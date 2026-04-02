ONE&ONLY AESTHESIS: Ο Γιώργος μπριλακης νέος resort manager του πολυτελούς resort της αθηναϊκής ριβιέρας

Το One&Only Aesthesis ανακοινώνει την ένταξη του Γιώργου Μπριλάκη στη διοικητική του ομάδα, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Resort Manager από τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον διεθνή κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας, ο Γιώργος Μπριλάκης έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία σε κορυφαία ξενοδοχειακά brands και εμβληματικούς προορισμούς στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μέση Ανατολή. Έχει συνεργαστεί με διεθνείς αλυσίδες όπως Starwood, Marriott και Kempinski, αναπτύσσοντας βαθιά τεχνογνωσία στη λειτουργία πολυτελών resorts, στη στρατηγική ανάπτυξη του Food & Beverage, στη διαχείριση ομάδων υψηλής απόδοσης και στη δημιουργία καινοτόμων εμπειριών φιλοξενίας.

Προηγουμένως, διετέλεσε General Manager στο Daios Cove στην Κρήτη, όπου ηγήθηκε μιας ομάδας περίπου 400 συνεργατών και συνέβαλε στην περαιτέρω καθιέρωση του resort ως κορυφαίου προορισμού πολυτελούς φιλοξενίας στη Μεσόγειο. Εκεί ανέπτυξε σημαντικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένα brands στον χώρο της γαστρονομίας και του wellness, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών μέσω πρωτοποριακών concepts.

Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης θέσεις ευθύνης σε εμβληματικούς προορισμούς σε Αθήνα, Costa Navarino, Μύκονο, Ρόδο, Μαρμπέγια, Βαρκελώνη, Τενερίφη και Ντόχα, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τη διεθνή πολυτελή φιλοξενία. Είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού προγράμματος Hospitality Management του Les Roches Marbella International School of Hotel Management, ενός από τα κορυφαία ιδρύματα στον χώρο της φιλοξενίας.

Στον νέο του ρόλο, ο Γιώργος Μπριλάκης θα επιβλέπει όλες τις λειτουργίες του One&Only Aesthesis, συμβάλλοντας στρατηγικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης του. Σε συνεργασία με τα τμήματα Sales & Marketing, θα διαμορφώσει τη στρατηγική τοποθέτησης του resort, με έμφαση στην εξέλιξη της γαστρονομικής ταυτότητας και στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Γιώργο Μπριλάκη στην ομάδα μας. Η εμπειρία του στη διαχείριση πολυτελών resorts και η στρατηγική του προσέγγιση στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών φιλοξενίας θα συμβάλουν στην περαιτέρω καθιέρωση του One&Only Aesthesis ως κορυφαίου προορισμού στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Gerald Krischek, Γενικός Διευθυντής του resort.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπριλάκης ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή να εντάσσομαι στην ομάδα του One&Only Aesthesis, ενός ξεχωριστού προορισμού που επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς φιλοξενίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με μια εξαιρετική ομάδα επαγγελματιών, με στόχο τη δημιουργία ενός resort όπου η υψηλού επιπέδου φιλοξενία, η σύγχρονη lifestyle κουλτούρα και η επιμελημένη γαστρονομία συνδυάζονται σε μια πραγματικά μοναδική εμπειρία.»

Με τη διεθνή του εμπειρία και τη στρατηγική του προσέγγιση στη σύγχρονη πολυτελή φιλοξενία, ο Γιώργος Μπριλάκης αναμένεται να συμβάλει δυναμικά στη συνεχή εξέλιξη του One&Only Aesthesis, ενισχύοντας τη μοναδική ταυτότητα του resort ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας.