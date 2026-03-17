Όταν ο καφές συναντά την πρωτεΐνη:Το Starbucks Protein Drink with Coffee φέρνει μια νέα κατηγορία στην ελληνική αγορά

Τα Starbucks RTD (Ready-To-Drink), λανσάρουν στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά Starbucks Protein Drinks with Coffee, σηματοδοτώντας τη στρατηγική είσοδό τους σε μια νέα ανερχόμενη κατηγορία: τα RTD Protein ροφήματα με καφέ.

Το λανσάρισμα δεν περιορίζεται στην προσθήκη ενός ακόμη προϊόντος στο ράφι, αλλά αποτελεί στοχευμένη εταιρική επένδυση στη δημιουργία και εδραίωση ενός νέου τμήματος κατανάλωσης, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κατηγορίας των functional beverages και τη διεύρυνση της συνολικής αξίας στο σύγχρονο FMCG περιβάλλον.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η πρωτεΐνη. Σε δύο γευστικές προτάσεις Caramel Hazelnut και Caffe Latte. Με 20g πρωτεΐνης σε κάθε μπουκάλι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης (Νο added sugar) και με χαμηλά λιπαρά (Low fat), τα Starbucks Protein Drinks with Coffee αποτελούν ένα ολοκληρωμένο RTD Protein ρόφημα, που ανταποκρίνεται στην επιθυμία των καταναλωτών για μετατόπιση προς λύσεις με σαφή λειτουργικά οφέλη. Ο καφές Arabica Starbucks λειτουργεί ενισχυτικά, προσφέροντας φυσική τόνωση και γευστικό βάθος, ενώ η πρωτεΐνη γάλακτος παραμένει το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης και διατροφικής αξίας. Η πρακτική συσκευασία 330ml ενσωματώνει τη λογική της εύκολης και άμεσης κατανάλωσης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες ενός κοινού με αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο, απόδοση και ισορροπία.

Η στρατηγική σημασία του λανσαρίσματος βασίζεται στην αξιοποίηση δύο αναπτυσσόμενων κατηγοριών, του RTD Coffee και του RTD Protein, οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφουν σταθερή δυναμική. Η ενοποίηση αυτών των δύο τάσεων δημιουργεί νέο χώρο ανάπτυξης και προσφέρει πολλαπλές επιλογές στο ράφι. Παράλληλα, το ισχυρό brand equity των Starbucks και η ξεκάθαρη επικοινωνία της πρωτεΐνης συμβάλλουν σε μια πιο premium και σύγχρονη εικόνα της κατηγορίας, ενισχύοντας τη συνολική της αξία.

Η διεθνής πορεία της σειράς επιβεβαιώνει την επιλογή της επένδυσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η σειρά αναδείχθηκε ως η #1 Coffee & Protein range, καταγράφοντας ισχυρή αυξητική ανάπτυξη και σημαντική αξία πωλήσεων, ενώ τιμήθηκε ως Product of the Year. Στις Σκανδιναβικές αγορές, και ειδικότερα στη Δανία, η ενισχυμένη παρουσία στο σημείο πώλησης συνέβαλε σε ουσιαστική αύξηση πωλήσεων στην κατηγορία. Η επιτυχία επεκτάθηκε περαιτέρω σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Γαλλία και το Βέλγιο, επιβεβαιώνοντας ότι η κατηγορία RTD Protein με καφέ ανταποκρίνεται σε μια μετατόπιση της ζήτησης προς functional, πρακτικές και ποιοτικές επιλογές.

Η σειρά παράγεται και διανέμεται στα σημεία λιανικής (supermarkets και περίπτερα) σε όλη την Ελλάδα από την Arla Foods, διεθνή ηγέτη στα προϊόντα πρωτεΐνης και στα γαλακτοκομικά. Η σύμπραξη αυτή συνδυάζει την τεχνογνωσία της Arla στην ανάπτυξη πρωτεϊνούχων προϊόντων υψηλής ποιότητας με τη δύναμη και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των Starbucks, δημιουργώντας ένα στέρεο επιχειρηματικό μοντέλο που στηρίζεται στην καινοτομία, την ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία.

Όπως δήλωσε και ο Senior Commercial Manager MBB Starbucks της Arla Foods για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κ. Μανώλης Σερφιώτης: «Με την είσοδό τους στα RTD Protein drinks με καφέ, τα Starbucks ενισχύουν το positioning τους ως market innovator στον χώρο των Ready-to-drink ροφημάτων και ως brand που επενδύει ενεργά στις κυρίαρχες τάσεις της αγοράς: ευεξία, functional διατροφή και εύκολη κατανάλωση.»

Τα Starbucks Protein Drinks with Coffee δεν αποτελούν απλώς μια νέα πρόταση προϊόντος, αλλά μια στρατηγική κίνηση που επανατοποθετεί το brand στο εξελισσόμενο τοπίο των functional beverages και δημιουργεί τις βάσεις για βιώσιμη FMCG ανάπτυξη στην ελληνική αγορά.

