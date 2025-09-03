Όλα όσα χρειάζεστε για το σχολείο σε ένα μέρος – και αυτό είναι η Pepco!

Η νέα σχολική χρονιά είναι προ των πυλών και οι γονείς έχουν μπροστά τους την ίδια πρόκληση: να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη. Έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι θα προτιμούσαν να τα βρουν όλα σε ένα μέρος, με μία μόνο επίσκεψη.

Στην Pepco αυτό γίνεται πιο εύκολο από ποτέ! Με τη στρατηγική One Stop Shop, θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε – από τσάντες και σχολικά είδη μέχρι ρούχα – όλα σε ένα σημείο και σε εξαιρετικές τιμές, χωρίς την ταλαιπωρία να πηγαίνετε από κατάστημα σε κατάστημα.

Ψώνια σε μία στάση – περισσότερος χρόνος για όσα αγαπάτε

Για τους περισσότερους γονείς, η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά δεν είναι απλώς μια λίστα με αγορές. Συνοδεύεται από πίεση χρόνου και συχνές επισκέψεις σε πολλά διαφορετικά καταστήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν 8 στους 10 γονείς δηλώνουν πως θα προτιμούσαν να κάνουν όλα τα ψώνια τους σε ένα μόνο μέρος – εξοικονομώντας χρόνο και άγχος.

Το να μπορεί κανείς να ολοκληρώσει όλα τα ψώνια με μία μόνο επίσκεψη σημαίνει σημαίνει περισσότερες πολύτιμες στιγμές με το παιδί πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και λιγότερη ένταση σε μια περίοδο γεμάτη υποχρεώσεις.

«Πιστεύουμε ότι οι αγορές για το σχολείο μπορούν να είναι μια ευχάριστη και απλή διαδικασία. Στην Pepco δίνουμε προτεραιότητα στην ευκολία, τη μεγάλη ποικιλία και τις προσιτές τιμές, ώστε οι γονείς να απολαμβάνουν λιγότερο άγχος και περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους», δηλώνει η Irena Todorova, Regional Marketing Manager στην Pepco.

Επιπλέον, οι γονείς εκτιμούν το γεγονός ότι σε ένα μόνο κατάστημα μπορούν να βρουν όχι μόνο όλα τα απαραίτητα για το σχολείο, αλλά και πρακτικά είδη για το σπίτι – κερδίζοντας χρόνο, χρήματα και ενέργεια.

Όλα σε ένα μέρος – από σχολικές τσάντες μέχρι lunch boxes

Η νέα Back to School συλλογή της Pepco συνδυάζει λειτουργικότητα, μοντέρνο design και προσιτές τιμές. Στα καταστήματα θα βρείτε σχολικές τσάντες και σακίδια για κάθε ηλικία, κασετίνες, τετράδια, στυλό, πολύχρωμους μαρκαδόρους και μολύβια, τα είδη ζωγραφικής Pepco Artist, καθώς και lunch boxes, παγούρια, άνετα σχολικά ρούχα και παπούτσια. Και όλα αυτά σε τιμές που ξεχωρίζουν: τετράδια Α5 από €1,80, θερμός μπουκάλια από €4,50 και συρραπτικά μόνο με €1,30. Οι γονείς μπορούν, επιπλέον, να βρουν χρήσιμα οικιακά είδη – από πετσέτες και λευκά είδη μέχρι αξεσουάρ κουζίνας – που κάνουν τα σχολικά πρωινά πιο οργανωμένα, πρακτικά και χωρίς άγχος.

Για τους μικρότερους μαθητές, υπάρχουν προϊόντα με αγαπημένους ήρωες από κινούμενα σχέδια και παιχνίδια όπως Hot Wheels, Kuromi, Pusheen, Lilo & Stitch, Gabby’s Dollhouse, Astra Pixel collection, Paw Patrol, Minecraft, SpongeBob, κάνοντας την επιστροφή στα θρανία ακόμη πιο συναρπαστική. Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε σακίδια με πολλαπλές θήκες, ενισχυμένους ιμάντες και ανθεκτικά φερμουάρ – σχεδιασμένα για άνεση, οργάνωση και αντοχή σε μια σχολική χρονιά.

Αγορές φτιαγμένες για μικρούς και μεγάλους

Τα παιδιά επιλέγουν σχολικά είδη με βάση τα σχέδια, τα χρώματα και τους αγαπημένους τους ήρωες: οι μεγαλύτεροι αναζητούν λειτουργικότητα και πρακτικά αξεσουάρ, ενώ οι μικρότεροι γοητεύονται από γνώριμα πρόσωπα από ταινίες και σειρές. Οι γονείς, από την πλευρά τους, δίνουν έμφαση στην ποιότητα, την αντοχή, τις ελκυστικές τιμές και τις προσφορές.

Σύμφωνα με έρευνα της Pepco, το 80% των γονέων αξιοποιεί τακτικά ειδικές εκπτώσεις και προσφορές στα σχολικά είδη, ενώ κατά την επιλογή προϊόντων εστιάζει στην ανθεκτικότητα και την πρακτικότητα. Εξίσου σημαντικό για αυτούς είναι η διαδικασία να γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά – με μία μόνο στάση, ώστε να ολοκληρώνεται εύκολα όλη η λίστα αγορών.

Σχολικά είδη – και όχι μόνο

Αυτό που κάνει την Pepco να ξεχωρίζει είναι ότι, μαζί με όλα τα απαραίτητα για το σχολείο, οι γονείς μπορούν να βρουν και πρακτικά είδη για το σπίτι – από απαλές πετσέτες και λευκά είδη μέχρι διακοσμητικά και αξεσουάρ κουζίνας. Έτσι, η προετοιμασία για το σχολείο γίνεται μέρος ενός μεγαλύτερου πλάνου – της φροντίδας για την άνεση όλης της οικογένειας.

Οι αγορές σε ένα μόνο κατάστημα σημαίνουν λιγότερες μετακινήσεις, χαμηλότερα μεταφορικά έξοδα και περισσότερο χρόνο για χαλάρωση τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Με μια στάση στη Pepco, η προετοιμασία για τη σχολική χρονιά γίνεται πιο εύκολη, πιο οικονομική και πιο απολαυστική.