ORA SUNDAY BRUNCH: Το αγαπημένο ritual της κυριακής με νέες γαστρονομικές αφίξεις

Το Ora by Ettore Botrini παρουσιάζει μια ανανεωμένη εμπειρία Sunday Brunch, όπου η σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα συναντά επιλεγμένες croissant δημιουργίες, προσθέτοντας μια νέα, ζεστή και αρωματική νότα στο κυριακάτικο ritual της πόλης.

Στο επίκεντρο του νέου brunch addition βρίσκονται τα χειροποίητα croissant του Overoll, μαζί με επιλεγμένες εμβληματικές δημιουργίες ζύμης που εντάσσονται οργανικά στη φιλοσοφία της κουζίνας του Ora. Η παρουσία τους λειτουργεί ως γευστικός καταλύτης, αναδεικνύοντας τη δεξιοτεχνία της απλότητας και τη δύναμη των εξαιρετικών πρώτων υλών, ενώ επανασυστήνει τη ζύμη ως πρωταγωνιστικό στοιχείο της σύγχρονης μεσογειακής εμπειρίας.

Από τις 8 έως το τέλος Μαρτίου, το Sunday Brunch στο Ora by Ettore Botrini επαναπροσδιορίζει την έννοια της κυριακάτικης εξόδου στο σκηνικό του One&Only Aesthesis, προτείνοντας μια εμπειρία όπου οι σύγχρονες μεσογειακές γεύσεις συναντούν την εποχικότητα και την ποιότητα των πρώτων υλών. Στον χώρο που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Ettore Botrini, ανάμεσα στον φωτεινό εξωτερικό χώρο με θέα τη λαμπερή πισίνα και τη θάλασσα και στα ζεστά, κομψά interiors, η ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και η αίσθηση οικειότητας συνυπάρχουν, μετατρέποντας την Κυριακή σε μια τελετουργία απόλαυσης.

Το Sunday Brunch στο Ora by Ettore Botrini εξελίσσεται σε μια πολυεπίπεδη γαστρονομική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη γενναιοδωρία ενός επιμελημένου buffet και στη φρεσκάδα δημιουργικών à la carte προτάσεων. Από το live oyster station και το barbecue με επιλεγμένες κοπές υψηλής ποιότητας έως το εκτεταμένο pastry bar και τις νέες croissant δημιουργίες, η Κυριακή αποκτά άρωμα και ένταση.

Νέες signature δημιουργίες έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το brunch, παντρεύοντας τη νοσταλγία της μεσογειακής κουζίνας με μια σύγχρονη ματιά πάνω στη ζύμη και τα εξαιρετικά υλικά. Η παρουσία της Overoll προσθέτει μια ξεχωριστή πινελιά, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και κάτι διαφορετικό. Το αποτέλεσμα κινείται ανάμεσα στο comfort και τη fine dining αισθητική, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με προσεκτικά επιλεγμένες ετικέτες κρασιών, bubbles και ροφημάτων.

Η εμπειρία στο Ora ξεπερνά το ίδιο το πιάτο, συνδυάζοντας το άρωμα της φρεσκοψημένης ζύμης με τη ζεστή φιλοξενία και έναν χαλαρό κυριακάτικο ρυθμό. Το brunch αποτελεί ιδανική επιλογή και για οικογένειες, με προνομιακή συμμετοχή για τα παιδιά και δυνατότητα πρόσβασης στο KidsOnly Club του resort.

Το Overoll αποτελεί ένα σύγχρονο brand χειροποίητου croissant και specialty coffee με παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο. Δημιουργήθηκε από τους pastry chefs Ιωάννη Κίκιρα, Αλκιβιάδη Ζέρβα και Σπύρο Παππά, με κοινό όραμα την επαναπροσέγγιση της εμπειρίας του σύγχρονου bakery και την ανάδειξη του χειροποίητου croissant ως καθημερινής πολυτέλειας. Με έμφαση στην καθημερινή φρέσκια παραγωγή, τις δημιουργικές εποχικές γεύσεις και την premium ποιότητα, το brand έχει διαμορφώσει μια ισχυρή ταυτότητα που συνδυάζει τη γαλλική τεχνική με τη σύγχρονη μεσογειακή αισθητική.

Το Sunday Brunch στο Ora by Ettore Botrini αποτελεί μια νέα γαστρονομική πρόταση για την Κυριακή, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τη χαρά της κοινής απόλαυσης μέσα από τη συνάντηση γεύσης, τεχνικής και φιλοξενίας.

