη για τη φύση και να τονίσει τη ζωτική σημασία της προστασίας της μέσα από τις έξι ταινίες της ενότητας: Πράσινα πορτοκάλια, Ουπς!, Ξημέρωμα, Παγιδευμένος, Τα Πλάσματα της Πόλης, Ο Μικρός Πρόγονος, Πόσο Έξυπνα Είναι τα Κοράκια;.

Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ εδώ

Συνδεθείτε με το Φεστιβάλ, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook: @athicff, Instagram: @athicff και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.

Τιμές εισιτηρίων

7 € ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

6€ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (10+ ατόμων)

5 € ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ

4,5 € ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

H προπώληση αρχίζει στις 8 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά στα: athicff.com, megaron.gr και more.com