Οι βραβευμένες ταινίες και σειρές των φετινών Χρυσών Σφαιρών παίζουν στο Vodafone TV

Η λαμπερή τελετή των φετινών βραβείων της Ένωσης των Ξένων Ανταποκριτών, οι γνωστές «Χρυσές Σφαίρες», ολοκληρώθηκαν αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων μεγάλο νικητή την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another) και τον πρώτο κύκλο του «The Pitt» που μπορεί κανείς να απολαύσει στο Vodafone TV.

Αναλυτικά, η Warner ξεχώρισε με δυο ταινίες, το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another) και το «Αμαρτωλοί» (Sinners). Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον (βασισμένο σε μυθιστόρημα του Τόμας Πίντσον), το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another) μια κοινωνικοπολιτική σάτιρα των καιρών μας καρπώθηκε την Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας (Κωμωδία ή Μιούζικαλ), Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Σεναρίου -αμφότερα για τον Πολ Τόμας Άντερσον- και Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Τεγιάνα Τέιλορ.

Από την άλλη, οι «Αμαρτωλοί» (Sinners) του Ράιαν Κούγκλερ, η φετινή μεγάλη έκπληξη που διαβάζει τον μύθο των βρικολάκων με μια εντελώς αναπάντεχη ματιά τιμήθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Επίδοσης στο Box-Office, καθώς μέχρι στιγμής οι παγκόσμιες εισπράξεις του έχουν ξεπεράσει τα 370 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και τη Χρυσή Σφαίρα Πρωτότυπης Μουσικής για τον Λούντβιγκ Γκόρανσον.

Το ΗΒΟ ΜΑΧ ξεχώρισε με τον πρώτο κύκλο του «The Pitt» και τα 2 βραβεία για Καλύτερη Δραματική Σειρά αλλά και Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική σειρά για τον Νόα Γουάιλ.

Οι ταινίες της Warner «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» και «Αμαρτωλοί», αλλά και το «The Pitt» του ΗΒΟ ΜΑΧ, που επέστρεψε με τον δεύτερο κύκλο του παίζουν αποκλειστικά, ήδη στο Vodafone TV.

Τέλος, το «Dying For Sex» του FX -που είναι διαθέσιμο στο Disney+- βραβεύτηκε για την καθηλωτική ερμηνεία της Μισέλ Γουίλιαμς με τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία.