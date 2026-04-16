Οι Έλληνες γίνονται «στρατηγικοί καταναλωτές» στην προσωπική φροντίδα

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Revolut, οι Έλληνες σε ποσοστό 13% είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες ή να υπερβούν τον προϋπολογισμό τους προκειμένου να διατηρήσουν τις συνήθειες προσωπικής τους φροντίδας.

Οι Έλληνες καταναλωτές γίνονται όλο και πιο προσεκτικοί και προσεγγίζουν πιο στρατηγικά τον τρόπο που δαπανούν τα χρήματά τους σε προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας. Νέα έρευνα της Revolut, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Dynata, αναδεικνύει μια στροφή στον τρόπο διαχείρισης του «προϋπολογισμού προσωπικής φροντίδας», με τους καταναλωτές να επιλέγουν μια πιο μεθοδική προσέγγιση για τις αγορές τους.

Οι δαπάνες για προσωπική φροντίδα σχεδιάζονται πιο στρατηγικά

Απέχοντας πλέον από τις παρορμητικές αγορές, οι Έλληνες καταναλωτές γίνονται όλο και πιο συνειδητοποιημένοι όσον αφορά τις συνήθειες προσωπικής φροντίδας. Η μελέτη δείχνει ότι το 25% των Ελλήνων προγραμματίζει ενεργά και αποταμιεύει χρήματα για αγορές ομορφιάς και ευεξίας, αναδεικνύοντας ότι η προσωπική φροντίδα αποτελεί πλέον έναν τομέα δαπανών που διαχειρίζονται με προσοχή.

Ταυτόχρονα, το 20% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιο πιθανό να ξοδέψει χρήματα για την προσωπική του φροντίδα όταν υπάρχουν προσφορές ή εκπτώσεις, αποδεικνύοντας ότι η αναζήτηση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής παραμένει καθοριστικός παράγοντας στις επιλογές των καταναλωτών.

Επένδυση στην ευεξία παρά τις οικονομικές πιέσεις

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τη σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στις συνήθειες προσωπικής φροντίδας, παρά τις ευρύτερες οικονομικές προκλήσεις.

Το 10% των Ελλήνων δηλώνει ότι κάνει θυσίες σε άλλους τομείς προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες προσωπικής φροντίδας.

Το 3% παραδέχεται ότι υπερβαίνει τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό του προκειμένου να μην διακόψει τις εν λόγω συνήθειες.

Η πτώση της επιρροής των celebrities

Όσον αφορά τις επιλογές ομορφιάς και ευεξίας, οι συστάσεις από celebrities φαίνεται να χάνουν τη δυναμική τους, καθώς παρατηρείται περιορισμένη επίδραση στους Έλληνες καταναλωτές. Αντίθετα, η εμπιστοσύνη και η αυθεντικότητα αναδεικνύονται σε πολύ πιο καθοριστικούς παράγοντες:

Το 31% των ερωτηθέντων επηρεάζεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.

Το 17% βασίζεται σε συμβουλές από επαγγελματίες, όπως δερματολόγους και ειδικούς ομορφιάς.

Το 7% επηρεάζεται από δημιουργούς περιεχομένου (creators) στα social media.

Μόλις το 2% δηλώνει ότι οι celebrities επηρεάζουν τις επιλογές του.

Αναζήτηση έξυπνων εργαλείων για τη διαχείριση του lifestyle

Καθώς οι Έλληνες παίρνουν όλο και πιο συνειδητές αποφάσεις σε σχέση με τα χρήματα που θα αφιερώσουν στην προσωπική τους φροντίδα, στρέφονται σε χρηματοοικονομικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αγορών τους. Σε ερώτηση σχετική με τις λειτουργίες που θα τους ενθάρρυναν να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα σε προϊόντα ομορφιάς και ευεξίας:

Το 33% επέλεξε τις εξατομικευμένες προσφορές και εκπτώσεις.

Το 31% ανέφερε τα προγράμματα επιβράβευσης (loyalty).

Το 25% εστίασε στη δυνατότητα πληρωμής σε άτοκες δόσεις.

Το 9% δήλωσε ότι θα εκτιμούσε μια ειδική λειτουργία αποταμίευσης για αγορές προσωπικής φροντίδας.

«Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις αγορές ομορφιάς και ευεξίας με μεγαλύτερο προγραμματισμό και σκέψη», δηλώνει ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Όπως επισημαίνει: «Παρατηρούμε αυξανόμενη ζήτηση για εργαλεία που βοηθούν στη διαχείριση των δαπανών που σχετίζονται με το lifestyle – είτε αυτό αφορά την αποταμίευση, την πρόσβαση σε προνόμια μέσω των αγορών ή την στενή παρακολούθηση των εξόδων. Η χρηματοοικονομική τεχνολογία βοηθά τους καταναλωτές να διατηρούν τις αγαπημένες τους συνήθειες, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο των οικονομικών τους».

Το «έξυπνο» toolkit ομορφιάς της Revolut

