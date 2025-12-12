Οι φορητοί προβολείς TCL προσφέρουν ευέλικτη προβολή για κάθε σύγχρονο σπίτι αυτόν τον χειμώνα

Όλο και περισσότεροι επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο και τον τόπο που καταναλώνουν περιεχόμενο, ειδικά κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Η φορητή σειρά προβολέων της TCL για το 2025 – με τα PlayCube, A1s και C1 φέρνει την έξυπνη προβολή σε χώρους όπου οι παραδοσιακές τηλεοράσεις μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή. Σχεδιασμένοι για το υπνοδωμάτιο, το δωμάτιο επισκεπτών, κοινόχρηστους χώρους και ακόμη και υπαίθριες εγκαταστάσεις, αυτοί οι compact προβολείς συνδυάζουν ενσωματωμένο streaming, εύκολη εγκατάσταση και ποιότητα εικόνας για κάθε σύγχρονο σπίτι, με τη διάθεση του προϊόντος στην ελληνική αγορά να ξεκινά από τις αρχές του 2026.

Σε μια εποχή όπου οι χώροι κατοικίας είναι μικρότεροι και οι οθόνες εμφανίζονται σε όλο και περισσότερες συσκευές, οι προβολείς αποκτούν μια νέα θέση στην καθημερινή ψυχαγωγία. Μάλιστα, πάνω από το 70% των πολιτών της Ε.Ε. ηλικίας 16–74 έκαναν χρήση συνδεδεμένων συσκευών στο διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς πιο ευέλικτες, ψηφιακές συνήθειες Έτσι, τα πιο πρόσφατα μοντέλα της TCL προσφέρουν μια πιο ευέλικτη εμπειρία προβολής – μια εμπειρία που προσαρμόζεται στις ανάγκες των καταναλωτών και χωράει στις γωνιές του σπιτιού όπου μια σταθερή οθόνη δύσκολα θα ταίριαζε.

Αυτόν τον χειμώνα, τα TCL PlayCube, TCL A1s και TCL C1 προσφέρουν φορητή, υψηλής ποιότητας προβολή με ευκολία στη μετακίνηση και στις ρυθμίσεις ενώ είναι η ιδανική λύση για χώρους, όπως ένα φοιτητικό δωμάτιο, την κουζίνα ή κάποια ζεστή γωνία του σπιτιού. Μπορούν να συνδεθούν με το Netflix και την Google TV, δεν απαιτούν καμία εγκατάσταση στον τοίχο και κάνουν streaming ομαλά μέσω Wi-Fi.

Η σειρά φορητών προβολέων TCL 2025 με μια ματιά

TCL PlayCube, TCL A1s και TCL C1 : Φορητοί smart προβολείς, ιδανικοί για χειμωνιάτικο streaming, ευέλικτη θέαση ή ακόμα και για πρόταση για lifestyle δώρο

Σχεδιασμένοι για ευέλικτη προβολή στο υπνοδωμάτιο, το δωμάτιο επισκεπτών, τον κήπο αλλά και για μικρότερους χώρους

Ενσωματωμένη λειτουργία Google TV και πιστοποίηση Netflix

Φωτεινότητα από 230 έως 750 ISO lumens, Full HD ανάλυση σε όλα τα μοντέλα

TCL PlayCube – Η Οθόνη που Πάει Παντού

Ευέλικτη προβολή σε συσκευασία μεγέθους κύβου

Ιδανικός για streaming σε μικρούς χώρους ή εν κινήσει, ο προβολέας TCL PlayCube διαθέτει περιστρεφόμενο σχεδιασμό, ενσωματωμένη μπαταρία και ασυναγώνιστο design. Είτε για προβολή στο ταβάνι από το κομοδίνο είτε από μία ήσυχη γωνιά του εξοχικού, μπορεί να μετατρέψει κάθε επιφάνεια σε οθόνη.

750 ISO lumens, κάτω από 1,4 kg: Ο πιο φωτεινός προβολέας με μπαταρία στην κατηγορία βάρους του και χωρίς να χρειάζεται καμία εγκατάσταση.

Google TV και πιστοποίηση Netflix: Δυνατότητα streaming από περισσότερες από 10.000 εφαρμογές χωρίς dongle ή εξωτερική συσκευή.

Διάρκεια μπαταρίας: Χρήση έως 3 ώρες χωρίς καλώδιο ή με φόρτιση για 1 ώρα χρήσης σε μόλις 30 λεπτά.

TCL Projector A1s – Η Οικογενειακή Επιλογή για Νύχτες Ψυχαγωγίας

Εύκολος στη μεταφορά. Φτιαγμένος για να απολαμβάνει περιεχόμενο όλη η οικογένεια.

Με ενσωματωμένη λαβή που λειτουργεί και ως βάση, ο TCL A1s είναι φτιαγμένος για κοινόχρηστους χώρους και αυθόρμητες συγκεντρώσεις. Προσφέρει φωτεινότητα 600 ISO lumens και διπλά ηχεία 8W, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για βραδιές ταινιών στο σπίτι ή εύκολη και άμεση εγκατάσταση στο σαλόνι, στην κουζίνα ή στο εξοχικό.

Full HD ανάλυση: Καθαρή, ζωντανή εικόνα σε ποικιλία συνθηκών φωτισμού.

Λειτουργία ηχείου Bluetooth με ambient φωτισμό: Καθηλωτικός ήχος ακόμη και όταν δεν κάνεις streaming.

Auto-focus & keystone: Ρυθμίζει αυτόματα την εικόνα για τέλεια προβολή κάθε φορά.

TCL Projector C1 – Η τέλεια επιλογή για cozy χειμωνιάτικες προβολές

Ένας compact smart προβολέας που προσαρμόζεται στον χώρο σου – και όχι το αντίστροφο.

Για όσους αναζητούν μία διαφορετική προσέγγιση από την επιλογή μίας σταθερής οθόνης, ο TCL C1 προσφέρει προβολή κινηματογραφικών διαστάσεων έως 120 ίντσες, με ευελιξία gimbal και αυτόματες ρυθμίσεις για πανεύκολη εγκατάσταση.

230 ISO lumens και καθαρότητα 1080p: Σχεδιασμένος για το υπνοδωμάτιο, το μικρό καθιστικό ή πολυχρηστικούς χώρους.

Ενσωματωμένα Google TV και Netflix: All-in-one smart streaming με φωνητικό έλεγχο.

Dolby Audio + ηχείο 8W: Καθαρός, δυναμικός ήχος χωρίς εξωτερικό εξοπλισμό.

Με τη νέα σειρά φορητών προβολέων η TCL προσφέρει μια ακόμη πιο άνετη και ευέλικτη εμπειρία θέασης που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής του χρήστη. Χάρη στο compact μέγεθος και τις ολοκληρωμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, τα μοντέλα PlayCube, A1s και C1 μεταμορφώνουν την εμπειρία προβολής όπου κι αν βρίσκεται κανείς, από μια cozy γωνιά του σπιτιού μέχρι σύντομες αποδράσεις. Με ενσωματωμένο smart streaming και πανεύκολη ρύθμιση, η TCL επαναπροσδιορίζει την οικιακή ψυχαγωγία, προσφέροντας μεγάλη οθόνη χωρίς περιορισμούς.