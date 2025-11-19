Με την προβολή της ταινίας «Γειά σου, Φρίντα» των Αντρέ Καντί και Καρίν Βεζινά ολοκληρώθηκε το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών απ’ όλο τον κόσμο, εργαστήρια και παράλληλες δράσεις στις οποίες συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι σινεφίλ, μαθητές και επαγγελματίες του χώρου.

Τα παιδιά κράτησαν τα ηνία της όγδοης διοργάνωσης χαρίζοντας ενέργεια, ενθουσιασμό και νέα οπτική. Το Kids Jury απένειμε για πρώτη φορά τα δικά του βραβεία, οι Young Reporters κήρυξαν την έναρξη του Φεστιβάλ και κατέγραψαν τις κορυφαίες στιγμές του και οι Επιτροπές μαθητών από όλη την Ελλάδα διαμόρφωσαν και φέτος τα προγράμματα Kids’ Picks και Teens’ Picks.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Κριτική Επιτροπή ECFA, μέλη της οποίας ήταν φέτος οι Jaroslava Hynštová (Τσεχία), Iris Verhoeven (Βέλγιο) και Hidde de Vries (Ολλανδία), απένειμε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην ταινία «Πώς Έγραψα Βιβλίο Κατά Λάθος» (I Accidentally Wrote a Book) της Νόρα Λάκος μια συμπαραγωγή από την Ουγγαρία και την Ολλανδία και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους στην ταινία «Στην Κουζίνα με τον Μπόμπελ» (Bobel’s Kitchen) της Φιόνα Ρολάν από το Βέλγιο. Με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής ταυτίστηκε πλήρως και το Kids Jury που επέλεξε ακριβώς τις ίδιες ταινίες έπειτα από τις συναντήσεις και διαβουλεύσεις τους. Τα Βραβεία Κοινού κέρδισαν οι ταινίες: «Τα Παιδιά της Οδού Σίλβερ» (The Children of Silver Street) του Μεχντί Αβάζ από τη Δανία (μεγάλου μήκους), το «Μουστάκι» (Moustache) της Ιντρίς Ναμπίλ από την Ολλανδία (μικρού μήκους για παιδιά άνω των 10 ετών) και το «Κουάκ!» (Quack) των Οντουνέ, Μπουρκάρ, Ερρέρο, Υμπέρ, Μουλάρ, Πέιρ, Σαμπουκό και Βανέ από τη Γαλλία (μικρού μήκους για παιδιά άνω των 3 ετών).

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Τη φετινή διοργάνωση παρακολούθησαν 10.000 θεατές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός και Village Cinemas Ρέντη. Επιπλέον, την εβδομάδα του Φεστιβάλ, περισσότεροι από 2.000 μαθητές από σχολεία της Αττικής συμμετείχαν σε σχολικές προβολές και εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Φέτος, το Φεστιβάλ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει μαθητές και καθηγητές από το Γυμνάσιο Κανδήλας Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι παρακολούθησαν ταινίες και συμμετείχαν σε δράσεις του Φεστιβάλ.

ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ

-Το κοινό ενθουσίασε η προβολή της ταινίας «Η Γειτονιά του Δάσους: Οι Περιπέτειες του Τοτόρο» (My Neighbor Totoro) του Χαγιάο Μιγιαζάκι με ζωντανή μεταγλώττιση από τους ηθοποιούς Λήδα Πλατσή, Άρια Παπανικολάου, Αλέξανδρο Σιάτρα και Κώστα Καζάκα. Επίσης, με ζωντανή μεταγλώττιση, καινοτομία του Φεστιβάλ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές την ταινία «Η Νυχτερίδα που Φοβόταν το Σκοτάδι» (Benjamin Bat) του Πατρίκ Ραάτς σε ερμηνεία των Φωτεινής Αθερίδου και Αθηνάς Μουστάκα.

-Κατάμεστη ήταν η αίθουσα στην προβολή της ταινίας «Τα Παιδιά της Οδού Σίλβερ» με τα παιδιά να ξεσπούν σε γέλια και να συγκινούνται από την ιστορία των τεσσάρων αδερφών που βρήκαν τον ιδανικό γονέα στο πρόσωπο της δεσποινίδας Νέλι, ενός γενναιόδωρου και φωτεινού άντρα που προτιμά να ντύνεται με γυναικεία ρούχα. Η ταινία απέσπασε άλλωστε και το Βραβείο Κοινού ως η Καλύτερη Ταινία Μεγάλου Μήκους του Φεστιβάλ.

–Εκρηκτική ενέργεια είχαν οι σχολικές προβολές με τον απίστευτο ενθουσιασμό που έδειξαν τα παιδιά γνωρίζοντας τους σκηνοθέτες των ταινιών και μιλώντας μαζί τους.

-Η συζήτηση στο πλαίσιο της δράσης «Όλοι στο Κάδρο», η νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ για την ορατότητα και τη συμπερίληψη των ΑμεΑ στα οπτικοακουστικά μέσα με αφορμή την προβολή της ταινίας «Λώξη» του Δημήτρη Ζάχου και του Θανάση Καφετζή αποτέλεσε την αφετηρία ενός αναγκαίου διαλόγου για το πώς ο χώρος μπορεί να ανοίξει πραγματικά τις πόρτες του στη διαφορετικότητα. Η δράση «Όλοι στο Κάδρο» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ.

-Η ανοιχτή συζήτηση «Παιδικός Κινηματογράφος: Το Αύριο του Σινεμά» που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία επαγγελματιών του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό έθεσε σημαντικά ζητήματα με τον Λεωνίδα Χριστόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, να δεσμεύεται για την εκπόνηση ειδικού πλάνου υποστήριξης της παραγωγής παιδικών ταινιών στην Ελλάδα με τη συνεργασία του Φεστιβάλ και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

-Το εκπαιδευτικό εργαστήριο «Τι με περιμένει στην εφηβεία» με συντονίστρια την Νιόβη Μιχαλοπούλου με αφορμή την εξαιρετική ταινία «Ζωή XXL» (Living Large). Γονείς και παιδιά συμμετείχαν σε μια ειλικρινή συζήτηση για τις προκλήσεις της εφηβείας και τις ευκαιρίες που προσφέρει σε όλη την οικογένεια να δομήσει νέες ισορροπίες. Η προβολή της ταινίας «Ζωή XXL» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας” που υλοποιείται από το Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU .

-Οι οικογένειες είχαν παράλληλα την ευκαιρία να διασκεδάσουν με τους μικρούς σινεφίλ στο ATHICFF PLAYROOM powered by ΔΕΗ, στο φουαγιέ της Αίθουσας Δ. Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τη ΔΕΗ: τα παιδιά συμμετείχαν στο παιχνίδι UTOPIA, μια πρωτότυπη εκπαιδευτική οπτικοακουστική εμπειρία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έπαιξαν μ’ ένα διαδραστικό παιχνίδι κινηματογραφικών γνώσεων, ζωγράφισαν τη δική τους πράσινη πόλη, κατασκεύασαν origami από ανακυκλώσιμα υλικά και πειραματίστηκαν με πρωτότυπες κατασκευές εμπνευσμένες από τις ταινίες του προγράμματος.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ, δήλωσε: «Κάθε χρόνο, η συμμετοχή του κοινού μάς δίνει τεράστια χαρά. Η 8η διοργάνωση κλείνει με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να επιλέγουμε τις καλύτερες ταινίες από όλο τον κόσμο που ψυχαγωγούν και δίνουν αφορμή στα παιδιά και στους μεγάλους για ουσιαστικές συζητήσεις. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και υποστηρικτές μας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Μεγάλο Χορηγό ΔΕΗ, το Creative Europe Media, τον Δήμο Αθηναίων, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), την Αναπτυξιακή Αθήνας και το Athens Film Office. Όπως επίσης και την AEGEAN, επίσημο χορηγό αερομεταφορών, τις Πρεσβείες και τα Μορφωτικά Ινστιτούτα, την ΕΡΤ και τον Antenna, media partner του Φεστιβάλ».

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ στηρίζει με συνέπεια θεσμούς που καλλιεργούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν τη δημιουργική έκφραση και ενισχύουν τη συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στον πολιτισμό. Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα πρωτοβουλίας που εμπνέει τη νέα γενιά μέσα από ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στη ΔΕΗ επενδύουμε σταθερά σε δράσεις που προωθούν αξίες, ανοίγουν ορίζοντες και συνδέουν τον πολιτισμό με τις προοπτικές του αύριο».

Μείνετε συντονισμένοι με το Φεστιβάλ ακολουθώντας τις δράσεις του, τις νέες προβολές και τα εκπαιδευτικά εργαστήριά του: @athicff, Instagram: @athicff, και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.