Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: εκδήλωση στο Europa Experience, 8 Μαρτίου 2026 12:00 – 14:00

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί Σταδίου 44-46, στην αίθουσα του Cinema 360° τοποθετείται συνειδητά υπέρ της ανάδειξης των συστημικών μορφών βίας κατά των γυναικών.

Η ομάδα του Europa Experience Αthens σας προσκαλεί στην ημερίδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 – 14:00 με τίτλο: «Η Βία κατά των Γυναικών στη Δημοκρατία του Σήμερα: από τα Στερεότυπα στη Ψηφιακή Βία» (Combatting Violence Against Women: Stereotypes, Disinformation & Digital Violence).

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί Σταδίου 44-46, στην αίθουσα του Cinema 360° τοποθετείται συνειδητά υπέρ της ανάδειξης των συστημικών μορφών βίας κατά των γυναικών, με έμφαση στη σύγχρονη ψηφιακή διάσταση και στη σύνδεσή τους με τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και τη θεσμική ευθύνη, δεδομένου του σχεδιασμού της επιτροπής FEMM και της επικοινωνιακής καμπάνιας του IUST (Interinstitutional Steering Group) σχετικά με τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη σύνδεση μεταξύ δικαιωμάτων των γυναικών και δημοκρατίας, ενισχύοντας την κατανόηση των κοινωνικών και νομικών διαστάσεων της έμφυλης βίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη ψηφιακή μορφή της, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, επιδιώκουμε να δώσουμε βήμα σε επιστήμονες, εκπροσώπους οργανώσεων και επαγγελματίες πρώτης γραμμής, που εργάζονται για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, προκειμένου να αναδειχθεί, τόσο η θεσμική ευθύνη, όσο και οι μηχανισμοί προστασίας.

Μέσα από την οπτικοακουστική εισαγωγή και τον ανοιχτό διάλογο, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο τεκμηριωμένης συζήτησης και ουσιαστικής συνειδητοποίησης, όπου η βία κατά των γυναικών δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας και κράτους δικαίου.

8 Μαρτίου 2026 |12:00 – 14:00 | Σταδίου 44-46 Αίθουσα Cinema 360°

Συντονίστρια: Έλενα Παπαδημητρίου, Head Of Editorial fyi.news

Ομιλήτριες:

Ελένη Ζενάκου, Πρόεδρος του ΔΣ ΚΕΘΙ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Εμμανουέλα Μουσαμά, Ιδρύτρια της Οργάνωσης Dyname, Ασπίδα κατά της Βίας

Σοφία Τρυπιδάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοθεραπεύτρια, Δημιουργός@SexismProject

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2103271001