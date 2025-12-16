Παγκόσμιες Διακρίσεις Ποιότητας για το Ούζο Πλωμαρίου

Από την καρδιά της Λέσβου, ένα ούζο που παραμένει πιστό στις ρίζες του ξεχωρίζει διεθνώς.

ο Ούζο Πλωμαρίου, το αυθεντικό απόσταγμα που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα εκφράζει την παράδοση και την τέχνη της ποτοποιίας, συνεχίζει και φέτος να επιβεβαιώνει την κορυφαία ποιότητα και γεύση του, κατακτώντας σημαντικές διεθνείς διακρίσεις σε αναγνωρισμένους διαγωνισμούς παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, πέντε διεθνείς οργανισμοί αδιαμφισβήτητου κύρους βράβευσαν το Ούζο Πλωμαρίου.

Το International Taste Institute αποτελείται από επαγγελματίες γευσιγνώστες, σεφ και sommeliers από τους πιο επιτυχημένους γαστρονομικούς οργανισμούς. Εκεί, το Ούζο Πλωμαρίου απέσπασε Βραβείο Ανώτερης Γεύσης 2 αστέρων (90%) για την υψηλή γευστική ποιότητα και καθαρότητα του, μετά από αυστηρές τυφλές δοκιμές αξιολόγησης ισορροπίας, αρώματος και γεύσης.

Επίσης, ο San Francisco World Spirits Competition, ένας από τους πιο επιδραστικούς διαγωνισμούς αποσταγμάτων παγκοσμίως, με έδρα τις ΗΠΑ στον οποίο τα προϊόντα αξιολογούνται από επιτροπή που αποτελείται από master distillers, buyers και spirit educators. Το Ούζο Πλωμαρίου τιμήθηκε με Χρυσό Βραβείο, ξεχωρίζοντας για την άριστη ισορροπία, την καθαρότητα της γεύσης και την εξαιρετική ποιότητά του.

Στα SIP Awards, το Ούζο Πλωμαρίου τιμήθηκε με Πλατινένιο Βραβείο, αναγνωρίζοντας την απήχησή του σε πραγματικές συνθήκες κατανάλωσης. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οι αξιολογητές είναι αποκλειστικά καταναλωτές, που αποτυπώνουν με σαφήνεια τις πραγματικές προτιμήσεις τους, χωρίς την επιρροή των επαγγελματιών.

Ένα ακόμα διαγωνισμός που βράβευσε το Ούζο Πλωμαρίου είναι τα IWSC Spirits Awards, ένας από τους ιστορικότερους και πιο αναγνωρισμένους διαγωνισμούς αποσταγμάτων παγκοσμίως που ξεχωρίζει για τη σχολαστική διαδικασία αξιολόγησης, όπου κάθε δείγμα δοκιμάζεται σε τυφλή γευσιγνωσία από επιτροπή έμπειρων Master Blenders και άλλων ειδικών.

Τέλος, ο διεθνής θεσμός World Spirits Award (WSA), με έδρα την Αυστρία, είναι γνωστός για την ιδιαίτερα αυστηρή και τυποποιημένη διαδικασία αξιολόγησης, εφαρμόζοντας από το 2001 το σύστημα τυφλών δοκιμών “WOB System”. Το Ούζο Πλωμαρίου τιμήθηκε με Χρυσό Βραβείο, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική ποιότητα, την υψηλή πολυπλοκότητα και την απόλυτη τεχνική συνέπεια του προϊόντος.

Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν επισφράγισμα της αφοσίωσης και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων της ποτοποιίας, επιβεβαιώνοντας την απαράμιλλη ποιότητα, την αυθεντική γεύση και τη διαχρονική αξία του αποστάγματος. Παράλληλα, αποτελούν μια επιβεβαίωση για τους καταναλωτές ότι το Ούζο Πλωμαρίου συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας πιστό στις παραδοσιακές αξίες και την αυθεντικότητα που το χαρακτηρίζει από τη μέρα που δημιουργήθηκε.

Λίγα λόγια για το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου:

Η ιστορία του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ξεκινά το 1894 με την περίφημη συνταγή του ιδρυτή του. Η εταιρία, είναι 100% ελληνική και παράγει το εκλεκτό Ούζο Πλωμαρίου χρησιμοποιώντας την ίδια, μυστική συνταγή με έμφαση στους εξαιρετικούς καρπούς και βότανα και τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο απόσταξης σε μικρούς, χειροποίητους, χάλκινους άμβυκες. Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου σφραγίζεται στη γνωστή παραδοσιακή συσκευασία με το χαρακτηριστικό φελλό και προσφέρει μια πολύτιμη ισορροπία γεύσης που επιτυγχάνουν τα πιο εκλεκτά ποτά με ονομασία προέλευσης. Σήμερα το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου έχει δυναμική παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με την εξαγωγική δραστηριότητα να επεκτείνεται διαρκώς, κάνοντας αισθητή την παρουσία του σε αλυσίδες τροφίμων και ποτών, σημεία λιανικής πώλησης και εστιατόρια, σχεδόν σε κάθε γωνιά της γης.