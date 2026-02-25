Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο ετήσιο συνέδριο της Algida Ice Cream Company

Η Algida Ice Cream Company είναι μέλος της μεγαλύτερης εταιρείας παγωτού παγκοσμίως Magnum Ice Cream Company και έκανε την αυτόνομη είσοδό της στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο του 2025.

Με θεμέλιο μια δυναμική διαδρομή στο χώρο του παγωτού και με τους δείκτες στραμμένους σταθερά προς το μέλλον, πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, το πρώτο ετήσιο συνέδριο της Algida Ice Cream Company, στους χώρους του Anassa City Events στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι 200 και πλέον παριστάμενοι, συνεργάτες, αντιπρόσωποι και εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα φετινά λανσαρίσματα των μαρκών Magic, Ben & Jerry’s, Cornetto, Algida και ΕΒΓΑ, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θετική πορεία που σημείωσε η νεοσύστατη εταιρία.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025 κατέκτησε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στην In Home αγορά (με βάση στοιχεία της Nielsen), ενώ παράλληλα αύξησε τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς της στο σύνολο της αγοράς.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Γεραντώνης, Γενικός Διευθυντής της Algida Ice Cream Company «Χρόνια τώρα χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με την αγορά, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας. Σήμερα, με αυτή τη σταθερή βάση, είμαστε έτοιμοι να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο επιτυχιών της Algida, θέτοντας ως ξεκάθαρο στόχο τη δυναμική μας ανάπτυξη σε κάθε σημείο παρουσίας και δραστηριότητας».