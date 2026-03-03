Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Η Novo Nordisk διοργανώνει το πρώτο WeightTalk Media Summit στο Λονδίνο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, η Novo Nordisk, παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα και την καινοτομία για την παχυσαρκία, διοργανώνει το πρώτο WeightTalk Media Summit στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση φέρνει σε επαφή δημοσιογράφους, ερευνητές και άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία, με στόχο τον ανοιχτό, και υπεύθυνο διάλογο σχετικά με την παχυσαρκία.

Το μονοήμερο συνέδριο εστιάζει στην παχυσαρκία ως μια σύνθετη, χρόνια νόσο, διερευνώντας την επιστημονική της βάση, το κοινωνικό και πολιτισμικό της πλαίσιο, καθώς και τις πραγματικές εμπειρίες των ατόμων που νοσούν από παχυσαρκία.

Eξετάζει επίσης τον αντίκτυπο του στιγματισμού και την ανάγκη για συλλογική δράση από τους φορείς της υγειονομικής περίθαλψης και χάραξης πολιτικής, τα ΜΜΕ και της κοινωνίας απέναντι στη νόσο της παχυσαρκίας.

Το συνέδριο αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο συζητείται σήμερα η παχυσαρκία στα μέσα ενημέρωσης και πέραν αυτών, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της κατανόησης, της πρόσβασης στην περίθαλψη και της στάσης του κοινού απέναντι στην σύνθετη αυτή νόσο.

Ομιλητές στο συνέδριο είναι οι:

Δρ. W. Scott Butsch, Senior International Medical Director for Obesity, Novo Nordisk

Δρ. Bruno Halpern, President Elect, World Obesity Federation

Angela Hemsworth, η οποία μοιράζεται το δικό της patient story και την αλήθεια σχετικά με την καθημερινή ζωή ενός ατόμου που ζει με παχυσαρκία

Δρ Stephanie Alice Baker, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, City University St. Geroge’s University, Λονδίνο, η οποία θα παρουσιάσει μια κοινωνιολογική προσέγγιση που διερευνά τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την παροχή φροντίδας για την παχυσαρκία

Στις 4 Μαρτίου, η Novo Nordisk Ελλάς είναι χορηγός και θα συμμετάσχει σε κοινωνική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την παχυσαρκία στον σταθμό του μετρό Συντάγματος, την οποία διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία, «Ιμερόεσσα».

Στο πλαίσιο της δράσης που τιτλοφορείται «Σηκώνουμε το βάρος μαζί! Κάνε σήμερα την αρχή!», στον χώρο έξω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού Συντάγματος, από τις 09:00 έως τις 17:00, έχουν προγραμματιστεί δρώμενα καθώς και ενημέρωση και συμβουλευτική για την παχυσαρκία από επαγγελματίες υγείας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου ασθενών Ιμερόεσσα, κα Κική Τσιρανίδου, προσκαλεί όσες και όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δράση.

«Η παχυσαρκία αποτελεί ένα σοβαρό και σύνθετο ζήτημα δημόσιας υγείας για το οποίο χρειάζεται ενημέρωση, κατανόηση και συλλογική δράση. Είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, την οποία με μεγάλη μας χαρά και τιμή διοργανώνουμε με την υποστήριξη της Novo Nordisk Ελλάς. Μαζί, μπορούμε να “σηκώνουμε το βάρος” και να ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση γύρω από την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Καλούμε όλους στο μετρό Συντάγματος, να ενημερωθούν και να στηρίξουν με την παρουσία τους αυτή την προσπάθεια.»

Η Assoc. Director Market Access & External Affairs Ελλάδος και Κύπρου της Novo Nordisk, Χρύσα Παναγοπούλου χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ιμερόεσσας και αναφέρει:

«Σε μια εποχή όπου ο δημόσιος διάλογος γύρω από την παχυσαρκία συχνά «θολώνει» από θόρυβο και παραπληροφόρηση, η ανάγκη για υπεύθυνη, αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ως Novo Nordisk, δεσμευόμαστε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την παχυσαρκία ως μια σοβαρή, χρόνια και πολυπαραγοντική νόσο—μακριά από στερεότυπα και απλουστεύσεις. Η έγκυρη ενημέρωση δεν αφορά μόνο τη σωστή κατανόηση της επιστήμης· αφορά και το να δώσουμε στους ανθρώπους που ζουν με παχυσαρκία τον σεβασμό, την υποστήριξη και τη φωνή που δικαιούνται. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε συλλογικά προς μια κοινωνία με λιγότερο στίγμα και περισσότερη ουσιαστική φροντίδα.»