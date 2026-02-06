Όταν το χρώμα γίνεται μουσική: το “Alma” στον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision Sing for Greece

Η δημιουργικότητα δεν περιορίζεται σε μία μορφή τέχνης. Μπορεί να ξεκινήσει από το χρώμα, να περάσει από την εικόνα και τελικά να γίνει μουσική.

Το τραγούδι “Alma”, που προκρίθηκε στον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision Sing for Greece, γεννήθηκε μέσα από μια ιδιαίτερη συνεργασία που ξεπερνά τα σύνορα και τις γλώσσες. Για δεύτερη φορά, η Creative Director της KRAFT Paints Νάνυ Ζαρικιάν συναντά τη Rosanna Mailán, σε μια συνεργασία που προέκυψε ξανά με φυσικότητα, χημεία και αμοιβαία κατανόηση. Η επανένωση αυτή έδωσε στο τραγούδι ζωντάνια, λεπτότητα και πολυεπίπεδες αποχρώσεις, αποδεικνύοντας ότι η μουσική είναι πάνω απ’ όλα μια συνάντηση ψυχών.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της δημιουργικής διεύθυνσης, η στιχουργός του “Alma” έχει συνδέσει την πορεία της με την εξερεύνηση της έννοιας του χρώματος, όχι μόνο ως αισθητικό στοιχείο, αλλά ως εργαλείο που προστατεύει, εμπνέει, εκφράζει, μεταμορφώνει και δίνει ζωή στους χώρους μας. Για εκείνη, κάθε δημιουργική διαδικασία ξεκινά από μια βαθιά έννοια. Έτσι γεννήθηκε και το “ΑΛΜΑ – Alma”, από μια λέξη κοινή σε δύο γλώσσες αλλά γεμάτη συμβολισμό:

στα ελληνικά, άλμα σημαίνει αλλαγή και εξέλιξη·

στα ισπανικά, alma σημαίνει ψυχή και ουσία.

Όπως η KRAFT Paints είναι ένα ελληνικό brand συνδεδεμένο με το χρώμα, το φως και την έμπνευση, έτσι και αυτή η συμμετοχή δεν αποτελεί απλώς μια μουσική στιγμή, αλλά μια φυσική προέκταση της δημιουργικής της ματιάς: να τολμά νέες διαδρομές, να εμπνέει αλλαγή και να βλέπει το χρώμα και τη μουσική ως ζωντανά μέσα έκφρασης, ζωής και εξέλιξης. Η συμμετοχή ενός τραγουδιού στον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision Sing for Greece δεν είναι πάντα αποτέλεσμα ενός κλασικού μουσικού δρόμου, κάποιες φορές, γεννιέται από το χρώμα…

Tο άλμα προς τη μεταμόρφωση και η αναζήτηση της εσωτερικής ουσίας, αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης του τραγουδιού. Δύο κόσμοι συναντήθηκαν φυσικά στη δημιουργική διαδικασία: η Ελλάδα και η Κούβα, τα ελληνικά και τα ισπανικά. Δύο φωνές, της Rosanna Mailán και της Nany Zarikian, ένωσαν τις ευαισθησίες τους, αποδεικνύοντας ότι η μουσική όπως και η τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα.

Η συνεργασία με τη Rosanna Mailán εξελίχθηκε οργανικά, με τη φωνή της να δίνει στο τραγούδι λεπτότητα, δυναμισμό και πολυεπίπεδες αποχρώσεις, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Chris Zantioti. Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία έδωσε και η συμμετοχή των Gipsy Kings, οι οποίοι με τις κιθάρες τους χάρισαν στο “Alma” βάθος, συναίσθημα και μια ξεχωριστή ηχητική ταυτότητα.

Γιατί, όπως λέει και το τραγούδι:

«Άλμα, μη φοβηθείς, προχώρα

Άλμα, ο κόσμος θέλει χρώμα

Άλμα, κι όλα θα γίνουν φως

Μαζί θα αλλάξουμε τον κόσμο αυτό»