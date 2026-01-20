Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη

Το kariera.gr ταξιδεύει και φέτος στη Θεσσαλονίκη για το σημαντικότερο event δικτύωσης στον κλάδο της Φιλοξενίας, τις «Ημέρες Καριέρας Τουρισμού». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στο The Met Hotel, από τις 10:00 έως τις 17:00, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Με τον Τουρισμό να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, η φετινή διοργάνωση επιστρέφει δυναμικά, γεμάτη πραγματικές ευκαιρίες. Στόχος της είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εργοδοτών και ταλαντούχων επαγγελματιών. Μέχρι σήμερα, ο θεσμός έχει προσελκύσει περισσότερους από 2.100 υποψηφίους, 150+ εταιρείες και έχει φιλοξενήσει πάνω από 14.700 συνεντεύξεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Πάτρα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους: από νέους που αναζητούν το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα έως έμπειρα στελέχη που επιδιώκουν μια νέα πρόκληση στην καριέρα τους.

Η συμμετοχή για τους υποψηφίους είναι δωρεάν. Το μόνο που απαιτείται είναι ηλεκτρονική εγγραφή πατώντας ΕΔΩ.

Η εκδήλωση προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνδεθούν με περισσότερους από 30 εργοδότες εταιρειών που αναζητούν νέα ταλέντα. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθήσουν εξειδικευμένα workshops και ομιλίες από διακεκριμένους επαγγελματίες του HR και ηγετικές προσωπικότητες της αγοράς.

Ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Sales, HORECA στο kariera.gr δήλωσε: «Οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού του kariera.gr αποτελούν έναν ουσιαστικό θεσμό για τον κλάδο της Φιλοξενίας, καθώς φέρνουν σε άμεση επαφή τις επιχειρήσεις με τους επαγγελματίες και τα ταλέντα που δραστηριοποιούνται και εξελίσσονται στον τομέα αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς οι Ημέρες Καριέρας Τουρισμού που θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη προσφέρουν την ευκαιρία στους επισκέπτες και τους υποψηφίους να συναντήσουν περισσότερους από 50 εργοδότες με ισχυρή παρουσία στον κλάδο. Σας περιμένουμε όλους!»

Platinum Χορηγός: One&Only Kéa Island

«Η συμμετοχή μας στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη είναι μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσουμε νέους επαγγελματίες και να μοιραστούμε το πάθος μας για τη Φιλοξενία. Ανυπομονούμε να δούμε τους νέους αυτούς ανθρώπους να εξερευνούν τις δυνατότητες της καριέρας τους και να ανακαλύπτουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στο λαμπρό μέλλον του τουρισμού», σημειώνει ο Jerome Colson, Γενικός Διευθυντής του One&Only Kéa Island.

Gold Χορηγοί: Four Seasons Resort Mykonos & Wavemaker Hospitality

Χορηγοί Επικοινωνίας

money-tourism.gr | tourismtoday.gr | news.gtp.gr | tornosnews.gr | voria.gr | thesstoday.gr | makedonikanea.gr | City Radio 106.1

Συμμετέχουσες Εταιρείες

Aegeo Spas | Alianthos Estate Resort ex Alianthos Garden Hotel | Almyros Beach Resort and Spa | Amanzoe | Atrium Hotels & Resorts | Canaves Collection | City of Dreams Mediterranean (COD) | Daios Cove | Domes | Ekies all senses resort | Elivi Hotels | Ella Resorts | Elounda Beach Hotel & Villas | Empiria Group | FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT / THE SYNTOPIA HOTEL | Four Seasons Resort Mykonos | Kassandra Palace Seaside Resort | La Petite Maison (LPM) Limassol | Lagomandra Beach Hotels | Lindos Hotels | Mandarin Oriental, Costa Navarino | Mar-Bella Collection | Metaxa Hospitality Group | Miraggio Thermal Spa Resort | Mitsis Group | Nana Hotels – Όμιλος Εταιριών ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε | Nammos Limassol | Neilson Active Holidays | Neptune Luxury Resort | Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli | NUMO Hotels & Resorts | OKU Kos | One&Only Kéa Island | Oniros Experience | Parga Beach Resort | Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa | Philian Hotels & Resorts | Sandglass Hotels & Villas Collection | Sani/Ikos Group | Santikos Collection | Stella Hotels Collection Summer Escapes | SUMMER SENSES LUXURY RESORT | SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | The Met Hotel μέλος των Ξενοδοχεία Χανδρή Ελλάς ΑΕ | Tresor Hospitality | TTEC | TUI | Wavemaker Hospitality | Xenos Hotels & Resorts | Zelia Halkidiki ΑΕ | Zuma and ROKA restaurants

Διοργανωτής: kariera.gr

23 & 24 Ιανουαρίου 2026

The Met Hotel, Θεσσαλονίκη

Δωρεάν εγγραφή & πληροφορίες ΕΔΩ.