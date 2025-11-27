ONE&ONLY AESTHESIS: Ένα εορταστικό γαστρονομικό ταξίδι στην αθηναïκή ριβιέρα

Μέσα στο φυσικό τοπίο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το θέρετρο ντύνεται στα γιορτινά του, με τους φωταγωγημένους κήπους, τα στολισμένα σαλόνια και τη ζεστή ατμόσφαιρα να προσκαλούν τους επισκέπτες σε στιγμές απόλαυσης και πολυτέλειας. Με έμφαση στην αυθεντικότητα και τη φινέτσα, το One&Only Aesthesis υποδέχεται την εορταστική περίοδο με μια σειρά μοναδικών εμπειριών που διεγείρουν όλες τις αισθήσεις.

Για τους λάτρεις της γαστρονομικής σκηνής, η φετινή εορταστική περίοδος χαρίζει γευστικά ταξίδια που ενθουσιάζουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Από τη γευσιγνωσία ελληνικών κρασιών στο επιμελημένο Journey Through Greek Wines, το Cheese Trolley με εκλεκτά τυριά από τις πιο φίνες fromageries της Ευρώπης στο ORA by Ettore Botrini και το Coffee & Chocolate Masterclass, μέχρι τις εκλεπτυσμένες βραδιές Champagne & Truffle στο Alelia, κάθε εμπειρία είναι αφιερωμένη στην τέχνη της απόλαυσης. Παράλληλα, στο κομψό Alelia Bar, δίπλα στην επιβλητική σκάλα και τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που παραπέμπει σε σκηνές διεθνούς πολυτέλειας, οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου μετατρέπονται σε Martini O’Clock. Εκεί, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν την τέχνη της δημιουργίας του απόλυτου martini, συνδυάζοντας κλασικές τεχνικές με σύγχρονη δημιουργικότητα, απολαμβάνοντας τη μουσική και την ατμόσφαιρα της εποχής στο έπακρο.

Η γιορτινή εμπειρία κορυφώνεται την Παραμονή των Χριστουγέννων με το The Ultimate Christmas Dinner στο ORA by Ettore Botrini, ένα εκλεπτυσμένο δείπνο υψηλής γαστρονομίας με την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ. Οι καλεσμένοι απολαμβάνουν ένα μενού επτά πιάτων που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα: gelato sabayon με αρωματικό Marsala, καπνιστό χέλι και χαβιάρι, βελούδινη σούπα κάστανου με ραγού άγριων μανιταριών και κρέμα κατσικίσιου τυριού, φρέσκο ταρτάρ χτενιού με lime foam και φύκια, tender sole με καπνιστό μπρόκολο, σος λεμονόχορτου και χαβιάρι, καθώς και ζουμερό ορτύκι με ρίζες σαλσίφης, σταφίδες και νότες πιπεριού Sichuan. Το μενού ολοκληρώνεται με ένα δροσερό pré-dessert Panettone και το Mont Blanc, με ανάλαφρη μους μασκαρπόνε, πάστα κάστανου και κομπόστα μανταρινιού και yuzu.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, το καθιερωμένο Christmas Day Brunch προσκαλεί τους επισκέπτες να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και γιορτινής διάθεσης με την οικογένεια και τους φίλους, συνοδεία ζωντανής μουσικής και θέας στη θάλασσα και την πισίνα. Το πλούσιο buffet περιλαμβάνει live carving station με γαλοπούλα, salt-crusted grouper και festive porchetta, επιλογές τυριών και αλλαντικών, θαλασσινά, σαλάτες και έναν λαχταριστό dessert buffet με θεματική “Jingle Bell Rock”, που μετατρέπει το γεύμα σε μια αληθινή γιορτή γεύσεων.

Με το βλέμμα στραμμένο στην πιο λαμπερή βραδιά του χρόνου, η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο One&Only Aesthesis γιορτάζεται με στιλ, κομψότητα και λάμψη. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ξεχωριστές εμπειρίες: στο ORA by Ettore Botrini, το New Year’s Eve Gala Dinner προσφέρει ένα επταπλό μενού υψηλής γαστρονομίας με εκλεκτά κρασιά και live jazz μουσική. Ανάμεσα στις γεύσεις που ξεχωρίζουν: oyster με φράουλα, σαμπάνια και χαβιάρι, tartare μοσχαριού με crème fleurette, lobster με υφές καρότου και σος miso-σύκου, veal Rossini με foie gras και σάλτσα Périgueux, και το New Year’s Bell dessert με μήλο, φυστίκι, κανέλα και καραμέλα. Για όσους προτιμούν μια πιο εξωστρεφή εμπειρία, το Manko Athens υποδέχεται τη νέα χρονιά με το “A Night of Wonder”, ένα 5-course δείπνο εμπνευσμένο από τη Λατινική Αμερική, signature cocktails και ρυθμούς DJ δίπλα στην πισίνα. Τέλος, στο Agora Festive Hall, το New Year’s Eve Party υπόσχεται μια νύχτα γεμάτη μουσική, χορό και εντυπωσιακά θεάματα στον ουρανό. Φέτος, η εμπειρία απογειώνεται με ένα δυναμικό line-up που απαρτίζεται από το DJ set των ITALOBROS και opening act τον Nicholas Diamantopoulos, μετατρέποντας το Agora στο απόλυτο σημείο συνάντησης των early-hours party lovers. Premium drinks à la carte και επιλογές από buffet bites συμπληρώνουν την εμπειρία, ειδικά επιμελημένες ώστε να ενισχύουν την εορταστική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Την πρώτη ημέρα του νέου έτους, το New Year’s Day Champagne Brunch στο ORA by Ettore Botrini καλωσορίζει το 2026 με ατμόσφαιρα λάμψης και αισιοδοξίας. Ζωντανή μουσική, εκλεπτυσμένα πιάτα και αφρώδη κρασιά συνθέτουν το σκηνικό μιας λαμπερής αρχής. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν Topinambur Velouté, Beef Wellington, Salt-Crusted Grouper και Festive Porchetta, συνοδευόμενα από ένα πλούσιο dessert buffet, προσφέροντας την ιδανική πρώτη εμπειρία της νέας χρονιάς.

Σε μια εποχή όπου η φωτεινότητα των στιγμών μετριέται από τη ζεστασιά της ανθρώπινης σύνδεσης, το One&Only Aesthesis μετατρέπει κάθε εμπειρία σε μια μικρή ιστορία που θα μείνει αξέχαστη. Ανάμεσα στη θάλασσα και τον ουρανό, στη μουσική και τις γεύσεις, γεννιούνται στιγμές που μένουν. Στιγμές που μας υπενθυμίζουν πως η αληθινή πολυτέλεια βρίσκεται στην τέχνη του να απολαμβάνεις, να μοιράζεσαι και να γιορτάζεις. Αυτά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, η Ριβιέρα ζει την πιο όμορφη εκδοχή της και καλεί κάθε επισκέπτη να γίνει μέρος της, αφήνοντας το 2025 να ολοκληρωθεί με κομψότητα και το 2026 να ξεκινήσει με ελπίδα, λάμψη και νέες υποσχέσεις.

oneandonlyaesthesis.com