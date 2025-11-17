ONE&ONLY AESTHESIS: ΤΟ ORA BY ETTORE BOTRINI υποδέχεται το κτήμα σκούρας σε μια βραδιά γευσιγνωσίας και γαστρονομικής εμπειρίας

Το ORA by Ettore Botrini στο One&Only Aesthesis υποδέχεται την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, το Κτήμα Σκούρας για μία ξεχωριστή βραδιά υψηλής γαστρονομίας και οινικής εξερεύνησης. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη του κρασιού και στη γεύση, όπου η φιλοσοφία της δημιουργίας συναντά τη λεπτότητα της οινοποιίας και την αρμονία ενός προσεκτικά σχεδιασμένου μενού πέντε πιάτων.

Σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει μία μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις του εκλεκτού οίνου και της σύγχρονης κουζίνας, οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν πέντε εξαιρετικές ετικέτες του Κτήματος Σκούρας, οι οποίες έχουν επιλεγεί ώστε να αναδείξουν τις γευστικές αποχρώσεις και τις αρωματικές λεπτομέρειες κάθε πιάτου. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν σπάνιες παλαιωμένες εμφιαλώσεις του εμβληματικού «Μέγας Οίνος», ενός από τους σημαντικότερους οίνους του σύγχρονου ελληνικού αμπελώνα.

Την ιδιαίτερη αυτή περίσταση θα τιμήσει με την παρουσία του ο ιδρυτής και οινοποιός Γιώργος Σκούρας, ο οποίος θα μοιραστεί προσωπικές ιστορίες, στιγμές από την πορεία του κτήματος, αλλά και λεπτομέρειες για την αμπελουργική διαδικασία και τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από κάθε ετικέτα. Μέσα από μία ζωντανή αφήγηση, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τι καθιστά κάθε κρασί μοναδικό, καθώς και τη βαθιά σχέση του με τον τόπο, το χρόνο και την παράδοση.

Το μενού της βραδιάς είναι ειδικά διαμορφωμένο από την ομάδα του ORA και τον βραβευμένο με αστέρι Michelin σεφ Έκτορα Μποτρίνι, με στόχο να επιτευχθεί η απόλυτη ισορροπία μεταξύ γεύσης και αρωμάτων. Κάθε πιάτο θα συνοδεύεται από μία αντίστοιχη ετικέτα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που επιτρέπει στον επισκέπτη να «ταξιδέψει» μέσα από τις διαφορετικές αισθήσεις.

Περισσότερο από μια οινική δοκιμή, η βραδιά πρόκειται για ένα ταξίδι όπου η ιστορία, ο τόπος και ο χρόνος αποτυπώνονται σε κάθε γουλιά. Μια στιγμή συνάντησης ανάμεσα στη γαστρονομία και την οινοποιία, εκεί οι γεύσεις διαλέγονται με τις μνήμες και οι αφηγήσεις πλέκουν τον χαρακτήρα του κρασιού.

Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε στο +30 216 686 1310 ή επισκεφθείτε το link κράτησης.

oneandonlyaesthesis.com



Ora by Ettore Botrini

Διεύθυνση: One&Only Aesthesis, Λεωφόρος Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα, 16674, Αθήνα

Τηλ.: +30 216 686 1310

Instagram: @orabyettorebotrini