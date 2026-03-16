ONE&ONLY AESTHESIS: Ένα ξεχωριστό πάσχα γεμάτο γεύσεις, εμπειρίες και οικογενειακές στιγμές

Σε ένα σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, το εμβληματικό resort προσκαλεί επισκέπτες κάθε ηλικίας να γιορτάσουν τις ημέρες του Πάσχα μέσα από γαστρονομικές εμπειρίες, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, στιγμές ευεξίας και δυναμικές προτάσεις άθλησης. Μέσα στους καταπράσινους κήπους του resort, ένα γραφικό εκκλησάκι με λιτές γραμμές και φυσικό περιβάλλον που το αγκαλιάζει δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα γαλήνης, θυμίζοντας τη διαχρονική σχέση του ελληνικού Πάσχα με τη φύση και την παράδοση.

Η γιορτινή περίοδος ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά γαστρονομικών στιγμών που τιμούν τις αυθεντικές γεύσεις και τα έθιμα της εποχής, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για οικογενειακές συγκεντρώσεις και χαρούμενες συναντήσεις με φίλους. Στο εστιατόριο ORA by Ettore Botrini, την Κυριακή του Καθολικού Πάσχα, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ένα ξεχωριστό Easter Sunday Brunch στις 5 Απριλίου, από τη 1 έως τις 4 το μεσημέρι. Με θέα στο απέραντο γαλάζιο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια αναβαθμισμένη εκδοχή του signature brunch του εστιατορίου, με live culinary stations και vibrant διάθεση. Παραδοσιακές γεύσεις, μεταξύ των οποίων αρνί, αλλά και γλυκιές δημιουργίες όπως φρεσκοψημένο τσουρέκι και σοκολατένιες λιχουδιές, συνθέτουν ένα γιορτινό τραπέζι που ενώνει οικογένειες και φίλους σε μια ζεστή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα.

Οι πασχαλινές εκδηλώσεις κορυφώνονται το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, με το ORA by Ettore Botrini να υποδέχεται τους επισκέπτες σε ένα εορταστικό δείπνο αφιερωμένο σε μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές παραδόσεις. Η παραδοσιακή μαγειρίτσα, άρρηκτα συνδεδεμένη με το αναστάσιμο τραπέζι, παρουσιάζεται μαζί με εκλεπτυσμένα πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική γαστρονομική κληρονομιά, σε μια ατμοσφαιρική βραδιά στο ORA με φόντο τη θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ακόμα, την Κυριακή του Πάσχα, στις 12 Απριλίου φιλοξενεί ένα ζωντανό Easter Sunday Barbecue από τη 1 έως τις 4 το μεσημέρι, όπου το εορταστικό πνεύμα της ελληνικής Ριβιέρας εκφράζεται μέσα από αυθεντικές γεύσεις και πλούσια αρώματα. Στο επίκεντρο του τραπεζιού βρίσκονται αργοψημένο αρνί, κοκορέτσι και κοντοσούβλι, συνοδευόμενα από μεσογειακές εποχικές δημιουργίες και ανοιξιάτικα συνοδευτικά. Την ίδια ημέρα, το Manko Athens προτείνει μια διαφορετική πασχαλινή εμπειρία με ένα ζωντανό lunch εμπνευσμένο από την περουβιανή κουζίνα, όπου τολμηρές γεύσεις και δημιουργικές συνταγές συναντούν την ενέργεια της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε μια γιορτινή συνάντηση δίπλα στο κύμα.

Το Πάσχα στο One&Only Aesthesis είναι εξίσου μαγικό και για τους μικρούς επισκέπτες. Στο KidsOnly Club, ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων γεμίζει τις ημέρες των παιδιών με φαντασία, παιχνίδι και πασχαλινές εκπλήξεις. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν πασχαλινές φιγούρες από πηλό, να κατασκευάσουν χειροποίητες κάρτες και γιορτινά crafts, να διακοσμήσουν μπισκότα με πολύχρωμα γλάσα, αλλά και να φτιάξουν χαρούμενα πασχαλινά headbands με λαγουδάκια και αυγά. Μέσα από εργαστήρια βαφής αυγών γνωρίζουν τις αγαπημένες παραδόσεις του ελληνικού Πάσχα, ενώ η δημιουργία της δικής τους λαμπάδας αποτελεί ένα ξεχωριστό αναμνηστικό αυτή τη γιορτινή περίοδο. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν το ανοιξιάτικο Easter Picnic, γεμάτο παιχνίδια και λιχουδιές στον ήλιο, αλλά και το αγαπημένο Easter Egg Hunt, όπου οι μικροί εξερευνητές αναζητούν κρυμμένους σοκολατένιους θησαυρούς στους κήπους του resort.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν στιγμές προσωπικής ευεξίας στο Guerlain Spa του One&Only Aesthesis, έναν χώρο αφιερωμένο στην απόλυτη χαλάρωση, με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα και εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος με προϊόντα Guerlain. Αντλώντας έμπνευση από το Πάσχα, το spa παρουσιάζει ξεχωριστά rituals που προσκαλούν τους επισκέπτες σε στιγμές βαθιάς ηρεμίας και ανανέωσης. Το Easter Sound Healing Ritual, μια εμπειρία διαλογισμού και χαλάρωσης με τη συνοδεία κρυστάλλινων μπολ και θεραπευτικών συχνοτήτων υπό την καθοδήγηση του Nikolaos Unalome, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εσωτερικής γαλήνης, εμπνευσμένη από το κατανυκτικό πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Παράλληλα, το Easter Glow Hair Ritual χαρίζει στα μαλλιά λάμψη και ζωντάνια μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία περιποίησης που περιλαμβάνει θρεπτική μάσκα, χαλαρωτικό μασάζ κεφαλής και επαγγελματικό styling.

Για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την ευεξία με την κίνηση, το πρόγραμμα Fitness & Movement του resort προσφέρει καθημερινές επιλογές άσκησης που ισορροπούν αρμονικά ανάμεσα στην ενέργεια και την ευεξία. Από δυναμικά functional circuit trainings και μαθήματα Pilates έως χαλαρωτικές συνεδρίες yoga, mobility και stretching, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να φροντίσουν σώμα και πνεύμα μέσα σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο δίπλα στη θάλασσα. Παράλληλα, ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για οικογένειες, όπως family tennis και family padel, προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να μοιραστούν στιγμές παιχνιδιού, κίνησης και χαράς.

Με φόντο το ανοιξιάτικο τοπίο της Αθηναϊκής Ριβιέρας και με έμφαση στη φιλοξενία, τη γαστρονομία και τη χαρά της συνύπαρξης, το resort μετατρέπει το Πάσχα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Για όσους επιθυμούν να απολαύσουν το Πάσχα στο One&Only Aesthesis μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής, είναι διαθέσιμο το Easter Escape, ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο που περιλαμβάνει το Easter Sunday Barbecue, δραστηριότητες στο KidsOnly Club και μια signature θεραπεία 60 λεπτών στο Guerlain Spa για κάθε επισκέπτη.

